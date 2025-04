A partir del jueves 1 de mayo, las tarifas de luz y gas volverán a subir, en este caso entre 2,5% y 3%. Desde el Gobierno rápidamente salieron a remarcar que el incremento está por debajo de la inflación minorista de marzo, que fue del 3,7%, y posiblemente también sea inferior a la suba de precios de abril, que todavía no se conoce.

Si se toma de forma aislada, el dato del atraso de tarifas respecto de la inflación puede ser alentador para el castigado bolsillo de los sectores medios y bajos, pero puesto en contexto, la sensación se desdibuja: la inflación viene creciendo, está en niveles altos y los salarios vuelven a quedar atrás de la dinámica de precios.

Precios

Junto a la actualización tarifaria en gas y luz, en mayo debutarán las nuevas tarifas del transporte en colectivos, subte y peajes de la Ciudad de Buenos Aires y en los colectivos que transitan el Conurbano bonaerense. En el caso del transporte porteño, el alza es del 5,7%, mientras que cruzando la General Paz, del 5,9%.

Estos incrementos se montan sobre la dinámica de precios de abril que, en el cuadro de la relajación de las restricciones cambiarias y la suba del dólar oficial, estuvo motivada por las fuertes alzas de precios, del orden del 30% en el sector de la carne, y también subas destacadas en lácteos. Con todo, consultoras privadas estiman que la inflación minorista de abril habría sido otra vez alta, del 3,7%, similar a marzo. Con esto, cada vez queda más lejos la desaceleración inflacionaria que se verificó el año pasado, luego del cimbronazo devaluatorio en los albores de la gestión Milei.

En el caso del mes de mayo, el impacto en el poder adquisitivo de las subas tarifarias no quita que el Gobierno esté empezando a intervenir, como hizo el año pasado, para morigerar el IPC. Como explica el economista Julián Rojo, "el costo de generación eléctrica aumenta fuerte en el invierno por la utilización de combustibles. CAMMESA espera importar gas de Chile y GNL a 16-17 dólares el millón de btu y eso carga el costo. El gobierno decidió no trasladar el impacto pleno (+40% vs 2,3%). La contrapartida es un incremento en las transferencias por subsidios eléctricos". La cuenta de subsidios está monitoreada al detalle por el FMI, auditor de la economía nacional.

Otro factor de contrapeso para el IPC minorista es el anuncio de la petrolera YPF de que aplicará una rebaja de 4% en el precio de los combustibles, con lo cual ya queda configurado el cuadro de ajuste en el plano energético para el próximo mes.

Tarifas

El aumento en las tarifas de entre un 2,5% al 3% responde a la actualización del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) y el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte de Gas (PIST). Normalmente, ambos valores mayoristas se actualizan en el semestre mayo-octubre abarcando la temporada invernal.

El ex interventor del ENRE, Walter Martello, explica que la dinámica de los aumentos, al margen de la situación del precio del recurso (energía eléctrica y gas natural) va a continuar. "El ajuste tarifario que se va a terminar de anunciar este miércoles corresponde a lo que tiene que ver el precio estacional, pero cabe aclarar que éste no es el último aumento que se va a conocer, ya que falta que entren en vigencia los cuadros tarifarios que surgen de la revisión quinquenal tarifaria".

"Los nuevos cuadros tarifarios seguramente saldrán para aplicarse a partir del 1 de junio. Independientemente de esta situación, también hay un atraso en la actualización que vienen reclamando las empresas respecto a la nueva aplicación de los índices comprometidos con el ENRE, que según ellos manifestaron que llegaban a 1600 millones de pesos aproximadamente. En algún momento, esa situación va a ser trasladada a los usuarios. Seguramente el gobierno está viendo los tiempos políticos para cumplir con ese compromiso, que asumió a través de una resolución que nunca se derogó", advierte Martello.