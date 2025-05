Gustavo Montesano apela a pasar un momento maravilloso en su querida ciudad. Litto Nebbia espera estar iluminado para conectarse bien con sus músicas, para que estas gusten a la gente. A Ronan Bar, bajista y cantante de Pelvis, y a Héctor Starc les gusta esto de encontrarse con colegas, con entrañables amigos del palo. Miguel Zavaleta festeja haber sido convocado para compartir escena con músicos de una época muy linda del rock argentino. Para Charly Lucena -guitarrista de Nexus- las expectativas son importantes, porque el concierto llega en un momento en el cual el rock necesita ser nuevamente visualizado. Alex Zuker, bajista de Alas, demuestra satisfacción por tener la oportunidad de revivir junto a sus compañeros (Carlos Riganti y Gustavo Moretto) las músicas que tocaban hace medio siglo. Y Rodolfo Mederos -que no es rockero pero sí- espera con buenas ansias reencontrarse con viejos amigos justamente provenientes del rock. “Para mí siempre son encuentros muy fraternos”, resalta el músico que supo embellecer con su bandoneón “Las golondrinas de Plaza de Mayo”, de Invisible.

Los nombrados, más copartícipes generacionales -Ricardo Soulé, Emilio del Guercio y Carlos Mellino, entre ellos- serán quienes pueblen con sus músicas la tercera edición del festival Héroes del Rock Nacional, que tendrá sede en el Teatro Opera (Corrientes 860), el sábado 3 de mayo a las 20. “Resulta para mí un orgullo haber sido incluido en este concierto dada la admiración que siento por los artistas que estarán”, asegura Montesano, bajista y cantante de los legendarios Crucis, radicado en España desde principios de la década del '80. Su plan para este coyuntural retorno a la tierra que lo vio nacer consiste en tocar algunas piezas del rock sinfónico que selló a fuego su Crucis durante el segundo lustro de la década del '70. “Seguramente, estos temas me ayudarán a retomar el contacto con mi queridísimo público argentino después de tantos años”, se entusiasma Montesano.

Héctor Starc

Otro esperado retorno es el de Nebbia, a quien un accidente rutero ocurrido a mediados de 2024 lo mantuvo alejado de los escenarios. Su plan, dado el acotado tiempo que tendrá cada quien, es tocar cinco o seis temas solo con su guitarra. Canciones, dice, que han sido compuestas especialmente para el instrumento. “Está bueno lo de rememorar diversas épocas, porque el público se encuentra, según la generación a la que pertenezca, con artistas clásicos, y para otros será la primera vez que los vean”, realza el fundador de Huinca, la Nebbia's Band y Los Gatos. “En nuestro caso, como músicos está bueno que se haga algo así, porque muchas veces te encontrás con viejos compañeros que, por distintas circunstancias de la vida, hace añares que no ves”.

Otra remarcable estocada del festival será la presencia del trío Alas, con sus tres miembros fundadores: Riganti, en batería; Moretto, en teclados y Zuker al bajo. Por lo tanto, lo que se escuche de ellos no será lo que quedó de la última reunión a formato quinteto producida hace dos décadas (del disco Mímame bandoneón se habla), sino de aquellas músicas generadas por la banda en el disco debut de nombre epónimo y en su sucesor Pinta tu aldea, publicados en 1976 y 1977 respectivamente. “Presentaremos un compendio de los temas más importantes de esa época, incluyendo solos de teclados, bajo y batería. Vamos a reproducir el sonido original con la misma complejidad y fuerza que teníamos cuando empezamos”, asegura Zuker a Página/12.

Otra presencia progresiva será la de Nexus, banda de ese palo que, si bien se originó en la década del '70, recién editó el primero de sus nueve discos (Detrás del umbral) en 1999. “Nuestras expectativas son importantes porque este concierto llega en un momento en el cual el rock necesita ser visualizado nuevamente”, afirma el guitarrista Charly Lucena. “Nos interesa este encuentro porque es musicalmente variopinto y hace hincapié en los largos años de existencia del rock argentino. Además es emotivo, en mí caso particular, porque significa compartir con gente admirada por mí en mí adolescencia”. El propósito puntual de Nexus es mostrar parte de su material más enérgico dentro del rock progresivo que curten desde sus orígenes. “Por las características del espectáculo, sabemos que el público va a buscar aquello que alguna vez encontró. Por lo tanto, hay que brindárselo para poder ser parte de su emoción y que se produzca el feedback”.

Rodolfo Mederos

Tal vez aparezca por este andarivel progre una perlita vía Starc + Del Guercio = Aquelarre. Así al menos deja entrever el guitarrista a quien su amigo Pappo denominó alguna vez “bola de ruido”. “Para mí es una pasión tocar”, sentencia Starc que, además de un tema de la banda que también compartió con Rodolfo García y Hugo González Neira, hará dos propios. “No se trata de apelar a la nostalgia ni a la música comercial ni a nada. Cuando era chico me ofrecieron tocar con Palito Ortega. ¿Me imaginan guitarrista de Palito?”, ríe Starc. "Por ahí hacía plata, pero a mí me interesa la música, no el dinero. Y lo de la nostalgia, bueno, sí, soy bastante nostalgioso, pero no con la parte artística, sino con las motos o las guitarras viejas".

La del sábado será la tercera edición del festival, que debutó en 2017 en el Gran Rivadavia con las actuaciones de Vox Dei según Willy Quiroga, El Reloj rearmado por Eduardo Frezza y Osvaldo Zabala, y Alejandro Medina, entre otros. Y prosiguió al año siguiente en el Teatro IFT donde se sumaron Gady Pampillón, “Bocón” Frascino, Ricardo Soulé y Pelvis, banda que también será de la partida en la tercera edición. “Lo que me despiertan estos conciertos es un profundo sentimiento de pertenencia”, asegura Ronan Bar, fundador de esta banda señera del rockabilly hecho en la Argentina. “Vamos a presentar los temas que tenemos ganas de tocar, como lo hemos hecho siempre”, detalla el también fundador de Orion's Beethoven. Seguramente entrará en la lista alguna pieza de Rendezvous, quinto y último trabajo discográfico de Pelvis editado en 2022, alguna otra del debut epónimo de 1987 y, claro, la vieja y querida “Hasta que salga el sol (Tocando en una banda de rock'n'roll)”, tema emblema de los primeros '80 que le dio su momento de más popularidad a los Orion's.

Otra forma de volver sobre la década del '80 encarnará en Miguel Zavaleta, fundador de Suéter. De todas formas, su desafío será tocar dos temas propios y alguno de Almendra o Vox Dei, solo al piano. “Tocar un piano en un teatro solo, solito, siempre es un desafío. Es muy difícil pero, bueno, hay que hacerlo y espero hacerlo bien”, sostiene. “Voy a estar en un recital con gente de una época del rock muy linda, que no es generalmente la gente con la que estoy, pero que me gusta y de la que toda la vida supe. En algún caso, por ejemplo, hablé por teléfono con Gustavo Montesano, que es una leyenda".

Pelvis.

El maestro Mederos mostrará sus nuevas músicas junto a Pulso, su agrupación actual. “Es un desafío y una linda manera de mezclarme con el rock que, aunque aparentemente no es mi género, no sé qué tanto no es el mío. En definitiva, vengo del tango, pero no está tan lejos una cosa de la otra”, asegura el bandoneonista, que tocará lo suyo secundado por Juan Pérez Garber en teclados, Santi Medina en bajo y Valentín Manzoni en batería. “No hago música para despertar algo en otro sino porque me gusta. Y hago la música que me gusta con la esperanza que algún otro disfrute. Sé que no todos van a disfrutar porque esto es así pero, con esa esperanza, trabajar para la nostalgia o para el aplauso es, para mí, un hecho mediocre y muy cercano a la pobreza”, cierra quien abrió esta profusa y polifónica charla colectiva.

La mirada de los pioneros

El rock del presente

Gustavo Montesano: “El rock ha pasado, conquistado y encantado a varias generaciones teniendo en cada década su propia impronta temporal, sus grandes artistas y su enorme influencia en la cultura occidental. Creo, sin embargo, que hoy día el rock ha perdido gran parte de su popularidad, especialmente entre muchos chicos jóvenes, que eligen otro tipo de manifestaciones para expresar sus necesidades, ambiciones, preocupaciones e inquietudes”.

Litto Nebbia: “Cada vez hay menos bandas que se arriesguen a hacer lo que aman. Es una pena, siendo este un país con tan buenos músicos. Pero bueno, parece que la mayoría de los músicos solo quieren ser famosos y delgaditos”.

Alex Zuker: “Los jóvenes disfrutan la música del presente y la gente mayor añora la música del pasado. Eso creíamos. Pero hoy está sucediendo un fenómeno muy especial. La mitad de la gente que nos sigue hoy tiene menos de 30 años. Algunos de esos jóvenes recién se encuentran con nuestra música, pero muchos de ellos nos conocieron de chicos porque era lo que escuchaban sus padres”.

Gustavo Montesano

Ronan Bar: “Tengo la misma visión que muchos de mis colegas, porque lo hemos hablado. Con lo que nos costó que la gente se acostumbre a escuchar y cantar el rock en nuestro idioma, ahora resulta que los nuevos 'cantantes' balbucean unas letras horribles (que por suerte no se les entiende nada) en un acento centroamericano realmente deplorable. Esto en el mainstream, por suerte… Como siempre, en el under, bajo la superficie, hay siempre nuevos y buenos talentos”.

Charly Lucena: “El rock ha sido nuestra forma de vida desde hace muchos años. No sabe de modas. Siempre hubo música buena y música mala. El rock es de las buenas. Hay una tendencia a ignorarlo en cierta parte del público, pero el rock siempre está ahí. No nació como una búsqueda de éxito en el mainstream, simplemente es esencial y aún hay muchísimo público en todo el mundo queriendo escucharlo. Nexus tiene distribución mundial de sus álbumes y desde hace 24 años, la opinión del público sigue siendo la mejor”.

Héctor Starc: “Estoy esperando hace cuarenta años que en el rock salga un joven que haga algo. Que sea creativo, honesto, que no esté dedicado a la televisión ni a las modas, ni a la ropa, ni a los influencers, ni a los streamers. Que salga un Spinetta o un Cerati, pese a que era bastante modernoso. Estoy esperando que aparezca alguien con talento y no con producciones, porque con producciones somos todos capos. Estoy esperando un tipo que agarre una viola española y haga una buena canción, como hacía Luis Alberto”.

Miguel Zavaleta: “El rock ha vuelto a ser un nicho pequeño, como cuando empecé a escucharlo, con la diferencia que en esa época iba en crecimiento y ahora no. Ahora es un nicho pequeño que desde hace 6 o 7 años se estableció con un nivel de calidad bastante alto, unas bandas nuevas muy buenas, y un nivel de musicalidad que me hace acordar a los comienzos del rock, porque hay una búsqueda de la belleza mucho más linda que lo que había sucedido desde los '90’”.

Rodolfo Mederos: “Yo adhiero al rock en sus años más prósperos, como en el tango, y sigo pensando que esas músicas -el tango y el rock- siguen siendo las dos músicas urbanas por excelencia”.