Hablar de records en la vida de Faustino Oro ya es una historia habitual. Pero con sus 12 años siempre logra dar un paso mas en cuestión de sorpresas y objetivos logrados.

Sin embargo, tal vez sea momento de no hablar de resultados sorpresivos, en una vida que es noticia ya habitual por superar nuevas marcas.

Esta vez el Pibe de Oro empató, otra vez, con el Gran Maestro indio Vidit Santosh Gujrathi.

El argentino tuvo con negras en la primera jornada y hoy disputó la segunda ronda con blancas. La igualdad se dio por triple repetición de movimientos luego de 34 jugadas.

La partida se definirá mañana, jueves, mediante los desempates. El argentino volverá al tablero con piezas blancas.

Hoy tuvo 99,2% de precisión contra el 99,6% de su rival, el numero 27 del ranking, con 2715 puntos de Elo. Vidit Santosh tiene 31 años frente a los 12 de Faustino.

El Mundial, con sistema de eliminación directa, se disputa en Goa y tiene al argentino nuevamente como protagonista, mostrando un nivel acorde al juego con el que ya acostumbra a deslumbrar.

Es el participante más joven del certamen y el mas joven en participar en la historia declos mundiales. ¿Su sueño? "Ser campeón del mundo o ser número uno".

La gran revelación del ajedrez mundial

En una entrevista previa al certamen, el joven brindó detalles de su rutina diaria y dejó un consejo para los que quieran aproximarse al deporte y sean de su generación.

"Practico seis horas al día o cinco, depende del día. Voy a la escuela hasta las doce y media y después vuelvo a casa a entrenar ajedrez", indicó a @FIDE_chess.

Asimismo, dejó ver quien es su referente: "Mi héroe del ajedrez es Magnus Carlsen. Lo admiro".

Luego de dejar en claro que su sueño es "ser campeón dle mundo o el número uno", Faustino dejó un consejo para sus coetarios que tengan ganas de aproximarse al ajedrez como disciplina: "Primero que nada, hay que entrenar ajedrez. Necesitás practicar y, sobre todo, que te guste. Tenés que hacerlo porque te apasiona", cerró.