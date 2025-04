María Celia Gianini, intendenta de Carlos Tejedor, es una de las once intendentas de la provincia de Buenos Aires. Un número muy pequeño, considerando que los otros 126 municipios están a cargo de varones.

La dirigenta de Union por la Patria condujo el municipio entre 2007 a 2015 y luego retomó el cargo en 2019, para volver a ser reelecta en 2023. Fue la única de ese grupo selecto en participar del cuarto Congreso de Políticas para la Igualdad que organizó el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense que se organiza en Luján.

En diálogo con Buenos Aires/12, la jefa comunal compartió su análisis sobre el rol de las mujeres en la política y cómo se llevan adelante las conversaciones con sus pares varones sobre la diversidad y la igualdad.

-- ¿Cómo es ser una de las pocas mujeres al frente de un gobierno municipal? ¿Creé que marca un camino para otras?

-- El Papa Francisco decía que en los lugares donde se quiere transformar tiene que estar la mujer. A partir de ahí empezamos a trabajar fuertemente porque estamos convencidas, en mi caso muy convencida desde hace años de que las transformaciones hay que hacerlas permanentemente y no sola, sino que se vayan acercando también más mujeres. Estamos siendo muy pocas las que estamos en la función pública, en la toma de decisiones fuertes y transformadoras que necesitamos en distintos lugares.

-- ¿Estas cuestiones se hablan en las mesas de intendentes, con el gobernador o con la dirigencia?

-- Sí, incluso el mismo gobernador nos está diciendo que tenemos que estar más mujeres en esto, en el día a día de estar con la gente. A nosotros nos gusta la militancia. Lo escuché al gobernador decir esto y era como que me escuchaba a mí misma diciéndole a mi gabinete ‘basta de teléfono, basta de redes, vayan a la casa, miren cómo está la gente, pongan el oído y el hombro’. Esa es la transformación seria, con responsabilidad, que tenemos que hacer todos los que estamos en estos accionarios.

-- ¿Cómo es la agenda de una intendenta hoy?

-- Es de mucha acción, mucha actividad en lo diario. Yo sé cuándo comienzo el día, pero no sé cuándo lo termino. La realidad es que estamos ante una situación que tenemos que estar más presentes por la situación nefasta y mala que estamos pasando desde el gobierno nacional. Hay mucha más gente que se está atendiendo en los hospitales municipales. Nosotros no tenemos, como lo dice el gobernador, una empresa que va a venir a invertir para salud, lo tiene que hacer el Estado. En eso estamos permanentemente y estamos ante una falta muy importante de recursos económicos por parte de la Nación. Yo creo que a todo esto hay que ponerle muchísimo amor, pero ese amor tiene que estar expresado realmente en el contacto con la persona. Tiene que ser real, fuerte y sentido. Desde ahí podemos hacer transformaciones muy serias.

-- Es año electoral, hay unas listas que cerrar y hay una discusión importante dentro del peronismo ¿Cómo creé que decante esta situación?

-- Acá lo primero es la unidad y, a partir de esa unidad, ordenarse. Tenemos que tener responsabilidad y no estar en este dimes y diretes porque la gente la está pasando muy mal y necesita de todos nosotros. No podemos distraernos. Y lo digo desde el corazón, a mí no me distrae eso, porque no me involucro en eso, sino en lo que estoy haciendo. Desde el año 2003 que comencé en política estoy tratando de solucionar el día a día y eso es con las escuelas en condiciones, con los hospitales en condiciones, que si las obras sociales no llegan estemos nosotros, con mejores calles, con más y más inversión.