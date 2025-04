Cuando parece que La Libertad Avanza y el PRO van a salir de la novela en la que están inmersos, todo vuelve a empezar. Primero, Mauricio Macri dijo que los dirigentes de su partido que se pasaron al espacio libertario fueron comprados porque "tenían precio". "Que muestre la factura", le retrucó Javier Milei y advirtió que el exmandatario comanda un grupo "minúsculo" del PRO y el resto quieren estar con LLA. Luego vinieron los intentos desde abajo de bajar la espuma y retomar la negociación. Pero no hay manera porque Macri salió de vuelta a responderle al Presidente: “La respuesta de Milei fue muy ocurrente. Él ya entendió todo. Entendió que hay gente que está tan desesperada por conservar su cuota de poder, renovar una banca o renovar cualquier tipo de cargo, que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Eso es ponerse un precio, eso es no tener valores”, contestó Macri. Así no hay negociación que aguante.

La situación entre LLA y el PRO viene mal hace tiempo. Empeoró con la discusión por la Ciudad de Buenos Aires, donde se vienen enfrentando con saña. Y en provincia de Buenos Aires, en paralelo, un sector importante del PRO quiere explorar una alianza electoral. Desde LLA, no hablan de alianza sino de llevarse a los dirigentes valiosos. Esto es lo que viene combatiendo Macri, cuyas declaraciones siempre responsabilizan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por todos los tropiezos.

Y esta vez no fue distinto: “Si no hay acuerdo en Provincia es porque ellos no quieren. Todos los días escriben que no quieren hacer un acuerdo con nosotros, que se quieren llevar a tres o cuatro dirigentes nuestros. Eso no es hacer un acuerdo, no es ser respetuoso de quien te acompañó durante este año y medio, te ayudó a ganar y a fiscalizar", señaló el expresidente. "Cuando estabas atascado, en una crisis, ¿quiénes fueron los que defendieron y batallaron por vos? Los diputados del Pro. Mientras tanto, los legisladores de LLA se tiraban agua“, recordó Macri las escenas de pugilato y de revoleo de vasos con agua.

“El kirchnerismo volvió. Ese es un hecho. Entonces, hoy más que nunca tenés que focalizarte en no darle tregua. Hay que trabajar en serio para que no se vuelva a repetir. No hay que dejar que gane el señor Kicillof en 2017. y en la Ciudad no tienen que ayudar para que gane Santoro, como están haciendo hoy”, les reprochó la candidatura de Manuel Adorni.

Y, ya que lo tenía a mano, el expresidente también cuestionó la falta de formación de Adorni en temas vinculados a la Ciudad: “Cuando uno le pide la confianza a la gente, no hay derecho a improvisar. La persona tiene que saber a dónde va, a qué va. No es todo lo mismo. Hay que estar preparado. Uno puede ser buen vocero, pero para ser legislador tiene que saber sobre la ciudad de Buenos Aires. No improvisar es votar al PRO”, insistió, casi como un jefe de campaña porteño.

Luego, en otro tramo de la entrevista que dio, dijo que apoyar al PRO no era votar en contra de Milei porque lo van a seguir respaldando en lo económico: "Tenemos que apostar a seguir este camino. Tenemos dos maneras de hacerlo. Una es apoyar a los libertarios. Y la otra, sin angustia... a aquel que no le gusta la parte institucional o las formas, puede votar al PRO. El Pro que va a acompañar en todo lo que tiene que ver con las reformas económicas como lo ha hecho".

Así abrió un camino para el votante de Milei: el PRO sería el respaldo al Gobierno sin los problemas en calidad institucional, que Macri no dejó de mencionar en toda la entrevista: “Hace falta que todas las instituciones tengan la misma coherencia, por arriba de cualquiera. Que estén lideradas por alguien que merece respeto, no con prontuario. Hoy hay mezcla. No sé por qué se produce. Algunos creen que transando con los malos te va a ir mejor. Les gusta lidiar con los malos. Se lo dije a Santiago Caputo”.

Macri se refería a la conformación de las listas: “En los distritos donde están armando partidos tienen dirigentes que eran del massismo o del kirchnerismo, como en Jujuy, San Juan, Corrientes e incluso Ciudad... Hay que apostar a los jóvenes liberales”, indicó. En este tramo, no mencionó a la provincia de Buenos Aires, pero los macristas también advierten que en LLA están construyendo su base territorial con mucho peronista súbitamente reconvertido.

Por último, Macri se acordó de Horacio Rodríguez Larreta, de quien ya no tienen nada bueno para decir: “Vivimos en una Ciudad maravillosa, que todos amamos. Estamos debatiendo de acá al 18 de mayo cuál es el espacio que tienen la capacidad de cuidar todo lo que hemos conseguido. La Ciudad cambió tras 17 años de trabajo constante. No fue casualidad. Nuestro grupo es el mejor para lidiar con los problemas. La propuesta que sabe lo que tiene que hacer es la que encabeza Silvia Lospennato. No es Larreta, que se fue del PRO y está solo. Todo lo que él dice no se va a poder hacer... Está solo”, sentenció.