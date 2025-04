Nadia Márquez, candidata del oficialismo para presidir la Comisión Investigadora que debe examinar la estafa de escala global promovida por el propio presidente Javier Milei, fue denunciada e imputada por la justicia de su provincia por "estafa y otras defraudaciones", según consta en el expediente 6982/13. La diputada libertaria evitó el juicio y la posibilidad de una condena penal acogiéndose a la suspensión del juicio a prueba, un atajo judicial que le permitió limpiar sus antecedentes a cambio de cumplir condiciones mínimas. El proceso se inició en 2013 y se cerró en 2016, cuando la justicia dio por cumplida la probation.

Paradojas de la política: Márquez, que votó a favor del proyecto Ficha Limpia en Diputados, ahora se perfila como la elegida del oficialismo para conducir la comisión que investigará el escándalo Libra, impulsado desde las redes sociales por el propio Milei. "Está capacitada", aseguran en el entorno del presidente de la Cámara baja.

La causa por la que Nadia Márquez fue sobreseída tras acogerse a una probation comenzó hace más de dos décadas en Neuquén, a través de dos instituciones educativas que ofrecían títulos como Licenciatura en Periodismo, entre otros, sin ningún valor oficial. Según la investigación judicial, la hoy diputada, junto a otros implicados, habría cobrado a estudiantes por el dictado de carreras en el Instituto Cristiano Internacional y en la universidad Regency, que nunca fueron habilitados por el Ministerio de Educación. El escándalo estalló cuando los egresados descubrieron que los diplomas eran apócrifos. Entre las pruebas aportadas, los damnificados presentaron facturas firmadas por Márquez en 2002, documentos que luego publicó en su cuenta de X, recientemente, el abogado neuquino Mariano Mansilla. Los estudiantes abonaron distintos montos en concepto de inscripción, cuotas mensuales y derecho a exámenes, pero nunca recibieron un título oficial.

Los hechos reconstruidos abarcan el período comprendido entre 1999 y 2004. En 2009, la causa fue elevada a juicio, pero en 2013 Márquez optó por acogerse a la suspensión del juicio a prueba, más conocida como probation, un atajo que le permitió evitar el juicio oral y una eventual condena. "Judicialmente no es que la llegaron a condenar: la imputaron y aceptó la probation después de que le revocaran el auto de sobreseimiento", explicó una fuente parlamentaria a Página/12. Finalmente, Márquez fue sobreseída en 2016 tras cumplir con las condiciones impuestas: durante tres años debió donar leche a una entidad benéfica. El resto de los imputados debió enfrentar el juicio.

Este diario se contactó con la diputada para que diera su versión de los hechos: "Me sobreseyeron en 2 instancias, nunca fui a juicio. Fue solo una denuncia", se defendió.

De pastora a diputada

Márquez empezó a recorrer su camino hacia la política de la mano de su padre, el pastor Hugo Márquez, fundador de la iglesia bautista Jesús es Rey, una de las más importantes de la ciudad de Neuquén. De ese mismo círculo religioso surgió también David Schlereth, dirigente del PRO y pastor, que ocupó una banca en la Cámara de Diputados entre 2017 y 2021. El apellido y la estructura evangélica le allanaron a Márquez la carrera pública: primero fue concejal en Neuquén capital y más tarde desembarcó en el Congreso Nacional a través del espacio Arriba Neuquén, que respaldó a Javier Milei en la provincia.

Dentro del bloque libertario, Márquez es mucho más que una legisladora. "Ella es la jefa del bloque en los hechos", resumió una fuente parlamentaria. "Se volvió la mano derecha de Martín Menem, buscó presidir la Comisión de Juicio Político y tiene promesas de ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura", revelan en la Cámara baja, uno de los espacios clave en la disputa por el control judicial. En sus redes sociales, Márquez se define como "cristiana, madre, abogada, provida y pastora de la Iglesia Jesús del Rey”.

La rosca por la presidencia

El miércoles se pondrá en marcha la Comisión Investigadora por el criptoescándalo Libra. Con 28 integrantes y una paridad quirúrgica entre oficialismo y oposición, la guerra de interbloques ya abrió la puerta a una parálisis premeditada, que lleva el sello de Martín Menem. En caso de empate, la comisión quedaría bloqueada. Para funcionar y designar autoridades, se necesita reunir al menos 15 diputados. Hasta que eso no ocurra, la comisión permanecerá inactiva.

Aunque el oficialismo apuesta a obstaculizar la comisión e imponer su propia presidencia, algunas señales encendieron las alarmas el último martes. Según reconstruyó este diario, Menem buscó reunir a los 14 diputados que apuntalan al oficialismo, pero dos bajas inesperadas resquebrajaron el plan: los radicales Soledad Carrizo y Lisandro Nieri, ambos alineados con Alfredo Cornejo, faltaron a la cita. También se ausentó Agustín Domingo, de Innovación Federal por Río Negro.

En esa reunión, Menem intentó promover a Márquez como presidenta, pero encontró resistencias internas, según revelaron a este diario. Oscar Zago, aliado de los libertarios, rechazó que encabezara alguien que había votado en contra de la creación de la comisión, y se autopostuló para ocupar el cargo. “Él no elige ni promueve nunca a nadie para ninguna comisión”, avisó un colaborador del riojano.

A última hora del viernes, los libertarios ensayaban otra jugada: impulsar a Soledad Carrizo como presidenta, más como una estrategia de contención que como una verdadera intención. Días atrás, la cordobesa había dejado flotando una frase que ilusionó a la oposición: “No veo por qué poner obstáculos para que esto pueda seguir hacia adelante”. El guiño fue recibido como una bocanada de oxígeno tanto en Democracia para Siempre como en Unión por la Patria, que vieron una posible fisura en el empate técnico.

Dentro de la oposición más dura hay optimismo: ven "el escenario inclinado a favor" a raíz de las internas libertarias. Sin embargo, también reconocen que aún no lograron consensuar un nombre capaz de ordenar los 14 votos necesarios. Unión por la Patria, que tiene la mayoría de los integrantes en la comisión —y con ello la llave para designar autoridades—, sabe que necesita impulsar un presidente "de centro moderado", capaz de articular el conjunto. “Si hay alguien que no va a conseguir un voto más del otro lado somos nosotros”, reconocieron ante este diario. Uno de los nombres que sonaban para ese rol era el del diputado Oscar Agost Carreño. “La decisión política es que quede en manos de la oposición dura. No hay chances ni para Nadia Márquez, que cumplió una probation en Neuquén; ni para Zago, que siempre arregla por contratos; ni para Carrizo”, sintetizó a Página/12 una fuente que participa de la estrategia. El oficialismo no tiene el número firme y si los diputados que tienen que apoyar perciben esa debilidad buscarán negociar, como lo han echo ante cada ley que le importa al gobierno.

El martes será una primera prueba de fuego. Ese día se llevará a cabo la interpelación a funcionarios, con Guillermo Francos y Mariano Cúneo Libarona ya confirmados. La oposición buscará imponer un esquema que otorgue más tiempo de palabra a quienes promovieron la convocatoria, limitando la intervención de los libertarios, que intentaron frenarla desde el primer momento. La maniobra ya genera resistencia en el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados, por lo que todo indica que la discusión sobre el reglamento se definirá en el recinto, voto a voto.

Durante el fin de semana, el diálogo entre bloques seguirá a contrarreloj. Nadie quiere llegar al martes sin los números cerrados. "Hay que ver cómo llegamos", se sincera una diputada de la oposición, en medio de un poroteo frenético. Serán horas claves para la Cámara Baja donde todo se juega en pocas horas.