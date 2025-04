Así como los incels (abreviatura de involuntary celibates, o célibes involuntarios) conformaron una subcultura digital en la que el odio, la frustración sexual y la ideología misógina se combinan con peligrosas fantasías de supremacía, una versión marginal, poco reconocida y aún en formación ha comenzado a tomar forma: la de los gaycels. Aunque son dinámicas muy distintas a las que Adolescence, el hito de Netflix para este 2025, pudo plantear sobre los incels, vale preguntarnos por los cambios y continuidades en estas identidades y pensar, desde el inicio, un fenómeno latente.

El término gaycel surge de la fusión de gay e incel, y se refiere a varones homosexuales que se identifican como incels. Aunque esta subcultura marginal de internet aún no está validada como tal, esto se debe en gran medida a que, a diferencia de sus contrapartes heterosexuales, los gaycels no se definen tanto por su falta de sexo como por una imposibilidad persistente de generar relaciones afectivas, atravesadas muchas veces por la homofobia internalizada, los estándares de belleza del ambiente gay y una creciente sensación de exclusión.

Alejandro Campos Sly, politólogo y especialista en género y sexualidades, advierte: “Me parece una identidad inconsistente. Toda la ideología incel se basa en una dinámica de relación entre géneros que no se replica igual en vínculos entre varones. Pero sí comparten un arco emocional: frustración, rechazo, odio. Es una identidad incipiente, minoritaria, pero si crece puede mostrar que la desigualdad erótica no es exclusiva de la heterosexualidad”.

En foros incel clásicos (Reddit, 4Chan), los gaycels no son bienvenidos. Para muchos, resultan casi un chiste: “¡Si la tienen tan fácil! ¿Cómo vas a ser virgen siendo gay?”, suelen burlarse. De hecho, convertirse en homosexual es una idea que se les ocurre a muchos incels, pero fracasan, debido a los prejuicios sobre la homosexualidad y la creencia en el fácil acceso al sexo. Lo que no ven —o no quieren ver— es que la sexualidad disidente también está regulada por mandatos, fobias y exclusiones. Aunque el sexo gay es percibido como más accesible, esto no aplica para todos. Las dinámicas de las apps de citas como Grindr muestran una constante segregación: gordoodio, racismo, clasismo, transfobia.

La frustración gaycel, entonces, no se traduce necesariamente en misoginia, pero sí puede derivar en malestar profundo, soledad y —en algunos casos— en la adhesión a discursos de odio hacia otros gays, hacia mujeres o hacia personas trans, ejemplos claros de homofobia internalizada. Hay que entender que la base de la ideología incel es culpar al otro; en este caso, esos otros son ciertos gays: los amanerados, exhibicionistas, deseados. Campos Sly lo vincula con un fenómeno mayor: “La aparición de identidades como los femcels (incels mujeres) o los gaycels desafía el relato incel del monopolio de la victimización. Todos comparten la necesidad de un chivo expiatorio, y el pasaje de la frustración al odio”.

Las diferencias con los incels tradicionales también pasan por el contexto cultural en el que se desarrolla esta subcultura. Mientras que la llamada andrófera (manosphere) heterosexual se apoya en una lógica heteropatriarcal de dominación masculina, la cultura gaycel se gesta en espacios donde la homonorma y la hiperestética imponen otras formas de exclusión. Aquí, el rechazo duele distinto: no por no conquistar a la mujer deseada, sino por no lograr formar comunidad, construir vínculos duraderos o alcanzar modelos de amor monogámico.

Si bien la categoría gaycel aún no está del todo consolidada, el fenómeno invita a repensar las formas en que el malestar emocional, la soledad y el deseo frustrado impactan en las masculinidades disidentes. También abre la puerta a detectar tempranamente cómo ciertos discursos fascistas —como el homonacionalismo, el retorno al catolicismo o el libertarianismo— pueden colarse incluso en comunidades históricamente marginadas.