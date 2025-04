“Una luminosa invitación a celebrar el camino de la vida”. Así anuncia la nueva editorial Avión que Va el lanzamiento de Soles y flores, el primer título de la colección "Libros que cantan", que ofrece un cruce original de música y literatura en libros álbum. Pensado para las infancias, pero también para lectura compartida en familia, despliega una nueva lectura de la canción que León Gieco grabó con Lila Downs en su último disco, El hombrecito y el mar, a través de las bellas ilustraciones de Yael Frankel. El libro se presentará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el viernes 2 de mayo, a las 20.30, en la Sala Julio Cortázar, con la presencia de ambos autores (y de las canciones de León), y estará disponible en el stand 1615 de Calibroscopio (Pabellón Amarillo).

“Este es un sueño que teníamos desde hace tiempo, cuando comenzamos con Avión que Va”, asegura Verónica Parodi, una de las creadoras y editoras, junto con la periodista Karina Micheletto, del sitio avionqueva.com, especializado en literatura infantil y juvenil, al que pensaron como “un puente entre lectores, autores e ilustradores dedicados a las infancias”. Libros que cantan recoge ese espíritu. “Este año decidimos salir a volar como editorial, con esta primera colección en la cual, además de la poesía y la ilustración, el encuentro sea también con la música y los cantautores que admiramos. Surgió como una necesidad, una manera de resistir en tiempos difíciles, apostando a la belleza y a la ternura”, plantea la editora.

Con un compromiso constante con las causas solidarias y las iniciativas culturales, Gieco se sumó rápidamente a la invitación de las editoras. Y la canción elegida para el primer título tiene una historia especial, según él mismo compartió en un video, a modo de anticipo de lo que será el evento en la Feria que lo tendrá como protagonista con su armónica y su guitarra.

“Toqué con Joan Manuel Serrat y Víctor Heredia al lado de lo que era la Esma. Y después de un discurso del entonces presidente Néstor Kirchner, y unas palabras muy sinceras y dolidas de Juan Cabandié, hijo de desaparecidos, la Esma pasó a ser Ex Esma. Ahí, el presidente invitó a Hebe de Bonafini a que fuera ella la primera en pisar ese trágico lugar. Y las primeras palabras de Hebe fueron: 'Pintemos soles y flores'", recuerda el músico, quien inspirado en ese hecho escribió la canción “El desembarco” (del disco homónimo editado en 2011): “Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida”.

Años más tarde -cuenta Gieco- esas palabras de Bonafini le resonaron nuevamente y de allí surgió la letra de “Soles y flores”, a la que se sumó la música de Luis Gurevich. “Las cosas que están muy mal, que hieren y lastiman, se aprenden en un rato del día. Las cosas que están muy bien, que alegran y sanan, les cuesta bajar del tren que pasa. Dos clases de personas hay, las que piden y las que dan, las que hacen y las que nunca hacen nada”, canta en una de las estrofas. “¿Cuánto dinero ganan los que viven de la muerte? La tierra de paz es cara. Como drogas, como armas. Voy a traer unos soles, aguaclara y también flores, para quitarle a la vida sus dolores”, completa el estribillo. “Tenía un aire de canción de frontera de México y Estados Unidos, y fue por eso que invitamos a Lila Downs, la voz de México más hermosa que tenemos en la actualidad”, añade el cantautor.

“León es un autor que nos define y que nos marca el camino. Es parte de nuestra memoria cultural. 'Soles y flores' es una canción dedicada y pensada para las Madres de Plaza de Mayo. Cuando las convocaron a poner vida y belleza en un sitio del horror, como era la ex Esma, y transformarlo colectivamente en un espacio luminoso y lleno de vida, ellas nos invitaron a pintar soles y flores en los muros helados. Una manera simbólica de comenzar a transformarlos. León lo cuenta en esta canción, y lo canta tan hermosamente que nos pareció una manera certera de llegar a las infancias con la historia y la memoria. Con cuánta belleza nos invita, nos interpela y nos moviliza. Fue un desafío inmenso pensar esta canción como libro álbum para las infancias”, señala Parodi.

Color y trazo a la canción

Si hay un elemento clave en este formato literario es precisamente la ilustración. Y allí apareció el nombre de Yael Frankel. La premiada ilustradora (ganadora del prestigioso Bologna Ragazzi Award por Todo lo que pasó antes de que llegaras, de Limonero, entre otros) ofrece un trabajo original con su estilo característico que combina dibujos de trazos negros finos con detalles azules, rojos y amarillos. “Cuando me contaron el proyecto, no lo pensé demasiado”, dice Frankel. “León Gieco fue parte de mi adolescencia. Y 'Como la cigarra' debe ser la canción que más veces canté en mi vida; no es un tema suyo pero yo lo recuerdo siempre cantado por él”.





La ilustradora cuenta que, al momento de elegir la canción, no conocía la historia que le había dado vida. “Verónica y Karina simplemente me la mostraron, y yo empecé a hacer pruebas sin saber el porqué de la letra. Después de todo, de eso se trata un álbum ilustrado, donde somos dos los autores y cada uno se potencia con su propio lenguaje. Pero luego me mandaron un mail con la historia y algunas fotos del día en que León la cantó por primera vez. Y fue muy emocionante saber cómo había sido todo. Algunas estrofas hablan con crudeza de temas que no se suelen tocar en libros para chicos, como la muerte, la destrucción y las drogas. Y tuve que encontrar la manera de ilustrar una historia que habla de gente buena y de gente mala, gente que ayuda y gente que manda o destruye lo que otros hacen”.

“Yael nos conmueve con su arte”, aporta Parodi. “Ella sabe decir mucho con poco, con mucha frescura. Siempre nos invita a reflexionar y nos emociona. Su estilo es muy cercano y juguetón. Ella logró los tonos y los personajes justos para contar un viaje que atraviesa ternuras y esperanzas, pero también dolores y penas. Nos entusiasma mucho pensar que esta historia va a llegar a las casas y a las escuelas”.

Esas musiquitas

Y habrá más canciones e ilustraciones, según revelan las editoras. Otros dos temas de Gieco completarán su serie, con otros ilustradores: el himno “Sólo le pido a Dios” y “Cuando los ángeles viajan”, la canción que le dedicó a sus hijas. La colección seguirá con parte del cancionero de Teresa Parodi: “Esa musiquita”, “La Celedonia Batista” y “Tarumba”. “En todos los casos, son canciones que, aunque no fueron pensadas específicamente para las infancias, por diferentes motivos tienen algo que tiende la mano a distintos momentos vitales, que incluyen a todas las edades”, reflexiona Verónica Parodi, hija de la cantante.

El viernes 2 de mayo habrá lectura y música en vivo en la Sala Julio Cortázar. “¡Espero poder hilvanar dos palabras seguidas, teniendo al lado a León Gieco!”, comenta divertida Yael Frankel. “Ojalá le guste cómo quedó el libro, ¡y ojalá también haga un bis de 'Como la cigarra' y me lo dedique!”, sigue. “Será una celebración llena de abrazos y música, con la alegría de haber cumplido un sueño de libros y canciones, y una oportunidad preciosa de compartir junto a León y Yael este nacimiento, en un espacio de cultura y construcción colectiva como es nuestra Feria del Libro”, agrega Parodi.

“Además, habrá lindas sorpresas que compartiremos con todos los que nos acompañen. Estamos agradecidas a todas las personas que nos ayudaron en esta aventura. Principalmente, a León, que fue el primer entusiasmado con la idea de acercar de este modo sus canciones a las infancias, tan generoso como siempre. A Yael, que fue otro gran motor. A Ariel Marcel, de Tinkuy -la editorial que también tomó canciones de León en un juego de cartas para jugar en familia-, que se cargó al hombro todo el trabajo de diseño y diagramación, y a la Feria del Libro que nos abrió sus puertas”.