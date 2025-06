La dirigencia de Newell’s hace tiempo que no paga sueldos al día e incumple sus compromisos económicos. Uno de ellos fue con Guillermo May, de irrelevante paso por el club. El delantero uruguayo fue uno de los tantos refuerzos que la presidente Ignacio Astore contrató en los últimos años y nunca se le abonó lo acordado en su rescisión el año pasado. Ahora los leprosos deben hacer frente a más de 320 mil dólares, entre el monto reclamado, los intereses y la penalidad por incumplimiento.

Astore trajo a Keylor Navas a jugar un año a cambio de un millón de dólares pero se olvidó de pagarle a May los 256.500 dólares acordados en su rescisión de vínculo en 2024. Hoy la deuda llega a los 285.00 dólares, más intereses. Y además el club debe abonar a FIFA una penalidad por su incumplimiento de 42.975 dólares.

La dirigencia rojinegra tiene 45 días para hacer frente a la deuda, caso contrario quedará inhibido para contratar jugadores hasta tanto se le pague al ex futbolista de Danubio. La sanción puede extenderse hasta tres períodos y luego el expediente es elevado al Tribunal de Disciplina de FIFA para evaluar nueva sanción.

La dirigencia podrá apelar el fallo para ganar tiempo pero a riesgo cierto de agravar la situación dado que los leprosos no le pagaron nunca al ex delantero uruguayo lo acordado para su rescisión y toda la documentación fue presentada por May en FIFA.

Newell's elevó un reclamo a Vasco Da Gama por la falta de pago del pase de Juan Sforza. El equipo de Río de Janeiro les debe a los rojinegros 2.800.000 dólares y el club del parque ya tiene un fallo a su favor por el reclamo, que también está en FIFA. Pero esta situación no justifica el incumplimiento con May.

La situación económica de Newell's es relativizada por Astore y los socios tendrán pleno conocimiento de la gravedad financiera de la institución cuando asuman nuevas autoridades, con elecciones anunciadas para fin de año.