En una semana convulsionada por el escándalo que envolvió al presidente Marcelo Moretti, acusado de recibir 25 mil dólares para fichar a un juvenil para las divisiones inferiores, San Lorenzo de Almagro perdió 1-0 frente Rosario Central con el tanto de Enzo Copetti sobre el final del partido correspondiente a la fecha 15 del torneo Apertura. En el festejo del gol, desde la tribuna local lanzaron dos bombas de estruendo a los futbolistas canallas que estaban festejando la conquista, ubicados en el sector del córner que da a la Perito Moreno.

Se jugaron dos partidos en el Nuevo Gasómetro que tuvo un clima muy caliente. Uno lo jugó el público local en las tribunas con el apoyo constante, el recordatorio al Papa Francisco tras su fallecimiento, los insultos contra los dirigentes, especialmente contra Moretti, y el lanzamiento de las bombas de estruendo desde la popular. El otro, lo disputaron el conjunto conducido por Miguel Ángel Russo frente al de Ariel Holan que terminó siendo una justa victoria para la visita.

El presente futbolístico con intermitencias que atraviesa el Ciclón se vio opacado por el lio que tiene en el ojo de la tormenta a Moretti, quién pidió licencia en su cargo. El mandatario se hizo una autodenuncia para dar explicaciones al respecto y por obvias razones no estuvo en el NG. Este lio que lo envuelve no pasó desapercibido en el estadio, ya que los hinchas locales mostraron su descontento con cánticos contra la actual dirigencia.

En la previa, que tuvo varios focos abiertos, hubo un recuerdo especial al Papa, conocido hincha cuervo desde que era Jorge Bergoglio, cardenal que asistió en el 2009 a la Capilla Padre Lorenzo Massa, ubicada en Ciudad Deportiva, lindante al Pedro Bidegain, para confirmar a Ángel Correa, campeón del Mundo en Qatar 2022. La pantalla gigante mostró un video institucional de 30 segundos con imágenes del Santo Padre, mientras los hinchas lo ovacionaron.

Además, hubo un cuadro pintado por la artista Lú Sedova, ubicado dentro del campo de juego, junto al escudo azulgrana. En tanto, los jugadores locales lucieron una camiseta especial con un parche alusivo en su pecho con la cara del Papa Francisco, más la frase “Juntos por la eternidad” junto al número 1936 que es el año de su nacimiento y el símbolo de infinito.

Los hinchas desplegaron tirantes blancos y amarillos en las tribunas en recordatorio al Pontífice, como también una bandera con el escudo azulgrana con la cara del Papa que mostró La Butteler. Además, el micro que trajo al plantel local estuvo ploteado con su imagen. Minutos antes de que el árbitro Leandro Rey Hilfer pitara el inicio del juego, los capitanes Jorge Broun e Iker Munian mostraron una pancarta con la cara de Bergoglio en el circulo central.

Luego, comenzaron las “dedicatorias” para la cúpula dirigencial, especialmente para Moretti. “Dirigentes, dirigentes, no se los decimos más, si no llaman a elecciones, que quilombo se va a armar”. “Moretti hijo de p…”. “El club es de los socios”, se escuchó en un clima espeso. “Que se vayan todos, que no quede ni un solo”, fue el pedido de los hinchas en alusión el resto de la comisión directiva. En tanto, los jugadores e integrantes del cuerpo técnico recibieron aplausos desde que pisaron el verde césped para hacer los trabajos precompetitivos.

En lo futbolístico, el local al inicio mostró confianza, solidez en defensa, orden, siendo un equipo corto, con dos líneas de cuatro y dos delanteros qué por momentos jugó mejor que la visita, aunque Central se mantuvo replegado en su campo para salir de contragolpe. Fue un primer tiempo parejo. El dueño de casa manejó la pelota, mientras que el Canalla apeló a los pelotazos para Copetti y aprovechar la segunda pelota. Primero, lo tuvo Vombergar de volea, pero se fue desviado. Luego, Lovera probó de afuera del área y Gill mandó la pelota al córner.

En el entretiempo, continuaron los homenajes para Francisco. Hubo un desfile de chicos del Barrio 31 de Retiro que integran la sede de Scholas Ocurrentes, la organización internacional de derecho pontifico creada por el Papa Francisco en 2013 para transformar la educación mundial. Este grupo estuvo acompañado de la categoría 2012 de Boedo que viajará a jugar un torneo en Rusia con equipos muy importantes de varios países.

La tónica no cambió en el complemento. El Ciclón dominó en campo rival, mientras que Central, de contra, intentó sorprender con pases entre líneas para agarrar mal parada a la defensa de Russo. De esta manera, el equipo de Holan generó situaciones, pero no llegaron a convertir Duarte ni Mallo de cabeza.

De la mano de Munian, el local atacó por las bandas, con la velocidad y el desequilibrio de Cerutti que tiró centros para Vombergar que no llegó a conectar. También, lo tuvo el recién ingresado Giaccone, pero respondió bien Gill, quien se transformó en la figura del partido.

Sobre la hora, Copetti aprovechó un centro desde la izquierda para marcar de anticipo el único tanto del partido. A tono del lio institucional, se le suma la derrota sobre el final y las bombas de estruendos que se lanzaron al campo de juego para empeorar la situación de San Lorenzo.