En el final de una entrevista televisiva a Horacio Marín, presidente de YPF, uno de los auspiciantes de Franco Colapinto, se le escapó dónde supuestamente el piloto argentino de Fórmula 1 debutaría con Alpine. "En Imola", dijo pensando que los micrófonos ya estaban apagados. A las pocas horas el funcionario desmintió tener información: "Lo que digo es que espero que corra en Imola".

"Lo que digo es que espero que corra en Imola. Y si llega a pasar, me va a llamar. ¿Cómo voy a tener el dato si yo soy el presidente de YPF, no el representante de Colapinto? Tengo una relación extraordinaria con él, pero no estoy hablando todo el día", aclaró Horacio Marín, presidente de YPF, en declaraciones posteriores a LN+.



Colapinto en Miami

Es en ese marco que el argentino se subió nuevamente al simulador y explicó cómo se maneja en el GP de Miami. “Hola chicos, Franco de nuevo por acá. Estamos en Miami este fin de semana. Vamos a dar una vuelta a esta pista, una de las más nuevas del calendario. Es un gran lugar para correr”, se le oye decir a Colapinto en un video que compartió Alpine en sus redes sociales.

A continuación, el oriundo de Pilar realiza la simulación, detallando parte por parte las dificultades que la pista del Autódromo Internacional de Miami presenta y las mejores maneras de sortearlas. Colapinto no viajó a Estados Unidos y se quedó en la fábrica de la escudería para justamente ensayar en el simulador

Es que este fin de semana se corre el GP de Miami, aunque en su "presunción" Marín hizo referencia al GP de Emilia-Romagna, en Italia. Esa carrera será el domingo 20 de mayo en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Alpine en 2025: ¿sale Doohan y entra Colapinto?

Alpine suma apenas 6 puntos y está en el fondo de la tabla del Campeonato de Constructores junto a Sauber. Esas unidades las consiguió el francés Pierre Gasly en Báhrein, mientras que Jack Doohan es uno de los cuatro pilotos que no ha sumado puntos en lo que va de la temporada. El pobre rendimiento del australiano ya venía haciendo crecer los rumores de un cambio de piloto de cara a Ímola, los cuales se acrecentaron con los dichos de Marín.

Gran Premio de Miami de Fórmula 1: días, horarios y cómo ver desde Argentina

Viernes 2 de mayo

Práctica Libre 1 | 13:30

| 13:30 Clasificación Sprint | 17.30

Sábado 3 de mayo

Carrera Sprint | 13.00

| 13.00 Clasificación | 17.00

Domingo 4 de mayo

Carrera | 17.00

TV: Disney+ y Fox Sports / F1TV (plataforma oficial).

Las señales televisivas se pueden sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

