La ausencia de Baron Zemo en la próxima película de Marvel, Thunderbolts, ha generado expectativas y dudas entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Jake Schreier, director de la película, ha explicado por qué Zemo, figura clave en los cómics originales, no formará parte del elenco. Según Schreier, ningún borrador del guion incluyó al personaje, pese a su relevancia histórica.

Un cambio de dirección narrativa esperado

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue evolucionando, adaptando sus historias a las demandas del público actual. Aunque Baron Zemo fue el fundador de los Thunderbolts en los cómics, Schreier aclara que la narrativa de la película se inspira en las tramas originales sin copiarlas de forma literal. "Desde el primer borrador que leí, nunca existió una versión que incluyera a Zemo", reveló el director.

El nuevo enfoque prioriza una interpretación moderna del grupo, liderado por Valentina Allegra de Fontaine, interpretada por Julia Louis-Dreyfus. Su papel como líder alinea con el camino establecido previamente en el MCU, donde ha reclutado en secreto a los miembros del equipo.

Las razones detrás de la exclusión de Zemo

La omisión de Zemo también busca evitar redundancias en las historias del MCU. Daniel Brühl, quien interpretó al personaje en Capitán América: Civil War y The Falcon and the Winter Soldier, ya dejó un legado sólido. Reintroducirlo, según Schreier, habría significado un paso atrás para el desarrollo de esta nueva versión de los Thunderbolts.

Además, los personajes seleccionados para la película cuentan con trasfondos bien establecidos, lo que agiliza su integración en esta fase del universo. Yelena Belova, Bucky Barnes, Ghost y otros miembros ofrecen una dinámica cohesionada que mantiene la idea de "villanos como héroes", aunque desde un ángulo renovado.

Reacciones y perspectivas de la audiencia

La exclusión de Baron Zemo ha causado polémica en ciertos sectores. Schreier admitió que "en algunos espacios de internet hay descontento por esta decisión". Sin embargo, recalca que la cinta conserva la esencia del engaño heroico que define al equipo en los cómics.

Con un pre-estreno previsto para el 30 de abril en Argentina y países de Latinoamérica, Thunderbolts busca ofrecer sorpresas sin abandonar el entretenimiento y la innovación propios del MCU. Redefinir al equipo y su liderazgo honra el legado de las historietas, al tiempo que introduce una visión fresca en la pantalla.