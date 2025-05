“El estado actual es de tensión, de temor porque tememos que el club cierre, algo que sería ilógico”, asegura con incertidumbre y preocupación, Walter Bahl, presidente del Club Social y Deportivo Loma Negra, en diálogo con Buenos Aires/12. Las palabras refieren a una crisis institucional que amenaza con sepultar casi 95 años de historia social y deportiva, y como agravante dejar a 500 chicos en la calle.

El Club Social y Deportivo Loma Negra fue fundado el 31 de mayo de 1929 por el empresario Alfredo Fortabat, dueño de la cementera por la cual lleva el nombre la institución. A inicios de la década de 1980, vibró en la Primera División del fútbol argentino y le ganó a la Unión Soviética en un recordado partido disputado en 1982, sin embargo, hoy se encuentra en terapia intensiva peleando por sobrevivir. Dos juicios laborales millonarios, la desvinculación definitiva de la empresa cementera y una sentencia judicial que compromete su futuro reflejan un escenario que pone en riesgo su continuidad.

La historia reciente del drama comenzó en mayo de 2022, cuando Loma Negra, la empresa madre, notificó a la comisión directiva que dejaba de subsidiar económicamente al club. Durante décadas, la compañía había financiado los sueldos de cinco empleados y sus cargas sociales, montos muy superiores a los convenios tradicionales ya que sus haberes se equiparaban a los de los trabajadores de fábrica.

Cuando la empresa cortó el financiamiento, el club no pudo cubrir los compromisos, lo que derivó en despidos y posteriormente en juicios laborales. "De esos dos juicios, uno se produce en los primeros días de diciembre, con una cifra de 450 millones de pesos para el empleado, que con costas se elevó a 620 millones", precisa Bahl. El segundo juicio, en febrero, significó otros 123 millones de pesos. De este modo, el monto total superó los 740 millones.

La gravedad de la situación es indiscutible. "No hay forma y ninguna posibilidad de que el club pueda pagar eso", lamenta el presidente. Además, el primer fallo responsabilizó solidariamente a Loma Negra, pero en el segundo juicio el club quedó como único deudor.

Frente a este panorama, Loma Negra presentó una apelación con “litigar sin gastos” debido a su insolvencia económica, esperando que la Suprema Corte de Justicia bonaerense revierta el fallo. La audiencia clave será el 23 de mayo, fecha en la que declararán cinco testigos para demostrar la situación patrimonial crítica de la institución.

Una deuda imposible de afrontar



Los números abruman: 620 millones de pesos más 123 millones en otro juicio, cifras inalcanzables para una entidad que depende casi exclusivamente de sus socios y actividades deportivas. Hoy, más de 500 chicos practican fútbol, básquet, tenis, taekwondo, patín y bochas en las instalaciones.

Bahl enfatiza: "Imagínense qué situación sería para la Villa Alfredo Fortabat que todos estos chicos estén en la calle". La intervención social que realiza el club no tiene reemplazo de ningún tipo. "El cierre sería una tragedia deportiva y social para toda Olavarría", remarca.

Actualmente ya no existe ninguna relación entre la empresa cementera y el club que históricamente llevaba su nombre. "Hace poco nos pidieron la cancha para un partido de despedida de un directivo. Pensamos que podían traer alguna buena noticia, pero no fue así", detalla Bahl.

Durante décadas, la empresa Loma Negra fue mucho más que un auspiciante, fue el sostén de la institución. Lo recuerdan como un club-empresa, sobre todo en tiempos de esplendor futbolístico en los '80 cuando Amalita Fortabat reconocía que mantener al club era una de las publicidades más baratas y efectivas para la marca.

La falta de respuesta de la empresa, ahora en manos brasileñas y chinas, genera indignación y frustración. Para Bahl, la solidaridad debería mantenerse porque "la responsabilidad tiene que pasar por la empresa". "El club no puede hacerse cargo de esta situación que ellos mismos generaron", dice el presidente.

El apoyo de Olavarría y un legado que no se quiere perder

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, se puso al frente del apoyo al club. En un acto masivo con presencia de vecinos y representantes de clubes realizado la semana pasada en el salón principal del club, Wesner, acompañado por todo su gabinete, dirigentes deportivos y vecinos, se comprometió a garantizar que el club siga abierto. "No vamos a dejar a 500 chicos sin su lugar", dijo y se aseguró que va a poner todos los recursos municipales disponibles para evitar el cierre.

El respaldo del municipio se complementa con la solidaridad de otros clubes locales, de la Unión de Clubes, de la Liga de Fútbol y de la comunidad olavarriense en general, que vio nacer, crecer y ahora tambalear a una de sus instituciones más queridas.

“Calculamos que la Justicia se va a expedir recién para fines de mayo. Antes van a revisar toda la documentación que presentamos, balance, todo flujo de cajas, los bancos, cosas. Y después, el día 23 de mayo, se tienen que presentar los cinco testigos que son los que pusimos nosotros. Son testigos de la comisión directiva, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, el contador”, explica Bahl.

Todos ellos están ligados al club y conocen que la institución no tiene fondos como para poder hacer frente a semejante suma de dinero. “Así que recién ahí va a estar este dictamen para que pase a la Suprema Corte bonaerense sin pagar lo que correspondería si fuese una apelación normal”, añade.

En este marco, las dudas son constantes. “Si la sentencia queda firme, el club va derecho a la quiebra, no hay otra alternativa”, asegura Bahl y continúa: “Hoy lo que necesitamos es mantener la visibilidad del tema hasta que salga la aprobación de la apelación”.

La única salida concreta que tiene el club hoy es que la Suprema Corte acepte revisar el caso y equipare el fallo a la primera sentencia, donde se reconoció la responsabilidad solidaria de la empresa Loma Negra. De lo contrario, la quiebra parece inevitable.

No es simple. En un contexto económico adverso, pensar en campañas de recaudación, eventos solidarios o donaciones empresariales es prácticamente ilusorio. "Estamos hablando de cifras alejadas de cualquier lógica social de Olavarría", admite el presidente.

El Club Loma Negra no es solo historia deportiva. Es un bastión social, un lugar de encuentro, de contención para cientos de familias, de orgullo barrial y ciudad. “Tenemos una pileta que es la más grande de Olavarría, canchas de tenis, de fútbol, vestuarios de primer nivel”, describe Bahl.

Instalaciones que atraen no solo a vecinos de la Villa Fortabat, sino también a personas de Azul, Laprida y ciudades aledañas. "Es un espacio social que ningún municipio ni provincia podría reemplazar", remarca.

Una historia de gloria deportiva con presente incierto

En los años de esplendor, Loma Negra fue una rareza en el fútbol argentino. Un club del interior que le ganó al seleccionado soviético en plena Guerra de Malvinas, que enfrentó a River y al entonces poderoso Ferro, y contrataba jugadores que, por los sueldos ofrecidos, elegían jugar allí antes que en Boca o Racing.

Félix Orte, Armando Husillos, Carlos Squeo y Pedro Remigio Magallanes fueron algunas de las figuras que defendieron la camiseta celeste y blanca de Loma Negra en los Nacionales de 1981 y 1983. Hoy, el escenario es muy diferente. De la opulencia cementera a pelear por no desaparecer, el club enfrenta su momento más crítico.

"Le pido a toda la comunidad de Olavarría que no bajemos los brazos. Que sigamos manteniendo la visibilidad de este tema para que esto no se diluya y quede en el olvido", pide Bahl. "No puede ser que 500 chicos queden en la calle por dos juicios generados por decisiones empresariales", insiste. La apelación en curso, el apoyo político y la movilización social mantienen una chispa de esperanza encendida de cara a la resolución del futuro del Club Loma Negra.