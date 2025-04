TEATRO

Para partir

Un paisaje costero, fuera de temporada, cubierto de niebla. Ahí mismo, Roberto, el padre, parece haber planeado su propia despedida: frente al mar, con su canción favorita, algo de whisky y los invitados que él mismo eligió. La presencia más potente en esta obra es la del personaje que ya no está. En Para partir, Ignacio Sánchez Mestre indaga en la pérdida del miembro central de una familia y en cómo los que quedan enfrentan las historias y creencias que orbitan alrededor de esa ausencia. Inicialmente estrenada en el Teatro Sarmiento en 2019 y reestrenada en el Astros el año pasado en el marco de la programación del Club Paraíso, la obra vuelve ahora con una nueva temporada y un elenco compuesto por algunos de sus intérpretes históricos y otros nuevos: Mara Bestelli, Mónica Raiola, Walter Jakob, Daniela Korovsky, Pilar Mestre, Andy Pruss y Sofía Saborido.

Martes a las 20 en Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $14000.

Edipo en Ezeiza

Desde su estreno en 2013 Edipo en Ezeiza recorrió un largo camino. Esta comedia metafísica escrita por Pompeyo Audivert propone una escena nacional distorsionada, donde una familia –padre, madre, hija e hijo– se somete a interrogatorios para descubrir quién es el enemigo infiltrado. Las identidades se desdibujan, los roles se invierten, las versiones de los hechos se multiplican y todo vínculo se vuelve sospechoso. Inspirada libremente en la masacre de Ezeiza, la obra invita a pensar el ser nacional desde una poética del extrañamiento, en un territorio donde nada es lo que parece. Con ecos de la tragedia clásica y referencias políticas, Edipo en Ezeiza desarma certezas y pone en escena una búsqueda imposible: la de una verdad común en un país fragmentado. Actúan Julieta Carrera, Hugo Cardozo y Francisco Bertín.

Hoy a las 20 en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $15000.

MÚSICA

Who Believes in Angels?

Además de desprenderse de una increíble colección de fotografías que incluyen desde Man Ray a Robert Mapplethorpe, en los últimos años Elton John ha comenzado a construir su propio legado colaborando con artistas tan diversos como Britney Spears, Gorillaz y Young Thug. Sin embargo, su disco Who Believes in Angels? creado junto a la estrella de country rock Brandi Carlile, no es un intercambio más sino un diálogo entre dos almas gemelas. Lisa Wright, de The Guardian, ha señalado: “En el desenfrenado rock'n'roll de ‘Little Richard's Bible’ o en el vigoroso dueto country ‘Swing for the Fences’, John, de 78 años, suena como un hombre de la mitad de su edad”. De manera paralela, Carlile, de 43 años y con 11 Grammys en su haber, parece dar un paso más en su madurez musical. Al disco lo cierra “When This Old World Is Done With Me”, una de esas canciones que nos ponen a los pies de Sir Elton y su piano porque, mientras él recuerda todo lo que hizo en su propia su vida, es posible reconocer la enorme magia que ha traído a la de quienes lo admiran.

Sable, Fable

Con este nuevo álbum, Justin Vernon regresa a la atmósfera melancólica de aquel álbum revelación de su banda Bon Iver, también autora de este disco: For Emma, Forever Ago, editado en 2007. La portada de Sable, Fable muestra un cuadrado negro rodeado por otro marco color salmón y este juego de cajas chinas es el concepto que guía el disco, donde quedan expuestas las tensiones del amor y el desamor. Se trata de doce canciones sencillas de escuchar donde aparecen una serie de dúos de Vernon con artistas amigos (Danielle Haim en “If Only I Could Wait” o Flock of Dimes en “Day One”). Sin embargo, los que ganan son los temas con una rítmica soul vagamente informal, como “Walk Home”, falsetes de Vernon incluidos.

ONLINE

Becoming Led Zeppelin

Luego de pasar por la única sala IMAX del país, en apenas unas pocas funciones, el documental de la banda británica que cambió el sonido del rock puede disfrutarse en la plataforma Flow. Dirigido por Bernard MacMahon (American Epic), se trata de un proyecto oficial y autorizado que recorre la historia de Led Zeppelin desde sus orígenes hasta el lanzamiento de su segundo disco (habrá que ver si esta es la primera parte de una serie de documentales). Más allá de las entrevistas actuales a los tres miembros vivos –Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones– el fuerte del largometraje radica en el extensivo uso de material de archivo, en particular la inclusión de varios pasajes de recitales muy tempranos que el montaje deja correr en su totalidad. Tal vez falten algunos chismes y anécdotas y no se exploren los conflictos puertas adentro, pero el film le dedica bastante espacio a la discusión musical del cuarteto londinense, eso que hizo tan distintiva su cualidad compositiva y de ejecución.

La familia más feliz en la nación

El actor y comediante Ramy Youssef abordó la experiencia cultural de raíces musulmanas en los Estados Unidos con la serie Ramy, en la cual interpretaba a un hijo de inmigrantes egipcios enfrentado a las tradiciones familiares y la opción de una vida ajena a la religión. En esta nueva serie de animación que se puede ver por Prime Video, otra familia del mismo origen, pero radicada en Nueva Jersey desde hace ya un par de generaciones, atraviesa las esquirlas del atentado del 11 de septiembre de 2001 adoptando una extraña y extrema actitud: exagerar su “americanidad” para demostrar sin duda alguna que nada tienen que ver con el terrorismo islámico. El tema de fondo podrá ser serio, pero el tono es ciento por ciento humorístico.

CINE

Cine portugués en el Malba

Por doceavo año consecutivo, la Semana de Cine Portugués desembarca en el Malba con un puñado de películas recientes producidas en tierras lusas. Se verán largometrajes y cortos que confirman la creatividad y diversidad de la cinematografía del país europeo, una programación que funciona “como un espacio de reencuentro con directores consagrados, cuyas filmografías han formado parte de ediciones anteriores, y las propuestas de realizadores jóvenes, emergentes o con poca visibilidad, quienes completan el mapa de un cine en expansión, multifacético y de una vitalidad notable”, según afirma el texto que abre el catálogo. Entre los títulos más destacados debe mencionarse el díptico de João Canijo, compuesto por Mal Viver y Viver Mal, la notable ópera prima de la realizadora Marta Mateus, Fogo do Vento (foto), producida nada menos que por Pedro Costa, y A Savana e a Montanha, de Paulo Carneiro. La Semana arranca el 1° de mayo y continúa hasta el 4. Programación completa en https://www.malba.org.ar/

La Zurda

A quince años del estreno de De caravana, film seminal del Nuevo Cine Cordobés, el realizador Rosendo Ruiz regresa a las fuentes con un largometraje que vuelve a tener como trasfondo el mundo del cuarteto en la capital de la provincia. Aquí la música se cruza con el crimen cuando una muerte accidental termina con la policía y un grupo de matones persiguiendo a los protagonistas, dos jóvenes de origen humilde que sueñan con triunfar con sus composiciones. Ruiz entrelaza la descripción social, el melodrama, el policial y el musical en un relato de raigambre orgullosamente popular. De reciente paso por la Competencia Argentina del 26° Bafici, puede verse en el Cine Gaumont y otros espacios INCAA.

TV

The Last of Us

La segunda temporada de la serie basada en el popular videojuego de supervivencia avanza con un nuevo capítulo cada domingo en horario central, y más de un espectador quedó sorprendido al apreciar que un evento troncal (y ciertamente trágico) del universo original fue trasladado sin cambios al formato seriado en el segundo episodio. Así son las cosas en este mundo postapocalíptico poblado por criaturas sedientas de sangre y los humanos sobrevivientes, que no le van en saga. Craig Mazin, el director y showrunner que logró su primer gran éxito con la serie Chernóbil, declaró que “el mayor desafío aquí es mantener cierto nivel de producción y serle fiel a la historia original. Es gracioso, porque mucha gente cree que lo más difícil a la hora de adaptar un videojuego es lidiar con la falta de ‘jugabilidad’, pero en realidad lo más arduo es acomodar todas las cosas que los juegos hacen bien en un formato narrativo diferente y con el cual hay que luchar constantemente”.

Domingos a las 22, por HBO.

Un nuevo amanecer

Esta serie española toma elementos dramáticos y los reconvierte en materia para el humor. La protagonista es Candela (Yolanda Ramos), una reconocida actriz cuya adicción al alcohol y las drogas termina llevándola a un camino sin retorno. Si bien todo parecía bajo control, un desmayo en plena transmisión televisiva la obliga a internarse en un centro de desintoxicación. El problema es que, si bien su deseo es hacerlo en un lugar para ricos y famosos, los problemas económicos la empujan a hacerlo en un centro público, el “Un nuevo amanecer” del título. Allí, rodeada de pacientes muy distintos a ella, comienzan las desventuras en el arduo camino hacia la recuperación

Lunes a las 23, por A3Series.