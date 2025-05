Inflación: Milei tiró la pelota para el 2026

El presidente Milei volvió a correr el arco en materia inflacionaria, al prometer que “para la mitad del próximo año, la inflación va a ser historia”. En campaña, el por entonces candidato se ponía un plazo de 18 a 24 meses, que se cumplirían entre mediados y finales de este año. Además, Milei hizo una encendida defensa del rumbo económico, en una entrevista radial.

A pesar de los ajustes, la caída del empleo y del salario, el derrumbe del consumo y el desplome de los índices de varios sectores productivos, Milei hizo una insólita interpretación de los datos que, según él, hablan de una economía que a fin de año habrá crecido un 10 por ciento: “La economía creció fuerte, el último dato es 5,7 pero si se toma el desestacionalizado es de 8. Y si lo normalizás, te da 10 por ciento. El primer trimestre (de este año) va a estar mostrando una economía creciendo al 6 por ciento y el segundo al 8”, arriesgó.

Con estos pronósticos, cuya fuente no precisó, enfatizó que el Gobierno determinó que “ahora es hora de empezar a discutir el crecimiento”, pero no obstante le pidió a la sociedad que “hay que saber esperar y no hay que ponerse ansiosos”.