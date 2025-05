Hideo Kojima, diseñador y director de videojuegos, exvicepresidente del gigante Konami, elogió este viernes la serie El Eternauta a través de sus redes sociales. "Es realmente buena", sostuvo el japonés.

“Vi tres episodios de El Eternauta. Es realmente buena”, escribió Kojima para acompañar con tres pósters de la serie en diferentes idiomas. En pocas horas, el posteo tuvo 37 mil me gusta y miles de comentarios. El creador de sagas como Metal Gear y Death Stranding utilizó el término en inglés “binge watched”, lo que significa que vio los primeros tres capítulos al hilo.

"Por si no saben inglés, el jefe dice que somos el mejor país del mundo", escribió la cuenta oficial de Netflix en Argentina, citando el tuit original de Kojima. Además, el diseñador también hizo un posteo y compartió una historia en su Instagram, donde tiene más de 3.6 millones de seguidores, con la foto del póster con el rostro de Ricardo Darín encarnando a Juan Salvo.



El éxito de El Eternauta tras su estreno

Según FlixPatrol desde su estreno este jueves 1 de mayo, El Eternauta es la tercera serie más vista de Netflix a nivel mundial, solo por detrás de Asterix & Obelix y You. En países como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela aparece primera. Además, se ubicó tercera en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Colombia, Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Serbia y Suiza.

“Obviously que va a haber segunda temporada. No te podés bajar a la mitad del río. Vamos a contar toda la historia, de principio a fin. En el final de la primera temporada no concluye la historia”, aseguró Ricardo Darín, en una entrevista concedida a un canal de streaming.



