"Abuela, papá mató a mamá". Con esa frase de boca de la hija más grande de Camila Ailén Espíndola, la familia de la joven se enteró del femicidio cometido el viernes pasado en Nuevo Alberdi oeste. El agresor, que según los relatos disparó a la víctima delante de los tres hijos de ambos, quedó detenido poco después y será llevado a audiencia imputativa mañana por la fiscal María de los Ángeles Granato.

Al mismo tiempo, denunciaron que desconocidos desvalijaron la casa de la víctima, aprovechándose de la situación y piden ayuda para los hijos de 3, 6 y 8 años de la víctima.

En ese contexto y a días de que finalice el primer cuatrimestre del año, la organización feminista Mumalá contabiliza 14 femicidios cometidos en la provincia de Santa Fe en ese período. "Las cifras nos siguen mostrando que la situación es alarmante, sumado a la ausencia de políticas nacionales que no fueron reemplazadas en la dimensión que se necesita por los gobiernos provinciales y municipales", reclamó Gabriela Sosa.

El femicidio de Camila fue cometido en la zona de Bouchard y calle 1338, el viernes por la noche. Llamados ingresaron al 911 dando cuenta de que la mujer había sido herida de bala. Nicolás A., de 25 años, fue detenido poco después en Av. Los Talas y El Jilguero.

"La acribilló delante de sus hijos", aseguró ayer la mamá de Camila, en Canal 3. Cristina relató que se enteró del ataque a su hija por su propia nieta, la hija más grande la mujer. “Era una buena madre, una buena hija, una buena hermana", aseguró la mujer, todavía conmocionada. "Mis nietos se van a quedar conmigo".

La hermana de Camila, Ludmila, se sumó al reclamo de justicia: “¿Qué padre va a mostrarle a sus hijos cómo mata a su madre a tiros? No tuvo corazón. No lo tiene. Espero que se haga Justicia por mi hermana”.

Según relató, su sobrina llegó corriendo a contarles lo ocurrido: "Esas dos cuadras ella venía diciendo 'Abuela, mi papá mató a mi mamá'”, comentó. "Es un dolor inmenso", aseguró; y pidió “asistencia psicológica para los niños, que vieron todo”.

Sumado a ello, agregaron que mientras velaban a la víctima, desconocidos entraron a robar en su casa tras romper un vidrio. “La gente se aprovechó de la situación", dijo Ludmila, quien pidió colaboración (al 3412752948) a quienes puedan donar ropa para sus sobrinos, como así también material para la construcción ya que deberán ampliar la casa de la familiar donde contendrán a los niños.

El de Camila se suma a las cifras de femicidio registrada en la provincia de Santa Fe, cuando faltan dos días para que termine el primer cuatrimestre del año. Así lo indican los datos del Observatorio Mumalá que al 28 de abril contabilizó 14 muertes violentas, de las cuales: 7 fueron femicidio íntimos (2 son vinculados varón); 3 feminicidios (asesinatos en contextos de economías delictivas), sumado a 4 muertes violentas que continúan en investigación. En el mismo período hubo 22 intentos de femicidio.

"Tenemos herramientas que fueron eliminadas en el orden nacional y que no han sido reemplazadas en los municipios y en las provincias. Es decir que ante una situación que sigue siendo grave, no se cuenta con recursos ni para alarma, consulta o asesoría telefónica como fue el 144 que está absolutamente precarizado y destinado a múltiples violencias y no solamente la violencia de género", dijo Sosa.

"Tampoco contamos con la aplicación de lo que era el acompañamiento a hijos e hijas de las víctimas de femicidio, ni se continuó con la asistencia económica de víctimas para que puedan romper el círculo de violencia. No se cuenta a nivel nacional con la capacitación a través de la ley Micaela", enumeró.

Para Sosa, "todas las políticas nacionales que siempre criticamos como escasas, hoy ni siquiera las tenemos, ni fueron reemplazadas en la dimensión que se necesita por los gobiernos provinciales y municipales. Si bien la provincia de Santa Fe y el municipio cuentan con Secretarías, también observamos una precarización de su planta de trabajadoras, poca asistencia económica, que no hay inversión en dispositivos electrónicos, por ejemplo, como los que se anunciaron a principio de año. Es decir que tenemos situaciones de mucha gravedad que no solamente son los asesinatos, sino también los intentos, sumado a la ausencia de políticas nacionales y todavía un límite en las provincias y municipios para reemplazar esas ausencias. La exigencia es inversión seria para terminar o al menos abordar seriamente la violencia machista que sigue dejándonos víctimas".