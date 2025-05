Las encuestas preocupan al PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que abre el paraguas para repartir culpas. Frente a una deslucida campaña electoral, la candidata a legisladora porteña Silvia Lospennato cargó duramente contra sus rivales Horacio Rodríguez Larreta y Manuel Adorni, a quienes responsabilizó por la dispersión del voto antiperonista, y advirtió que "perder contra (Leandro) Santoro sería terrible".

La estrategia del macrismo es apalancarse en un furioso discurso antiperonista para hacer control de daños por la fractura del PRO y defenderse del avance libertario. "Que el kirchnerismo gane la elección es muy malo para los porteños", dijo Lospennato y apuntó contra Rodríguez Larreta. La diputada nacional lo cuestionó por irse del partido y utilizar estas elecciones legislativas como "trampolín" para volver a ser jefe de Gobierno en 2027. "Él tomó una decisión de irse y jugar en contra del PRO. Después deberá explicar sus razones personales para hacer eso. Pretende ser jefe de Gobierno con una fuerza nueva", afirmó.

La jefa de campaña porteña del PRO, María Eugenia Vidal, se expresó en el mismo sentido y señaló que Rodríguez Larreta "decidió basar su campaña en atacar" al espacio que lidera Mauricio Macri. "Me cuesta entender su decisión y lo que está haciendo", afirmó, a la vez que indicó que se siente decepcionada y triste por la actitud que tomó el exjefe de Gobierno porteño.

Durante el debate en el Canal de la Ciudad, Rodríguez Larreta no ahorró en críticas y chicanas contra la gestión de Jorge Macri. "Quiero agradecer al Gobierno de la Ciudad, que está haciendo campaña elogiando las obras que hice durante mi gestión. Básicamente, porque no tienen una sola para mostrar", lanzó e hizo referencia a la suciedad y a la inseguridad en el distrito.

Consultado por las críticas de su antecesor en el cargo, Jorge Macri dijo que lo nota "muy enojado" y alegó que está relacionado con "no ha logrado procesar" la derrota electoral de 2023. "Si Horacio le hubiera ganado la PASO a Patricia (Bullrich), que la perdió, y hubiera logrado ser Presidente, que no lo logró, ¿se hubiera ido del PRO? ¿Si él hubiera llegado a ser Presidente desde el PRO, te imaginas que se hubiera ido del PRO?", preguntó.

Al otro lado del cuadrilátero, el macrismo también se pelea con La Libertad Avanza por no haber cerrado un acuerdo en la Ciudad y se descarga su enojo contra su primer candidato en la lista, Manuel Adorni. "Él dijo que no le importaba perder por poco con Santoro. Eso devela que no hay interés por los porteños. Perder con Santoro es terrible. Yo quiero ganarle esta elección al kirchnerismo que hoy encabeza las encuestas", alertó.

Más allá del relato, todos saben que en el macrismo están mirando más los desempeños de Adorni y Rodríguez Larreta que el del candidato de Es Ahora Buenos Aires. Por esa razón, Lospennato cruzó directamente contra el vocero presidencial. "Definitivamente, le falta el respeto al votante porteño cuando dice que no le interesa esta elección legislativa", dijo y agregó: "No es su interés principal. Lo escuché en una declaración diciendo que si el Presidente le pedía que fuera embajador, iba para embajador. Entonces él está ahí representando otra cosa, no con voluntad de ser legislador de la Ciudad".

En medio de la tensión entre Mauricio Macri y la Casa Rosada, Jorge Macri, buscó restarle relevancia a los comicios porteños y desnacionalizar la elección, al remarcar que el 18 de mayo solo se pone en juego la composición de la Legislatura. "No se juega el rumbo económico del país, no se juega la inflación o las relaciones internacionales, se juega eso", concluyó.