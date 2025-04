La cantante Julia Zenko presenta por estos días su primer libro, Jaie Sure, en donde repasa su vida por fuera de los escenarios.

"Lo empecé a escribir en pandemia. Me ponía a escribir por las noches. Escribí desde mi nacimiento, mi infancia, mis abuelos, mis padres, mi hermano, nada que ver con mi parte artística. Hay unas ráfagas de la actualidad”, relató la artista, entrevistada este miércoles en la 750.

Jaie Sure es el nombre de Julia Zenko en idish. "Yo me llamo Julia Nora Sara. Sure es Sara, pero Jaie no es Julia. Me contó la madre de (el humorista) Dan Breitman que Jaie viene de Jae, en hebreo, que significa vida. O sea que me llamo Vida Sara", expresó.

“Mi libro empieza con mi nacimiento, que es una tragedia, en realidad, porque nací con placenta previa, mi mamá casi se muere, yo estuve en incubadora”, continuó.





“Vengo de una familia con muchas mentiras y secretos. Era una nena que me morfaba todo, no me podía expresar, muy miedosa, muy introvertida y solitaria”, agregó.



“Me gustaba planchar los pañuelos a mi papá, lavarle los platos a mi tía Ester. La pasaba muchas horas en mi pieza, jugando con mi micrófono de juguete. Mi hermano siempre fue un referente de mi. Aunque él tenía seis años cuando nací y me hacía bullying”, agregó.

“Fue un proceso muy hermoso el de la escritura, desconocido para mí”, cerró.

Jaie Sure se presentará el próximo 9 de mayo en la Feria del Libro.