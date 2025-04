David Leiva, abogado de derechos humanos y hoy candidato a diputado provincial por Orán, en el Frente Justicialista Salteño, volvió a la arena política tras décadas de militancia en los tribunales. Con la misma convicción que lo llevó a enfrentar a la dictadura militar desde las bases universitarias peronistas, hoy busca dar batalla legislativa ante el avance del ajuste y la entrega de recursos nacionales.

"Me había empujado a militar de vuelta la entrega de la patria que se estaba haciendo", expresó en diálogo con Salta/12, respecto a la aceptación de candidatura para los comicios del 11 de mayo.

El reconocido abogado tendrá su principal disputa con el exintendente Marcelo Lara Gros, padre del actual jefe comunal, y con quien ha sabido diferenciarse en reiteradas oportunidades: “nunca podría estar con Marcelo Lara, no lo acuso, pero su padre fue interventor de la dictadura militar en 1977, luego, cuando nosotros hacíamos homenaje a los desaparecidos cada 24 de marzo, él como intendente hacía un acto paralelo reivindicando la teoría de los dos demonios”, expresó en distintos medios.

Leiva no es un recién llegado a la política. Militante peronista desde su época estudiantil, formó parte de la Juventud Universitaria Peronista en los años más duros de la dictadura militar. "Militaba en la clandestinidad, en las agrupaciones de base de Montoneros", rememoró. Su compromiso no fue gratuito, ya que en aquellos años sufrió la persecución y la amenaza constante del régimen. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata y ejerció su profesión en el Sindicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio San Martín del Tabacal, en Salta.

En democracia, ocupó la presidencia del Concejo Deliberante de Orán en 1993, bajo el sello del Partido Justicialista. Pero su ruptura con el PJ menemista fue rápida y tajante. "Cuando Menem empezó a vender el país, me fui. Para eso no había militado", sostuvo. Más tarde, fue uno de los fundadores del Frente Grande en Salta, acompañando a quienes rechazaban el proyecto neoliberal de los noventa. Sin embargo, también allí encontró motivos para alejarse cuando el espacio tejió alianzas que consideró contrarias al proyecto nacional y popular. "Cuando se unieron con Ulloa y el Partido Renovador en Salta, renuncié a la presidencia, me desafilié y no volví a participar", explicó.

Desde entonces, dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, participando activamente en causas judiciales históricas contra represores del norte salteño. "Me dediqué de lleno a los juicios de derechos humanos. Era la trinchera que me correspondía", señaló.

Sin embargo, ante el avance de las políticas de ajuste y la entrega de recursos de parte del gobierno de Javier Milei, Leiva decidió volver a la política electoral. "Con el saqueo organizado que veíamos, tuvimos que reorganizarnos. Y de pronto terminé como candidato a diputado por un Orán que, como el país sufría el ajuste y el abandono", afirmó.

Entre sus últimas actuaciones antes de que decidiera candidatearse a diputado, Leiva se presentó como querellante en representación de la familia de Ariel Arnaldo Gareca, trabajador de frontera que el 18 de diciembre recibió un perdigón de plomo en la cabeza, tras la activación del Plan Güemes por parte de la provincia y la Nación. El letrado, que por años investigó e impulsó causas penales por los crímenes cometidos en el marco del terrorismo estatal de la década del 70, consideró que la violencia desatada en diciembre a la altura del Puesto 28 de control de Gendarmería sobre la ruta nacional 50, entre el pueblo fronterizo de Aguas Blancas y la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, es parte de un plan concertado por funcionarios del gobierno nacional.

El abandono de Orán

La crítica de Leiva no se limita al escenario nacional. Denunció el deterioro de Orán, una ciudad atravesada por la pobreza y el desempleo. "Orán estaba postrado. El Ingenio San Martín del Tabacal, que en los años 70 tenía 10.000 trabajadores, en el 96 ya contaba con apenas 1.800 y hoy no llega a 800", detalló. Señaló además que la empresa, con sede matriz en Estados Unidos, tiene socios en paraísos fiscales, sin ningún compromiso con la comunidad local.

También apuntó contra la falta de infraestructura básica, ya que denunció que "nunca llegaron los fondos de reparación histórica". Afirmó que "el exintendente Marcelo Lara había prometido una planta de tratamiento de líquidos cloacales que jamás se construyó. Acá lo único que hubo fue chamuyo electoral".

Frente a esta situación, insistió en la necesidad de plantarse antes de la ejecución del presupuesto. "Ahí está el verdadero planteo de las obras públicas. Lo demás era verso", sostuvo. Es por eso que consideró fundamental llegar a la Legislatura salteña.

Asimismo, se mostró crítico de la situación institucional de Salta. "Hoy vivimos en una democracia de intereses, no de partidos políticos. Los empresarios son los verdaderos dueños del poder. Nosotros queremos recuperar la democracia social de derecho", sostuvo. "La justicia salteña también necesita independencia real. Hoy los fiscales y jueces siguen detrás de los intendentes y los senadores departamentales. Así, la corrupción nunca sale a la luz", denunció.

Consultado sobre su programa legislativo, Leiva propone una reforma para fortalecer la autonomía municipal. "Hoy las cartas orgánicas de los municipios deben ser aprobadas por la Legislatura. Eso hay que cambiarlo. Cada pueblo tiene derecho a autogobernarse sin pedir permiso", explicó. Por ello pretende que la banca sea una herramienta para la resistencia popular. "Queremos ser parte de un gran movimiento nacional que resista el saqueo, junto a Cristina, Kicillof y los sectores organizados del pueblo trabajador", afirmó.

Leiva, quien no desconoce las dificultades que implica pelear en un contexto de fragmentación del peronismo salteño, tiene claro su objetivo: "No queremos ser funcionales a esta democracia amañada. Vamos a la Legislatura a representar al pueblo trabajador y a los olvidados de esta provincia".