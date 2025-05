La nieta de Esther Ballestrino de Careaga, Anita Fernández, homenajeó a su abuela a 48 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo y, además, contó sobre su encuentro con el Papa Francisco en julio de este año y la conexión entre Esther y el Santo Padre.

En la 750, Anita celebró la figura de su abuela como “una mujer de avanzada para su época”. “Se recibió de doctora en Farmacia y Bioquímica y recién después de los 35 años tuvo a su primera hija”, recordó.

Asimismo, contó la conexión que tuvo Esther Ballestrino de Careaga con el papa Francisco cuando recién era el seminarista Jorge Bergoglio.

“Terminó teniendo una relación con quien después fue el Papa Francisco, que en esa época era seminarista y ella fue su jefa en un laboratorio de química. Pese a sus diferencias, Francisco dijo que ella fue quien le enseñó a pensar políticamente”, señaló.

En este sentido, reivindicó la lucha tanto de su abuela como de todas las Madres de Plaza de Mayo a 48 años del primer “pañuelazo”.

“El pañuelazo tiene que hacerse en todos los sentidos, lo tenemos que hacer los pueblos, como lo hicieron las Madres, porque ese es el legado que nos dejaron”, sostuvo.

“Las Madres se enfrentaron a una dictadura y son las máximas responsables de que nuestro país haya podido llegar a la democracia. Ese fue un logro muy importante que les costó primero sus hijos y luego su formación y la pérdida de su propias compañeras que buscaban a sus hijos”, remarcó.



Por último, subrayó la importancia de “difundir el pasado” para “cambiar el futuro”, incluso en el contexto de un Gobierno negacionista.

“El futuro es con nuestro pasado. Tenemos que difundirlo, estudiarlo, porque nuestros pueblos necesitan ese pasado para cambiar su futuro. Si bien estamos en un Gobierno elegido democráticamente, son tiempos en que el respeto por nuestros derechos y nuestra integridad no está en plenitud y eso es muy peligroso”, indicó.

“Me parece que nuestro legado es tomar esas banderas. Lo mismo me dijo el Papa Francisco, que no bajemos las banderas, que sigamos adelante, pero pienso que tenemos que reinventarnos y ser muy solidarios, no caer en el individualismo que nos llevan estas épocas”, cerró.