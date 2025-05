Jamás olvido el primero de febrero de cada año, por dos razones de peso: porque ese día cumplía años mi papá, que murió muy joven, antes de cumplir los 50; y porque en 1979 y exiliado en México recibí la noticia de que el último amigo y compañero de quien me había despedido en Buenos Aires, en Mayo de 1976, Héctor Oesterheld, había caído en manos de esbirros de la dictadura.

En el exilio las malas noticias llegaban así, como mazazos, y hasta que no hubiese confirmaciones los exiliados nos aferrábamos a esperanzas debiluchas. Y en el caso de Héctor era como que yo sentía su mirada clara y sonriente para reconvenirme que estaba mal informado.

En todo exilio es arduo pero imprescindible mantener izada la esperanza, porque ilusiones y desalientos operan a destiempos, y es arduo y difícil renovar optimismos. Y Héctor, para mí, significaba recordarlo vivo, entero y sereno como siempre.

En su caso las versiones eran contradictorias y ya desde 1977 o 78 los primeros informes eran duros de asimilar: lo declaraban muerto y hubo quien dijo que en un enfrentamiento; otra versión aseguró que lo había entregado un delator; y una tercera no especificaba detalles pero lo daba como "desaparecido", fórmula que en la Argentina de entonces quería decir que se sabía perfectamente.

Por aquellos días se decía que nosotros ya no llorábamos a los muertos, aunque tampoco se los reemplazaba. Apenas se los guardaba en la memoria, entreverados con esperancitas de que algún día dictadores y esbirros pagarían tanto horror. Y así evoqué a Héctor, largamente, como refugiándome en el recuerdo de su imagen bonachona, sus ojos grises, sus mofletes, su sonrisa suave y hasta sus grandes manos de carpintero jubilado que me impactaban en cada reunión sindical cuando las cruzaba sobre la mesa, escuchando atentamente, y sólo las separaba si alguno le pedía opiniones. Porque Héctor solamente hablaba para responder preguntas, y creo que era por eso que no entendíamos esa actitud suya, que no era de recelo ni de desconfianza, sino de hombre sabio. Sólo que nosotros, jóvenes e impetuosos entonces, no éramos capaces de comprender esa sabiduría. Y así nos fue.

La vez que se incorporó al grupo, todos lo miramos con prevenciones. En primer lugar porque nos duplicaba en edad. Ana juraba que debía tener 60 años. Luis, benévolo, lo hacía cincuentón. Pero fue Rosita la que expresó lo que todos sentíamos: esa desconfianza por la fama que traía, pues todos lo conocíamos; todos habíamos leído muchas veces su nombre y apellido en las revistas, atrapados por la fantástica odisea de El Eternauta, las luchas junto al Sargento Kirk o compartiendo las aventuras de Ticonderoga, de la Brigada Madeleine o las narraciones de Ernie Pike, el corresponsal de guerra, o sufrido con el patético relato de Mort Cinder. Eramos una generación hija de las revistas Fantasía, D'Artagnan, Intervalo, El Tony. Y además, él era el mayor de todos nosotros y el primer y único tipo famoso que se incorporaba al grupo. Y la fama es sospechosa para los jóvenes que se sienten o pretenden revolucionarios.

En estos días en que Héctor parece revivir en su obra fundamental, confieso que no puedo hacer su biografía. Pero sí recuerdo que no me gustaba su apellido alemán, al que le atribuía una injusta connotación nazi. Pero sí me cautivó enseguida su modo de ser sereno, cálido y firme como ciertas lunas de enero. Y al cabo de tres o cuatro reuniones supe que lo quería y por qué: Héctor encarnaba la imagen de mi papá, un tipo también mofletudo y de ojos grises que por entonces habría tenido aproximadamente la misma edad.

Aunque creo que jamás lo hubiese admitido, sospecho que Héctor sabía que llegó a ser importante para nosotros; representaba una especie de símbolo, de espejo que todos deseábamos conservar para cuando tuviéramos su edad. Un afecto que retribuía, gentilmente, cuando mencionaba a sus hijas, de las que hablaba con orgullo porque las cuatro –como sus yernos– eran militantes.

¡Cuántas fantasías elaboramos alrededor del Viejo! Su silencio siempre suave y discreto, como respiración de bebé, ni alentaba ni desalentaba. Su modestia y la suavidad con que hablaba, las pocas veces que lo hacía, animaba nuestra curiosidad. Así supimos que había sido militante del PC un montón de años, hasta que lo sedujo la convicción revolucionaria de la juventud peronista quizás porque, como dijo una vez bajando la vista, acaso ruborizado, finalmente veía una revolución posible, cercana, casi palpable.

Más allá de los libros que por entonces yo escribía, tengo pocos recuerdos afortunados de entonces. Fui un militante fugaz y apenas teórico de una revolución que era imposible. Pero que a mí me dejó pequeños tesoros para siempre, como el de haber conocido su casa de Beccar y su jardín de rosales preciosos, y el compartir mates mientras cada tanto se escuchaba el paso del tren suburbano cuyo transitar nos obligaba a pausas en el diálogo, como hacen los ancianos, sólo que entonces yo era demasiado joven y él de pocas palabras, sólo las necesarias. Como entendí otra tarde, cuando me contó y mostró cómo trabajaba, hablándole a su grabadora, una Geloso a cinta en la que parloteaba ideas, inventaba argumentos, describía personajes y proponía imágenes para que los mejores dibujantes del país las plasmaran en cuadritos para las revistas.

Así aprendí a apreciar a Alberto Breccia y otros dibujantes a quienes él llevó a la Editorial Abril en los años 50 o 60, cuando fue el iniciador de la época de oro de la historieta en la Argentina. E incluso reconocí su elusivo rencor hacia el italiano famoso que le robó la paternidad del Sargento Kirk.

No sé cuántos años tenía Héctor, entonces, pero sé que en alguna ocasión le pregunté por qué militaba, a su edad y con su fama. Él me miró como pidiendo disculpas y mate en mano me dijo, con naturalidad: “¿Y qué otra cosa puede hacer un hombre? ¿Acaso no somos todos responsables de la tarea de mejorar la vida? Yo sólo sé que éste es un trabajo noble y que hay que hacerlo”.

Y se dio vuelta y me mostró unos amarillentos ejemplares de Hora Cero, y luego habló de cómo se le ocurrió ambientar a Mort Cinder en una casa de Beccar que era exactamente la misma en la que estábamos y que él habitaba desde siempre. Y otro día me recibió en su jardín, de malezas crecidas y con rosales que daban pena de tan mustios, y enseguida se justificó diciendo que ya no tenía tiempo para ocuparse de ciertas cosas.

Sé que la nostalgia que produce el exilio lleva a sublimar detalles, y que no hay que confiar demasiado en ciertos recuerdos pues uno está demasiado expuesto a que el amor traicione a la memoria. Pero todavía puedo mencionar pequeños datos sueltos, como su puntualidad admirable que garantizaba que ninguna reunión comenzara sin su presencia.

Era su manera del respeto, una responsabilidad que nos imponía sin querer (o acaso era su estilo de demanda). Quizás por eso cualquier pequeño retraso suyo nos alarmaba, porque –debo confesarlo– ninguno de nosotros confiaba demasiado en su silencio, si caía. Había como una especie de endeblez que se imponía a su corpachón de veterano carpintero y que nos hacía temer que, si lo detenían, no resistiría la tortura.

Fue una tarde de abril cuando lo vi por última vez. Había llovido y era difícil conseguir taxi, de modo que llegué demorado a la cita en el Café de Sarmiento y Riobamba, frente a la editorial donde solía refugiarse a escribir. Cuando me vio detrás del buzón de la esquina nos miramos sin saludarnos y yo entré primero al edificio. Él me siguió minutos después. Y ya en el quinto piso tomamos café hablando de lo bella que es Buenos Aires cuando llueve y yo le dije que me iba pero no cuándo ni adónde. Fue una despedida amable y breve, y cuando salí del país dejé saludos para él, que no supe si se los dieron. Más tarde, en una carta, un compañero me dijo que lo había visto y que estaba bien. Dadas las circunstancias, no era una pobre noticia. Y eso fue todo.

Hasta que bastante después supe de su desaparición. Sentí un dolor intenso, profundo, y lo imaginé soportando un calvario, resistiendo un poquito y –lo deseé con todas mis fuerzas– muriendo rápido por el cansancio de su corazón. Y hasta pensé que le habría servido de algo tener los años que tenía, para sufrir menos y no delatar a nadie.

Desde entonces no hubo historieta –cómic las llaman en México– que no me lo recordara. Como no hubo mención a “derechos humanos” que no estuviera ligada a él. Y después pasó el tiempo hasta que un día me encontré con un par de amigos recién llegados de Buenos Aires. Traían noticias frescas, que en el exilio devorábamos porque nos reubicaban en la realidad perdida. Dudé cuando alguno dijo “parece que Héctor está vivo”. De pronto era demasiado absurdo que pocas palabras fueran tan potentes. Es tan duro asimilar la idea de la muerte que, años después, resultaba imposible asimilar la certeza de la vida.

Entonces se contaron detalles que ratificaron la estatura de Héctor, su calidad, la solidez de su madera. Se dijo que lo detuvieron en una casa que estaba cantada y en la que iba a celebrarse una reunión importante; que los demás fueron alertados, excepto él, por esas cosas tremendas del destino; que le salió al encuentro un montón de milicos que se lo llevaron de prisa, como siempre hacen ellos, para que hablara lo que sabía, acaso confiados en la debilidad de sus años. Dicen que cundió cierto pánico y que costó todo un día levantar lo levantable, cambiar citas, mudar casas, esconder gente. Como que realmente nadie creía en su fortaleza, en su silencio.

Pero pasó ese día, y otro, y una semana, y no sucedió nada de lo temido. Todo siguió igual y esa fue la prueba de la entereza de Héctor en el tormento que padecía.

A mí se me hace, ahora, que muchos lo habrán querido más que nunca y que en diversos sitios de Buenos Aires se habrán producido silencios respetuosos, apenas quebrados por el canto de gorriones matutinos, el entrechocar de las hojas de las casuarinas, el lento paso del río acariciando las riberas.

Y se me ocurre, también, que acaso entonces nació la certeza de su muerte y el primero de febrero de 1979 devino fecha ilusoriamente quebradiza. Porque si bien provoca esta confusión que de alguna manera sobrecoge y aplaca, no impide que en este momento yo lo evoque con su sonrisa cálida y su mirada clara para reconvenirme que estuve mal informado y estos imperfectos datos no son del todo correctos. Que no es lo más importante.@