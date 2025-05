Un enorme vestido blanco preside la escena: es la indumentaria que distingue a "las niñas perfectas". Recién cuando el gran miriñaque abandone el espacio, "comenzará a verse lo que se esconde debajo y entonces empezará el infierno". Así describe la actriz Natalia Marcet el arranque de Gordas, unipersonal que cuenta su historia de años de lucha por modificar su relación con la comida. Poético y surcado de imágenes, el montaje fue dirigido por Ana Wolf y desde que se estrenó en 2007 sale de gira tanto en el país como en el exterior. Declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación en 2011, la obra acaba de recibir el subsidio de Mecenazgo para continuar con sus funciones en salas y escuelas. Este domingo 4, en el Teatro El Popular (Chile 2080), tendrá la segunda de las cuatro fechas programadas hasta el momento.

"La bulimia/anorexia es una enfermedad que día a día va cobrando víctimas en forma silenciosa", explica Marcet en diálogo con Página/12. Atenta a las estadísticas de los trastornos de la conducta alimentaria, la actriz tiene un gran compromiso con el espectáculo, aunque interpreta obras con otras temáticas y participa de otros proyectos. "Gordas es mi misión", asegura satisfecha de ponerle voz a quienes perciben un problema con su alimentación y no pueden hablarlo. "Al buscar la aceptación de su entorno y no encontrarla –explica–, muchas personas entran al ciclo de autoflagelación."

"Gordas es una herramienta corrosiva y reveladora", afirma Marcet. Al término de la función sigue un debate y en algunas oportunidades hasta un taller, con la licenciada Flora Sarandon. En esos encuentros se profundiza la situación de pérdida de registro del ciclo hambre-saciedad y se reflexiona sobre los diversos tipos de hambre –emocional, artístico, intelectual, y más– para los cuales "hay que encontrarle a cada uno el alimento adecuado para no hacer de la comida o la falta de comida la respuesta".

La primera dieta estricta que hizo Marcet fue a los 15 años, y aunque se extendió por 6 meses, en su familia no se alarmaron. Y como en los '80 la bulimia sólo se detectaba a partir de la presencia del vómito reiterado, la vida continuó. Más tarde, una fractura la inmovilizó y en 45 días aumentó 20 kilos. Entonces, conjuntamente con un cuadro depresivo, emprendió un ciclo de ayunos seguido de atracones que duró 14 años y que solamente pudo interrumpir mediante un tratamiento sistémico que le organizó la vida. Con un incondicional apoyo familiar, su recuperación duró tres años. Luego de eso, ella continuó con sus estudios de teatro y música y comenzó su vida profesional.

Mientras estaba en tratamiento escribió un diario: "Era como entrar en un trance narrativo que me llevó a llenar 80 cuadernos". Seis años después de estar recuperada, Ana Wolf la animó a contar su historia desde el teatro. Y a partir de la lectura de aquellos cuadernos, la misma directora realizó la estructura dramatúrgica.

-El espectáculo da inicio con una imagen muy sugestiva…

-Si, es un vestido armado con un miriñaque que mide dos metros de alto. Es muy imponente: puede ser el vestido de comunión, el de los 15, el traje de novia. En todos los casos es "el vestido de las niñas perfectas".

-¿Cómo se estructura el montaje?

-La historia está contada desde una primera persona plural, porque muchos no pueden decir lo que les pasa. Y desde el teatro podemos hablarles a todos en términos de adicción, marginamiento, bullyng, soledad. La presión de la mirada de los otros es muy grande y hoy, con las redes, estamos bombardeados con las imágenes hegemónicas a las que hay que parecerse. Y con el cometario sobre el cuerpo ajeno como insulto.

-¿Cómo se podrían sintetizar los síntomas de este trastorno?

-La persona padece una distorsión en la mirada, su sensibilidad no tolera lo que ve. Cree hasta que no va a pasar por la puerta. En el fondo está el "no encajo en la vida". Y no hay espacio para pensar en otra cosa que no sea qué hacer con el cuerpo y con la comida, alentado por el entorno, entrampado en una red de consumos.

-En el caso de Gordas, el teatro cumple con algo más que con el objetivo artístico…

-El teatro es una herramienta de sanación. Quisimos universalizar mi historia para que se convierta en un disparador y vaya más allá de la experiencia personal. Si bien la recuperación es posible, el estado de cuidado es para toda la vida.

Gordas en el Teatro El popular (Chile 2080), domingo 4 de mayo a las 19 y jueves 22 y 29 de mayo a las 21.