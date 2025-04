El peronismo santafesino estrenó esta semana su segundo puesto electoral en las elecciones de convencionales constituyentes e intentó recordarle al gobernador Maximiliano Pullaro que el escenario electoral de la provincia volvió a ser de tercios. Ese fue el objetivo detrás del poco conducente debate acerca de la fecha ideal para convocar a la asamblea que reformará la Constitución de la provincia. La oposición quería, y en esto se embarcaron tanto el PJ oficial y Juan Monteverde como Marcelo Lewandowski –también un adelanto de cómo pueden funcionar los convencionales peronistas en bloque una vez superadas las disputas de la interna–, con el objetivo de insistir también en que el fracaso de concurrencia a las urnas en esta instancia está básicamente ligado a la escasa difusión que hizo el gobierno de estos trascendentes comicios. Y buscar hasta el año próximo el espacio necesario para involucrar a la sociedad en este debate de futuro.

Sospecha el peronismo, y los libertarios más Amalia Granata también, que Pullaro quiere apurar los tiempos para no poner en peligro el principal motivo de la reforma que es su propia reelección. Pero en rigor, como difícilmente puedan impedir ese aspecto de la reforma, la idea es que no sea a costo cero para el oficialismo.

El frente Unidos cerró filas ante el embate y aseguró que “no nos van a marcar la cancha”, en referencia a las reuniones que el gobierno convocó creyéndolas protocolares y que terminaron con alto voltaje político. “Fueron muy amables con nosotros, hubo buen trato todo el tiempo, pero uno se daba cuenta de que no escuchaban lo que nosotros decíamos”, relató el presidente del PJ Guillermo Cornaglia que fue con Monteverde al encuentro con Pullaro y el ministro Fabián Bastia.

Finalmente, Pullaro eligió el escenario del remate del primer lote de soja en la Bolsa de Comercio de Rosario (en la foto) para confirmar que la Convención Constituyente se reunirá a partir del 14 de julio. Y esta semana confirmará que las deliberaciones se darán en la Legislatura provincial. Fue respaldado en el anuncio por el intendente Pablo Javkin que llamó “improvisados” a los que pedían la postergación de la Convención para marzo o abril de 2026. "No me llama la atención, pero es una prueba de improvisación. Porque si usted en febrero se inscribe para ser candidato en varias categorías y se inscribe en una categoría tan importante como la de convencional y es elegido en abril, cómo puede explicar que quiera tener nueve o diez meses más para estudiar lo que tiene que hacer", planteó. Y también indicó que "Rosario espera por la autonomía desde 1919; 104 años estamos esperando que nos devuelvan algo que ya teníamos. No hay que esperar más, tenemos que tener ya la libertad de elegir los recursos, tomar financiamiento de obras, de terminar con la burocracia".

La recientemente reelecta presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García aseguró también que el 14 de julio “es una fecha pertinente, que nos da tiempo para escuchar otras voces, contemplar miradas profesionales en todos los ámbitos. Hay mucho por hablar, va a ser una maratón participativa. La fecha es estratégica porque va a ser entre las elecciones de junio en Santa Fe y las nacionales de octubre. Esta ventana democrática hay que aprovecharla”, señaló.

Otra interna a la vuelta de la esquina

El peronismo santafesino recién sale (mucho más airoso de lo que se esperaba) de una interna que lo fragmentó gravemente al no tener la instancia de las primarias abiertas, de cara al proceso electoral para designar convencionales constituyentes. Casi sin pausa, se vuelve a enfrascar en otra compulsa, esta vez para diputados nacionales, que también inaugura una era sin elecciones PASO, con el debut de la Boleta Única para la categoría, y descargando en los partidos la responsabilidad del armado de las listas de candidatos para octubre.

El Partido Justicialista de Santa Fe tiene un doble problema: No tiene liderazgos claros aquí pero tampoco a nivel nacional desde donde siempre se termina gravitando a la hora de confeccionar las nóminas para el parlamento nacional. Y se suma otro problema que es el de no poder reproducir exactamente la alianza que lo llevó al segundo puesto en los comicios de convencionales para Santa Fe.

Agustín Rossi está lanzado desde hace tanto tiempo que eso fue lo que terminó por alentar la ruptura a su lado de la concejala Norma López y el ex diputado provincial Leandro Busatto. La alianza del Movimiento Evita con Ciudad Futura y la propia concejala López volvieron a acercarse a Rossi para conformar la lista oficial del PJ para convencionales. Pero las partes que estaban separadas antes vuelven a alejarse ahora para armar la nómina de los diputados nacionales. Y ahora se suma el influjo de Monteverde que no será candidato a diputado, ya lo es a concejal y también convencional electo; pero con los votos que obtuvo su opinión y apoyos pueden ser importantes.

En este marco, el dirigente de Ciudad Futura es más cercano a Eduardo Toniolli del Movimiento Evita que termina en diciembre su mandato como legislador nacional. Por eso la diputada provincial del sector, Lucila De Ponti salió rápido a cruzarlo a Rossi al señalar que “quién se apura se equivoca. Para nosotros el valor fundamental es cuidar la unidad, no construir una estrategia individual para que alguien ocupe una banca”, disparó. Pero en realidad, De Ponti sí tiene un nombre individual en su cabeza y es el de Toniolli.

Rossi tiene un valor diferencial que es el que siempre usa en estas discusiones y es que tiene un alto grado de conocimiento y aún con un bajo techo de crecimiento electoral, no hay otro candidato que lo supere en la grilla para los diputados nacionales. Y además, cuenta con que Cristina Kirchner tendrá algo para decir a la hora de confeccionar las nóminas y –se sabe– no es precisamente una admiradora del Movimiento Evita.

Siempre dicen cerca del exdiputado: “Resulta que el Chivo es un viejo pianta votos pero cuando fueron los más jóvenes por su lado no llegaron a los cuatro puntos”. Y del otro lado responden que esos nuevos dirigentes podrían “armas algo más grande con el apoyo de todos y no pensando individualmente en ocupar una banca”. Como se ve, el proceso no será fácil.

Por ahora Rossi se reunió con Marcelo Lewandowski para ir juntando fuerzas y al reconocerlo por fuera de la alianza oficial del PJ con Ciudad Futura. El senador nacional conoce las coordenadas y sobre todo los movimientos de la presidenta del partido a nivel nacional que seguramente dirá "¿no les gusta Rossi, tráiganme a uno que mida más?" trasladando la responsabilidad nuevamente al distrito.