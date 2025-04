En el comienzo de una nueva edición de la Feria del Libro, el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, detalló cómo han comenzado las ventas en el evento literario del año, en un contexto donde la industria editorial se3 encuentra castigada por la recesión y el derrumbe del poder adquisitivo.



En declaraciones a la AM 750, Rainone explicó que en la Feria tienen entre un 10 y un 15 por ciento más de público que en el inicio de la edición 2024, aunque aclaró que "el dólar mucho no ayuda" y que si bien las ventas fueron buenas, aún no repunta a niveles similares a los de 2023.

“Las jornadas profesionales también están arriba. Aproximadamente 2 mil más que el año pasado”, añadió, en tanto, sobre los días que se reservan para librerías y editoriales, clave para los cierres de ventas y acuerdos.

Sin embargo, los números nos se traducen en un repunte neto de ventas: “Sabés que el dólar mucho no ayuda. Tuvimos profesionales del exterior, pero las ventas no fueron buenas. Aunque. dentro del país, fueron muy buenas”.

Pero no suficientes: “El año pasado fueron caídas fuertes, de hasta un 30 por ciento. Este año se evidencia una recuperación de entre un 10 y un 20 por ciento. Pero las reglas de juego cambiaron. Hay que acomodarse”.



Por ejemplo, cambian con el hecho de que el Gobierno apunta a la importación de libros: “Yo celebro que se aseguren importaciones, porque vamos a tener acceso a libros de diferentes lenguas. Vamos a tener acceso a ese tipo de libros”.

De todos modos, aclaró que “el problema es que los editores editamos en un idioma que está en muchos países. Entonces empiezan a venir saldos de México, de España. Y ahí tenemos que trabajar para proteger a nuestros editores”.

“En España se edita muy fuerte y muchos saldos van a llegar acá. Tenemos que trabajar con nuestras librerías para que posicionen a nuestras editoriales de una forma distinta”, advirtió.

Y finalizó: “Somos un mercado editorial muy maduro, a diferencia de otros que crecieron mucho, pero que todavía no tiene los editores que tenemos. Estamos en la vanguardia. Necesitamos una economía que nos acompañe. Porque el cambio constante de reglas de juego no nos ayuda”.