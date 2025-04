El dólar oficial inició la semana en 1176 pesos. Se trata de una cifra casi idéntica respecto de la del dólar mep, que se ubicó en 1176,55 pesos y marcó una baja diaria de 7 pesos. A su vez, el dólar contado con liquidación cerró en 1191 pesos y bajó 10 pesos en la jornada. La brecha cambiaria es menor al 3 por ciento. Con estos niveles de tipo de cambio, el país empieza a ser cada vez más caro en dólares y la cuenta corriente refleja este desequilibrio cada vez más marcado.

En los últimos diez meses, el balance cambiario del Banco Central acumuló un déficit de cuenta corriente de 11.656 millones de dólares. Solo en marzo, el déficit de la cuenta corriente alcanzó 1.674 millones de dólares, el más elevado desde que Milei asumió, según datos oficiales publicados por el Banco Central.

Desde el gobierno, sin embargo, no parecen tener preocupación por estos datos y el objetivo es que el dólar se siga apreciando. El presidente Javier Milei reiteró que el Banco Central no comprará dólares para sus reservas hasta que el tipo de cambio toque el piso de la banda de flotación acordada, que va de 1000 a 1400 pesos.



El equipo económico apuesta a que el dólar mayorista baje al nivel de 1000 pesos y está impulsando medidas para acelerar la liquidación del agro, como el fin de la reducción temporal de retenciones, previsto para el 30 de junio. También se flexibilizó el acceso al mercado cambiario para inversores no residentes, buscando atraer dólares del exterior para que hagan inversiones de carry trade por plazos de 180 días.

Los datos del déficit de la cuenta corriente empiezan a ser cada vez más alarmantes. Se registró, por ejemplo, que la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) mostró un saldo negativo de 456 millones de dólares. Las exportaciones totalizaron 5.296 millones de dólares, mientras que las importaciones llegaron a 5.752 millones de dólares. Es la segunda vez bajo esta gestión que se registra un déficit comercial, luego del de 39 millones de dólares en diciembre de 2024.

La cuenta de servicios también terminó en rojo: registró un saldo negativo de 799 millones de dólares en marzo, mucho mayor al déficit de 111 millones de dólares de marzo de 2024. El principal factor fue el gasto en viajes, pasajes y pagos con tarjeta en el exterior, que sumaron 698 millones de dólares, junto a otros servicios (181 millones) y fletes y seguros (134 millones). Solo los servicios empresariales profesionales y técnicos lograron ingresos netos por 214 millones de dólares.

En el acumulado del primer trimestre, mientras tanto, los rojos también son impactantes. Si bien el comercio exterior dejó un superávit de 838 millones de dólares, los servicios mostraron un déficit de 3024 millones, los intereses otro déficit de 1974 millones y el giro de utilidades sumó 38 millones negativos.

Entre enero y marzo, los pagos de intereses fueron 593 millones de dólares al FMI, 513 millones a otros organismos internacionales, 506 millones por deuda pública y 850 millones desde el sector privado, contra ingresos de apenas 488 millones de dólares.

En cuanto a la cuenta de viajes y pagos con tarjeta, registró egresos por 3706 millones de dólares, frente a ingresos por 956 millones, resultando en un déficit neto de 2.750 millones de dólares en el trimestre.

A pesar del reciente acuerdo con el FMI, que reforzó reservas y permitió instaurar un régimen de flotación con bandas móviles y eliminar el dólar blend, persisten los riesgos vinculado a un mayor desequilibrio del frente externo.

Acciones y bonos en baja

El mercado de acciones arrancó la semana en baja, en línea con la cautela que se ve entre los inversores. El índice S&P Merval retrocedió 2,1 por ciento. Entre las acciones más castigadas se destacaron Cresud (-4,7 por ciento), IRSA (-3,8 por ciento) y Pampa Energía (-3,3 por ciento).

En Wall Street, las acciones de empresas argentinas también cerraron con pérdidas. Cresud lideró las bajas con una caída de 3,6 por ciento, seguida por IRSA (-3,2 por ciento) y Pampa Energía (-3,1 por ciento).

En el mercado de bonos, por su parte, predominó el rojo. El Global 2038 cayó 1,1 por ciento, el Bonar 2038 retrocedió 0,8 por ciento y el Global 2041 perdió 0,7 por ciento. En este contexto, el riesgo país medido por J.P. Morgan subió 2,5 por ciento hasta ubicarse en 710 puntos básicos.

Entre los analistas de la city, Gustavo Ber señaló que el mercado empieza a mirar de cerca el calendario electoral. "Más allá del buen ánimo generado por los avances recientes, la atención se empieza a centrar en el clima político de cara a las elecciones provinciales y, más adelante, las nacionales de octubre", afirmó.

Por su parte, desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que esta semana será clave seguir de cerca el ritmo de liquidaciones del agro, que debería acelerarse en este período de alta estacionalidad.

Respecto a la política monetaria y cambiaria, en la city se indicó que fue una rueda de bajo volumen, típica de una semana corta. Se destacó además que el dólar MEP llegó a ubicarse en algunos momentos por debajo del oficial, un dato poco común.