Desde Madrid

Finalmente, la XII edición de los Premios Platino dejó un sabor agridulce. Por un lado, hubo una cosecha de premios bastante menos generosa que en galas anteriores: El Jockey, que partía con altas expectativas por sus nueve nominaciones, se llevó el galardón a la "Mejor interpretación masculina de reparto" para Daniel Fanego... y eso fue todo. No hubo festejos para Alemania, Simón de la montaña, Benjamín Vicuña (por Envidiosa) o Reas, las otras producciones argentinas que competían en la ceremonia celebrada el domingo por la noche en Madrid. Pero al mismo tiempo, la situación de la industria audiovisual argentina, el premeditado vaciamiento del gobierno de Javier Milei y sus ataques a la cultura fueron temáticas repetidas y omnipresentes entre todos los asistentes, de múltiples nacionalidades. Y no precisamente en términos elogiosos.

El reparto de Platinos, de todos modos, resultó ecuánime. Aún estoy aquí, la notable película de Walter Salles que viene de ganar el Oscar a la película internacional, se llevó las distinciones a la Dirección, la interpretación protagónica femenina (Fernanda Torres) y la estatuilla mayor, "Mejor película iberoamericana de ficción". 100 años de soledad, la serie de Netflix que se animó a adaptar a Gabriel García Márquez, también sumó tres gracias a "Mejor miniserie o teleserie"; Jairo Camargo y Janer Villareal compartieron el premio a la labor de reparto en miniserie, a la vez que su compañero Claudio Cataño obtuvo el referido al rol protagónico. La infiltrada, film de Arantxa Echeverría sobre el caso real de una policía infiltrada en la ETA que totalizaba once candidaturas, se quedó con las distinciones al guion y al montaje, pero tuvo el consuelo de los premios decididos por el público para la película y sus protagonistas, Candela Yuste y Luis Tosar.





Así, los argentinos no pudieron expresar en el escenario todo lo que se meneó entre bastidores, pero en la gala no faltaron expresiones de alto octanaje político. Torres no pudo asistir, pero envió un mensaje íntimamente relacionado con la temática del film: "A través de Eunice Paiva revisité el horror de la dictadura que conocí en mi infancia. Esta gran brasileña, abogada, demócrata y defensora de los derechos humanos nos enseña, en el momento presente, a resistir con alegría y civilidad, sin someternos al autoritarismo. En nombre de la familia Paiva, de Marcelo Paiva, y de todos aquellos que defendieron y defienden el arte y la democracia, repito: ¡Dictadura nunca más!".

El único momento de celebración albiceleste, en tanto, vino impregnado de emoción: visiblemente conmovido, Manu Fanego agradeció el premio póstumo a su padre y a la vez clavó uno de los mejores chistes de la noche, cuando tomó nota de momentos previos en los que un representante se disculpaba por la ausencia del galardonado y arrancó: "Bueno, Daniel tampoco pudo venir...". Un rato después, en una charla aparte con la prensa argentina, señaló que ese era el código de humor que manejaban entre ellos, señaló a El Jockey como una de las performances favoritas de su padre junto a El Angel y recogió el guante de las conversaciones de estos días: "Una de las cosas que quería decir en el discurso es que seguramente él hubiera largado alguna verdad incómoda, como que están vulnerando el arte, la cultura y particularmente el cine en la Argentina, que están reprimiendo a los jubilados una vez por semana".

El equipo de 100 años de soledad.





No fue el único que aprovechó la resonancia iberoamericana de los Platino para alertar sobre el estado de las cosas. En la alfombra roja, Lola Arias, directora de Reas, señaló que "tengo la esperanza de que se hable de lo que está sucediendo, que el Instituto del Cine está intervenido y se han producido cero películas en el último año, y que pase algo y se den cuenta de que es una pérdida enorme para la cultura argentina. ¿Quiénes van a representarnos el año próximo si no hay producciones?". Axel Kuschevatzky, productor de bombazos argentinos como Argentina, 1985 y la misma El Jockey, largamente conocedor del paño, apuntó al simbolismo del apoyo del Incaa: "No se trata específicamente del aporte económico, que llega cuando la película está casi terminada; en El Jockey intervienen diez productoras, el sello y el apoyo del Incaa es necesario para toda la construcción de una película, y es un sistema que se practica en países que suelen ser vistos con admiración, como Gran Bretaña, Alemania o Francia. Yo trabajo en este medio, hablo con mucha gente de muchos países y no es verso, el cine argentino es muy admirado en todo el mundo."

A eso apuntó poco después Nahuel Pérez Biscayart: "No es mensurable la cantidad de dinero que podés tener con el Incaa, es que te abre las puertas para coproducciones internacionales. No sé si podés firmar acuerdos de coproducción con otros países si tu país no te está apoyando. Y lo que sucede es que lamentablemente los y las colegas se están yendo a filmar a otros países". A su lado, el director Luis Ortega no dudó en calificar el momento: "No nos sorprende en nada, era lo que esperábamos antes de que este Gobierno pasara a ser oficial. Yo no esperaba nada distinto, hay una intención voluntaria de anular cualquier tipo de expresión artística."

Nominado por su "personaje realmente asqueroso" en Nina, Darío Grandinetti dedicó un recuerdo emocionado para el Papa Francisco, con quien se entrevistó antes de encarnarlo en la película de 2015 Francisco: el padre Jorge. "Me pone muy mal su muerte, me da mucho dolor cuando se va un buen hombre y la cuestión es quién sigue, si se va a continuar su legado, y ojalá así sea". Pero no eludió el tema candente: "Genial, divino, el Incaa se jacta de sus cero producciones... pero creo que un país sin cine, sin cultura, se la pega. Se la van a pegar. Yo pensé que se la iban a pegar antes, pero bueno..." Para demostrar que el tema no es solo preocupación de los argentinos, la realizadora vasca Arantxa Echevarría le señaló a Página/12 su incredulidad: "Lo que se está haciendo en materia de cine en Latinoamérica es mucho más interesante que lo que se está haciendo en la aburridísima Europa y ni hablar de Hollywood, y aquí en los Platino tengo la oportunidad de hablar con los responsables de películas que me emocionan, que me sorprenden. Y no puedo creer lo que les está pasando en Argentina, no es justo para el espíritu cultural que tienen, sus ideas frescas."

Arantxa Echevarría.





La ceremonia conducida por Aislinn Derbez y Asier Etxeandia, en tanto, tuvo los ingredientes habituales de esta clase de eventos: invitades con sus mejores galas, shows musicales a cargo del español Pablo Alborán y el estadounidense Prince Royce (más una lucida interpretación del mismo Etxeandia del "Castillos en el aire" de Alberto Cortez), la entrega del Platino de Honor en el que Eva Longoria retomó los conceptos de la rueda de prensa del sábado, el pase de la antorcha de la Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso al embajador mexicano Quirino Ordaz Coppel (la edición 2026 será otra vez en la Riviera Maya). Pero con una dinámica menos morosa que entregas similares, y un ánimo de celebración de la cultura iberoamericana que ganaba a todos. Aunque los argentinos no tengan muchos motivos para el optimismo.













Todos los ganadores





Mejor Película Iberoamericana de Ficción

Aún estoy aquí (Walter Salles, Brasil)





Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana

Cien años de soledad (José Rivera y Natalia Santa, Colombia)





Mejor Interpretación Masculina

Eduard Fernández (Marco, España)





Mejor Interpretación Femenina

Fernanda Torres (Aún estoy aquí)





Mejor Interpretación Femenina de Reparto

Clara Segura (El 47)





Mejor interpretación Masculina de Reparto

Daniel Fanego (El Jockey)





Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie

Claudio Cataño (Cien años de soledad)





Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie

Candela Peña (El caso Asunta, España)





Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie

Carmen Maura (Tierra de mujeres, España)





Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie

Jairo Camargo y Janer Villareal (Cien años de soledad)





Mejor Dirección

Walter Salles (Aún estoy aquí)





Creadores de serie

Vicente Amorim, Fernando Coimbra, Luiz Bolognesi y Patrícia Andrade (Senna)





Mejor Guion

Amelia Mora, Arantxa Echevarría (La Infiltrada)





Mejor Música Original

Alberto Iglesias (La habitación de al lado)





Mejor Película Documental

El Eco (Tatiana Huezo, México)





Mejor Película de Animación

Mariposas Negras (David Baute, España/ Panamá)





Mejor Ópera Prima de Ficción

El Ladrón de Perros (Vinko Tomicic, Bolivia)





Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción

Buscando a Coque (Teresa Bellón y César F. Calvillo, España)





Platino al Cine y Educación en Valores

Memorias de un cuerpo que arde (Antonella Sudasassi, Costa Rica)





Mejor Dirección de Arte

Eugenio Caballero, Carlos Y. Jacques (Pedro Páramo)





Mejor Dirección de Fotografía

Edu Grau (La habitación de al lado)





Mejor Dirección de Sonido

Diana Sagrista, Alejandro Castillo, Eva Valiño, Antonin Dalmasso (Segundo Premio, España)





Mejor Dirección de Montaje

Victoria Lammers (La Infiltrada)





Premio Platino de Honor

Eva Longoria





Premios del público:

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie: Candela Peña (El caso Asunta, España)

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie: Claudio Cataño (Cien años de soledad)



Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica: Cien años de soledad (José Rivera y Natalia Santa, Colombia)

Mejor Interpretación Femenina: Carolina Yuste (La Infiltrada)

Mejor Interpretación Masculina: Luis Tosar (La Infiltrada)

Mejor Película Iberoamericana de Ficción: La Infiltrada (Arantxa Echevarría, España)