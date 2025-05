El presidente Milei volvió a correr el arco en materia inflacionaria, al prometer que “para la mitad del próximo año, la inflación va a ser historia”. En campaña, el por entonces candidato se ponía un plazo de 18 a 24 meses, que se cumplirían entre mediados y finales de este año. Además, Milei hizo una encendida defensa del rumbo económico, en una entrevista radial.

A pesar de los ajustes, la caída del empleo y del salario, el derrumbe del consumo y el desplome de los índices de varios sectores productivos, Milei hizo una insólita interpretación de los datos que, según él, hablan de una economía que a fin de año habrá crecido un 10 por ciento: “La economía creció fuerte, el último dato es 5,7 pero si se toma el desestacionalizado es de 8. Y si lo normalizás, te da 10 por ciento. El primer trimestre (de este año) va a estar mostrando una economía creciendo al 6 por ciento y el segundo al 8”, arriesgó.

Con estos pronósticos, cuya fuente no precisó, enfatizó que el Gobierno determinó que “ahora es hora de empezar a discutir el crecimiento”, pero no obstante le pidió a la sociedad que “hay que saber esperar y no hay que ponerse ansiosos”.

Por otro lado, el mandatario también intentó llevar calma respecto de la suba de la inflación, que se viene registrando en los últimos meses y que habría continuado en abril. “Frente a la volatividad que se generó en la demanda de dinero en el mes y medio previo a la salida del cepo, que derivó en un salto en la tasa de inflación en el mes de marzo, pronosticando que se iba a acelerar, si estuviéramos en el mismo nivel sería un logro y tenemos la expectativa de que podría ser menor”.

El maligno

Lejos de los agravios que Milei le dedicó en en su momento, llamandolo "el representante del Maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios" y advirtiendo que "El Papa impulsa el comunismo, entonces no tengo ningún problema de decir lo que digo del impresentable que está en Roma", Milei ahora pinta un panorama de rosas respecto de su relación con el recientemente fallecido Papa Francisco.

Según el President, la primera vez que habló con Francisco “él fue muy afectuoso. Después lo visité en Roma, le pedí perdón por mis exabruptos, tuvimos una charla maravillosa, me pidió que cuide a los más vulnerables y me comprometí a documentarlo de manera directa”. “Eso generó un vínculo muy interesante. Lo volví a ver en la reunión del G7 y después tuvimos algunas llamadas en la que él me decía ‘cuidame a los pobres’, y creo que yo cumplí porque tenemos 10 millones de los pobres menos”.