La oposición buscará avanzar en un pedido de interpelación a funcionarios del gobierno de Javier Milei por el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que estalló una semana atrás y salpica a la cúpula mayor de la Casa Rosada.

El senador nacional por Salta Sergio Leavy confirmó este jueves por la 750 que la oposición en la Cámara Alta está a punto de conseguir los votos necesarios para interpelar oficialmente al Gobierno de Javier Milei por la presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).



En declaraciones a la 750, Leavy sostuvo que el pedido de interpelación se da en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional y del propio reglamento del Senado, que le da al Congreso la potestad y el deber de “hacer el control político del Poder Ejecutivo”.

Es por eso que dijo que van a pedir que el Gobierno “brinde explicaciones sobre los audios adjudicados por (Diego) Spagnuolo”, extitular de la ANDIS, despedido después de que se revelaran audios suyos asegurando que en el organismo había una red de coimas que llegaban hasta la secretaría de la presidencia.

Por eso, dijo, se vaa pedir que declaren la hermana del Presidente, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, ambos mencionados directamente por Spagnuolo.

“Son 24 los senadores que están de acuerdo y estamos viendo si conseguimos tres más para que tenga que venir al recinto a explicar esta situación. Porque están pidiendo coimas en discapacidad”, aseguró.

De lograrlo, al Gobierno no le quedará alternativa: “En la próxima sesión vamos a poner este tema sí o sí. La oposición va a tener que pedir que Karina venga. No puede no venir. Si no viene, va a tener que renunciar a su cargo. Si el Senado lo vota, no tiene otra posibilidad salvo renunciar”.