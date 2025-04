La reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) que convocó a representantes de los sindicatos, del sector empresario y de la Secretaría de Trabajo, terminó sin acuerdo este martes por la tarde. Las partes no lograron fijar un nuevo piso salarial --que actualmente no llega a los $300.000--. Ahora la pelota quedó en la cancha de la cartera laboral, que definirá unilateralmente el monto del nuevo Salario Mínimo la semana que viene.



Por la parte sindical, el pedido había sido de elevar el piso salarial a los $644.165 en abril y $657.703 en mayo , mientras que el sector empresario propuso que suba a $301.500 en abril, $306.500 en mayo y $311.500 en junio, según pudo confirmar Página|12. Como no se logró un acuerdo, la reunión virtual se dio por finalizada.

Ahora, la Secretaría de Trabajo se dará a la tarea de laudar el conflicto. Oficialmente, la resolución debería llegar en los próximos cinco días hábiles, pero como este jueves y viernes no habrá actividad (por tratarse de un día feriado y otro no laborable por el Día del Trabajador, respectivamente), se espera que la definición llegue el miércoles o jueves de la semana próxima .

Cuándo fue la última reunión del Consejo del Salario

La última vez las partes se reunieron para discutir el piso salarial fue en diciembre 2024. En aquella oportunidad, los actores involucrados tampoco lograron un acuerdo y el Gobierno definió por DNU el incremento. En aquella oportunidad, la suba fue de un 9,30% a pagar en cuatro tramos.

De esta manera, el salario básico para los trabajadores que perciben sus ingresos de manera mensual pasó de $271.571 a $279.718 en diciembre, mientras que en enero llegó a los $286.711, en febrero subió a $292.446 y en marzo a $296.832.

Desde que La Libertad Avanza (LLA) asumió el poder, en diciembre 2023, todas las reuniones del Consejo del Salario terminaron sin acuerdo y la definición quedó en manos de la Secretaría de Trabajo, que siempre ordenó aumentos por debajo de las expectativas de los gremios.

Esta problemática se suma a la política de salarios pisados que implementa el Gobierno nacional. En ese marco, la Secretaría de Trabajo no homologa de acuerdos paritarios rubricados entre los sindicatos y las cámaras empresariales que superen la pauta del 1% mensual. Al no contar con el visto bueno de la cartera laboral, las empresas no están obligadas a pagar los aumentos acordados.

Cuánto se necesita para no ser pobre



Para no caer bajo la línea de pobreza, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.100.267 en marzo 2025 , según la valorización mensual de la canasta básica total que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Estos datos representaron un aumento del 4% respecto del mes anterior. En tanto, para no caer en la indigencia, una familia tipo necesitó $495.616, un 5,9% más que en el mes de febrero, también según datos del Indec.

Seguir leyendo: