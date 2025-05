Newell’s estuvo a solo un gol de acceder a los octavos de final del torneo Apertura en gran parte de la tarde de ayer en cancha de Racing. Jugó el segundo tiempo con un hombre de más, fue por la victoria y puso en situación incómoda al local. Pero falló en la definición: González en el área chica, Montero con remate desviado y Banega de tiro libre. En los últimos minutos, Salcedo sorprendió a Navas en un intento de despeje, marcó un gol en contra y Racing se quedó con la victoria. Se acabó la temporada para los rojinegros, aunque dieron pelea hasta el último minuto, algo impensado que podía suceder dos meses atrás.

Newell’s salió a jugar con la necesidad de ganar para aspirar a la clasificación. Pero su urgencia no alteró en nada las máximas del juego que propone Cristian Fabbiani, con un equipo siempre armado con la prioridad defensiva en su táctica. Es por eso que en la primera media hora de juego no hubo nada de la Lepra en ataque. Recién cuando los resultados en las otras canchas lo favorecían el equipo se propuso llegar al área de Arias. Newell’s jugó gran parte del primer tiempo con la información de que un gol lo llevaba a los octavos de final.

Pero el partido estuvo en manos de Racing en la primera media hora, con muchas acciones en el área de Navas pero pocas ocasiones de gol. La Academia tuvo problemas para encontrarle espacios a una defensa de línea de cinco planteada por los rojinegros. La única pelota que le llegó a Martínez, en buena acción colectiva por izquierda, el remate del delantero se perdió muy cerca del palo izquierdo. No hubo más que eso para el local porque el fondo leproso rechazó todas las pelotas que llegaron cerca de Navas.

Newell’s lastimó de controgolpe, con corridas de Herrera. Fue así como el local se quedó con diez. Sosa vio la amarilla al disputar la pelota con Herrera y recibió una segunda amonestación para evitar que el jugador de Ñuls corra solo hacia el arco de Arias. De ese tiro libre el uno de Racing desvió un cabezazo de González, la pelota pegó en el travesaño y Salcedo, en el rebote, cabeceó al palo izquierdo, en la única jugada de gol para los leprosos.

Fabbiani no demoró el ingreso de García por el irrelevante Méndez y el segundo tiempo el equipo se lanzó, al menos por sus intenciones, a buscar el triunfo. El partido ganó en emoción. Porque Racing pretendía ganar para jugar de local en los octavos de final y el juego tuvo muchas acciones en las áreas, aunque la Lepra no hizo sentir nunca la ventaja de un hombre de más. Porque García no generó peligro ni tuvo peso en el área y los ingresos no alteraron el trámite, más allá de algunas buenas intervenciones de Acuña.

Martirena despejó en la línea un remate de González y Arias desvió sobre su derecha un muy bien tiro libre de Banega. La búsqueda de los leprosos se desvaneció en los últimos minutos por un gol en contra de Salcedo al intentar despejar un centro que desvió de Degregorio. La derrota, de igual modo, no desdibuja los méritos de Fabbiani para rescatar a un equipo que estaba en el fondo de las posiciones.

Gol: ST: 42m Salcedo (N) en contra.

Cambios: ST: Desde el inicio García por Méndez (N), 15m Salas por Fernández (R), 18m Almendra por Sánchez (R), 19m Acuña y Chiaverano por Montero y Maroni (N), 35m Sotelo por Herrera (N), 36m Degregorio, Barrios y Mura por Martirena, Solari y Nardoni (R), 38m Gigena por Jacob (N).

Arbitro: Leandro Rey Hilfer

Cancha: Racing

Expulsado: PT: 45m Sosa (R)