Mediante una carta al Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, el gobernador Axel Kicillof pidió que, de manera inmediata, se inicie un proceso de investigación sobre “la conducta de la Directora Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en tanto de manera irresponsable y repitiendo errores cometidos por la ex Directora Gerenta Christine Lagarde en 2019 se entromete en el proceso electoral argentino”.

La semana pasada, en el marco de las Reuniones de Primavera 2025 del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Georgieva dijo que es “muy importante que, en las elecciones de octubre, la Argentina no descarrile la voluntad de cambio”. “Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice, pero insto a Argentina a mantener el rumbo”, agregó la titular del FMI en una frase que, aunque luego quiso salvar diciendo que se trató de un mensaje que buscaba interpelar al Gobierno y no al pueblo argentino, fue entendido por el grueso de la oposición como una “intromisión” en los asuntos domésticos de la Argentina.

“No sólo intervino en nuestro proceso electoral, sino que llegó a posar en una foto oficial luciendo un pin partidario de La Libertad Avanza, un hecho absolutamente inédito. ¿Se imaginan la reacciones que causaría en el mundo si la titular del FMI se dejara fotografiar con un pin del Partido Justicialista o de Morena?”, consideró Kicillof cuando dio a conocer su decisión de pedir la investigación.

“La gravedad de esta injerencia no puede ser relativizada: lesiona nuestra soberanía y compromete la neutralidad que debe regir a cualquier organismo internacional. Exigimos una rectificación inmediata y una investigación interna para determinar si corresponde su remoción”, escribió el gobernador en su cuenta oficial de X.

Luego de citar textualmente las declaraciones de Georgieva, la carta enviada al Directoria Ejecutivo del FMI considera que las palabras de su titular “no pueden ser interpretadas de otra manera que como lo que son: una demostración del interés de la Sra. Georgieva en el éxito electoral del oficialismo en la República Argentina”.

Los argumentos

El gobierno bonaerense entiende que Georgieva se entrometió en el proceso electoral argentino y, de esa manera incumplió el Convenio Constitutivo del FMI, el Código de Conducta del Staff y los Términos de Referencia de su contratación.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, transparentó esa posición en la conferencia de prensa semanal en la que citó cada uno de las normas internas del organismo que, entiende la Provincia, Georgieva incumplió. “Todas esas normas se dan de bruces con el hecho de haber tomado partido tan abierta y descaradamente respecto de una fuerza política en la Argentina”, dijo Bianco que además señaló que la esa acción “viola uno de los principios básicos del derecho internacional que es la no injerencia en los asuntos internos de los países”. “Lo consideramos totalmente inaceptable”, sentenció.

Puntualmente, el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional dice que "el desempeño de sus funciones, el Director Gerente y el personal del Fondo se deberán por completo al servicio del Fondo y no al de ninguna otra autoridad. Los países miembros del Fondo respetarán el carácter internacional de este deber y se abstendrán de todo intento de ejercer influencia sobre cualquier funcionario en el desempeño de sus funciones."

Adicionalmente, el Código de Conducta del Staff establece que "se espera que actúe con imparcialidad. Debe asegurarse de que la expresión de sus opiniones y convicciones personales no comprometa ni parezca comprometer el desempeño de sus funciones oficiales ni los intereses del FMI. Su conducta oficial debe caracterizarse en todo momento por la objetividad y el profesionalismo. No debe permitir que las relaciones o consideraciones personales, incluidos el sesgo o el favoritismo, influyan en el desempeño de sus funciones oficiales y debe evitar situaciones que generen un conflicto de intereses".

De acuerdo con Términos de Referencia de la propia contratación de Georgieva, su contrato estipula que “si bien puede ser miembro de un partido político y contribuir con fondos al partido o a candidatos individuales, no podrá, a título personal, asistir a reuniones de partidos políticos, asumir ningún rol de liderazgo dentro de un partido político ni participar de ninguna otra manera en actividades políticas partidistas, ya que esto sería incompatible con sus funciones como Director General del Fondo”.

Bianco afirmó que la actitud de Georgieva no representa “una novedad” y consideró que tanto el crédito que el organismo otorgó a la gestión de Mauricio Macri como el que se acaba de acordar con Javier Milei son “prestamos políticos empujados por la administración del presidente de Estado Unidos, Donald Trump”.

“Han endeudado a generaciones y generaciones de argentinos solamente para intentar ganar elecciones y como sociedad debemos denunciarlo”, señaló reforzando el posicionamiento del gobernador, que había afirmado que “el Fondo no debe mandar sobre las decisiones del Gobierno Argentino y mucho menos sobre la voluntad electoral del pueblo argentino”.