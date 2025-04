El presidente Javier Milei, que tras la muerte del Papa Francisco no fue a ninguna misa en su homenaje, viajará con casi la mitad de su gabinete al Vaticano, donde participará de la misa exequial del sumo pontífice y, además, buscará cruzarse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Si bien desde su entorno admitieron que Milei no asistió a los homenajes del Papa en Buenos Aires "porque no tuvo ganas" y mientras que los referentes de la tropa digital libertaria repitieron hasta el cansancio que Francisco "era comunista" y que "estaba equivocado", el Presidente quiso mostrar otra cara antes del viaje: cuatro días después de la muerte de Bergoglio, salió a declarar que el funeral del Papa se trata de "un evento extremadamente importante porque, le guste a quien le guste, el papa Francisco ha sido el argentino más importante de la historia”. Luego agregó: "estamos hablando de una persona de una envergadura enorme y tuvimos el privilegio que sea argentino”.

En una entrevista radial que dio con su hermana sentada al lado --de hecho, tuvo que chequear con ella a qué hora salía el avión con destino a Roma-- siguió con los elogios a Francisco. "Como jefe de Estado no puedo dejar de asistir a un evento de semejante característica. Espero representar a la altura de las circunstancias a los argentinos de fe católica que veían al Papa como un líder impresionante”, expresó y finalizó: “Los que lo pudimos conocer en persona, sabemos la estatura política que tenía”.

El deseo oculto del Presidente, detrás de su cambio de opinión sobre Bergoglio, es poder encontrarse en Europa con el presidente de Estados Unidos. Trump ya anunció que participará de los homenajes en el Vaticano, cuando escribió: “Melania y yo iremos al funeral del papa Francisco, en Roma. ¡Esperamos estar allí!”. Desde Casa Rosada expresan que no habrá ninguna reunión bilateral durante el viaje, pero Milei siempre conserva la ilusión de conseguir una foto con su ídolo. Buscará el abrazo que no logró en su último viaje de urgencia a Mar-A-Lago.

El jueves por la mañana, en la previa del viaje a Roma, Milei apareció de manera sorpresiva en el canal de noticias A24 e interrumpió una entrevista que le estaban haciendo al economista español, Jesús Huerta de Soto, a quien el Presidente considera como "un maestro". Él mismo invitó al economista a la Argentina para que pase unos días cerca suyo y también para poder entregarle un doctorado Honoris Causa de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) en la Casa Rosada.

En la entrevista que Huerta de Soto estaba dando antes de que Milei interrumpa en escena, el economista se animó --tal como lo supo hacer el Presidente argentino en el pasado--, a criticar al Papa Francisco. Milei, también desde un set televisivo, antes de ser candidato decía que Jorge Bergoglio era "el representante del Maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios". En otra entrevista que dio en aquel momento --cuando su candidatura recién comenzaba a asomar--, Milei hasta llegó a opinar que "hay que decirle al imbécil que está en Roma, que defiende la justicia social, que eso es un robo y va contra los mandamientos". Y se justificó: "el Papa impulsa el comunismo, entonces no tengo ningún problema de decir lo que digo del impresentable que está en Roma".

El economista que el Presidente idolatra siguió esa línea y la mañana del jueves, horas antes de que Milei se suba al avión con destino a Roma, resaltó: "Como Dios es misericordioso perdona hasta los pecados y errores más graves, y podemos estar seguros que Francisco ya está viendo la faz de Dios y, no solo eso, sino que está en contacto directo con la verdad". Luego continuó: "La verdad tiene dos caras: la científica y la moral. La verdad moral es que el Estado es, como institución, la encarnación del maligno en la tierra. Ratzinger lo explica en una de sus obras, que es el Anticristo, y en el ámbito científico, que es el que me toca a mi porque soy catedrático de economía". No terminó ahí la diatriba de Huerta de Soto contra los valores que pregonaba el Papa Francisco, dijo que "su santidad, que en paz descanse, ya tendrá la oportunidad de darse cuenta que la única manera de mejorar de manera sostenible la situación de los más vulnerables, los más desfavorecidos, los pobres, es a través de la economía de mercado, del sistema de libertad de empresa y del sistema capitalista".

Otro que se sinceró y opinó lo que el gobierno en verdad piensa fue el líder de la patrulla digital, Daniel Parissini, alias "el Gordo Dan". En su programa de streaming remarcó: “Yo sigo pensando que el Papa era comunista. No soy incoherente en este sentido. No voy a decir ¡qué grande el Papa! Yo creo que el Papa estaba equivocado o que defendía una agenda que no era la correcta moralmente”. Con su "coherencia", el Gordo Dan expuso la incoherencia de Milei, que este jueves salió a deshacerse en elogios al Papa antes de viajar a Roma. A Parissini se le sumaron otros militantes libertarios con gran influencia en las redes sociales como Esteban Glavinich --conocido como TraductorTeAma-- que escribió en X: "Ojalá el próximo Papa no sea un comunista de mierda".

En la entrevista que dio ayer, Milei sostuvo que la delegación oficial argentina que participará de los homenajes al Papa en Roma, es “la más austera y chica de la historia”. Sin embargo, el jefe de Estado subirá al avión oficial a casi la mitad de su gabinete: irán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el canciller argentino Gerardo Werthein y las ministras de Seguridad Nacional y Capital Humano, Patricia Bullrich y Sandra Pettovello. Allí los espera el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, que viajó antes.

El funeral de Bergoglio comenzará el sábado a las 10 de la mañana (hora local), en el atrio de la Basílica de San Pedro. Además de buscar sentarse cerca de Trump, Milei intentará fotografiarse con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. No es la primera vez que el Presidente viaja al Vaticano, estuvo allí en febrero del año pasado cuando fue a visitar al Papa y a pedirle perdón por haber dicho que era el maligno en la tierra, un concepto que este jueves volvió a repetir el economista que el Presidente recibió en la Casa Rosada.