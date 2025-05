“El nacimiento de la mecanización y la industria moderna… fue seguido de una irrupción violenta semejante a una avalancha por su intensidad y extensión. Todos los límites de la moral y la naturaleza, la edad y el sexo, el día y la noche, fueron superados. El capital celebró sus orgías”, escribió Karl Marx en “El capital”, su obra máxima.

“Cuanto más hago el amor, más tengo ganas de hacer la revolución. Cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor”; “Abran el cerebro tan a menudo como la bragueta”, escribieron en las paredes de París los estudiantes que, enfrentados con la policía y materializando la tradición freudiano marxista de Herbert Marcuse, reclamaban la imaginación al poder en las aulas y la sociedad, más Eros y menos Tánatos.

Desde Marx hasta los años sesenta, la idea de una revolución que combinara liberación social y sexual está presente en los corazones y las mentes de quienes sueñan un mundo libre de opresión e injusticia. A continuación, un listado de películas que hace carne la idea de que, para liberarse de la explotación capitalista, es necesario no solamente que la carne no sea explotada, sino que goce y sea gozada.

Teorema (Pier Paolo Pasolini, 1968)

Una historia religiosa. Un dios que llega a una familia burguesa: joven, alto, fascinante, con los ojos azules. Nadie sabe de dónde vino. El desconocido interpretado en el film por un apuesto Terence Stamp de 27 años se instala en la casa y los ama a todxs: a la criada, a la hija, a la madre, y al padre. Y termina haciendo el amor con todxs.

Cuando el visitante parte repentinamente, toda la familia se desmorona: la hija enloquece, el hijo se dedica a la pintura abstracta buscando las claves del misterio de su fascinación por el desconocido, la madre se entrega al sexo callejero, el padre dona su fábrica a los obreros y hace lo propio buscando el cuerpo y el alma del huésped en cada muchacho veinteañero de ojos tiernos, y la criada vuelve al caserío campesino de su niñez, no come, levita y se beatifica haciendo milagros con los enfermos del pueblo hasta que se entierra viva.

En diversas oportunidades, Pasolini realizó aclaraciones respecto de su obra magna: “En el mundo de hoy, el individuo, presa de la alienación, vive con una falsa idea de sí mismo, de una forma no auténtica. La relación entre autenticidad y no autenticidad es imposible en el plano de la combinación lingüística: de hecho, el joven huésped no habla a los otros personajes, no trata de convencerles con palabras, sino que tiene con todos ellos una relación de amor. Y por ello la película es totalmente simbólica. Cuando el huésped se marcha, los otros personajes están totalmente transformados; sin embargo, en cierta medida, no son capaces de comprender la autenticidad que ha llegado a ellos. Por lo tanto, la irrupción de la autenticidad en un mundo no auténtico no hace otra cosa que ponerlo en crisis; crisis que, sin embargo, es ya una forma de salvación”.

A la vida monótona de la burguesía, a su conciencia falsa e hipócrita, Pasolini le opone el amor, la ternura y la inocencia de un cuerpo hermoso copulando. Eso basta para poner en jaque la ideología del bienestar y del poder, los valores del mundo burgués. El sexo es metáfora, sistema de lenguaje que, al cambiar el mundo moderno, lo destruye. El cuerpo del burgués es un cuerpo maldito al que Pasolini exorcisa con el cuerpo sagrado de un dios luminoso.

“Billy Bud, marinero” o “La fragata infernal” (Peter Ustinov, 1962)

En el barco de guerra “Indómito”, por la belleza y las carnes concupiscentes del marinero Billy Bud (nuevamente Terence Stamp en la plenitud de la lujuria), suspiran el suboficial de armas John Claggart (Robert Ryan) y el capitán Edwin Fairfax Vere (Peter Ustinov). El primero es sádico y torturador, el segundo es bondadoso y clemente. ¿Por quién se inclinará y cuál será el destino de Billy Bud? Basado en la homoerótica novela de Hermann Melville.

El acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925)





Obra cumbre de la cinematografía a escala global y del cine de propaganda comunista del régimen de Stalin la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Basada en hechos reales, el motín ocurrido en el acorazado Potemkin en 1905 cuando la tripulación se rebela contra los oficiales de la armada zarista es metáfora de la épica rebelión de los sometidos contra el poder del zar. A la vez, que ese hecho es la mecha que enciende los fuegos de la revolución, los cuerpos, las espaldas musculosas, los torsos descubiertos de los marineros y de los chongos en los cuáles se recrea obsesivamente la cámara de Eisenstein, encienden otros fuegos en el cuerpo.

La línea general o Lo viejo y lo nuevo (Eisenstein, 1929)





En su escena más célebre una máquina llega a un pueblo rural con la promesa de “hacer mantequilla”: la desnatadora. Una vez conectada, hay una serie de primeros planos de los rostros de los descreídos campesinos, que, conforme pasa el tiempo sin aparecer la leche desconfían de la batidora mecánica. Finalmente, gotas de leche comienzan a salir de la desnatadora en funcionamiento y luego se transforman en chorros lácteos que desbordan e inundan los rostros alegres y extáticos de varones y mujeres de todo el pueblo. Verdadero montaje orgásmico y éxtasis cinematográfico en donde confluyen la revolución obrera y la revolución sexual.

“Querelle de Brest” (Rainer Werner Fassbinder, 1982)

El canto de cisne de Fassbinder es también el clímax de una carrera cinematográfica donde primaron las tendencias vindicativas interseccionales: de sexo, de clase social, de raza. Basada en la novela homónima de Jean Genet, narra las turbulencias amorosas y sexuales del ladrón devenido marinero Georges Querelle (supremo Brad Davis) en el fálico y masculino pueblo de Brest. El sometimiento sexual funciona como metáfora de las relaciones de poder presentes en el mundo del trabajo capitalista. Iniciación onanista de generaciones la inolvidable escena en la que la delicada hermosura de Brad Davis es poseída analmente por las embestidas del brutal, fornido Nono (Günther Kaufmann) y que tiene reminiscencias de las imaginadas relaciones sexuales entre dos dioses de la mitología griega: el horrible Hefestos y la bella Afrodita.

Full Monty (Peter Cataneo, 1998)









Ambientada en los neoliberales tiempos de los primeros años ochenta del siglo XX en Inglaterra. Bajo la égida de Margaret Thatcher -la ídola del actual presidente argentino- son cerradas y/o privatizadas las minas de carbón condenando a sus pobladores a la recesión, el desempleo y la pobreza. En este siniestro contexto -cualquier semejanza con la Argentina contemporánea no es mera coincidencia- a un grupo de obreros desempleados se les ocurre una imaginativa idea para sobrevivir: montar un espectáculo de stripers donde ellos mismos son los protagonistas. Así, Gary “Gaz” Schofield (Robert Carlye), Dave Horsefall (Mark Addy), Gerald Arthur Cooper (Tom Wikilson), Lomper (Steve Huison), Barrington “Horse” Mitchell y Guy (Hugo Speer) ponen en valor la carne proletaria y la hacen entrar en el mercado del sexo con alegría, desparpajo, denuncia social y voluptuosidad. Al tiempo que escapan al trabajo alienado, levantan la temperatura de lxs espectadorxs y demuestran que el sexo no tiene barreras de edad ni de clase social.