El ministro de Gobierno recibió a los comisionados, y el secretario se reunió con los organismos de DDHH
El gobierno se comprometió a agilizar la cobertura de vacantes en el Comité contra la Tortura
Oficialmente, la provincia informó que la reunión de Jarsún con los tres comisionados aún vigentes se hizo “con el objetivo de avanzar en la cobertura de vacantes y garantizar la continuidad y el pleno funcionamiento del organismo”. El 14 de febrero es la fecha bisagra, cuando vencen los mandatos de dos comisionados.