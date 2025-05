En el mensaje de apertura del 143º período de sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial, el gobernador Maximiliano Pullaro (en la foto) no sólo destacó los logros de su gestión –es lo que hacen todos los mandatarios todos los años–, sino que además se encargó de no bajarle ni medio tono al discurso triunfalista que lo acompañó desde el principio: Una cosa es tomar nota internamente del drenaje de votos propios en las elecciones de convencionales constituyentes y otra muy distinta es admitirlo en público. No hay lugar para la humildad en esos cargos, pocos la reconocen y la mayoría la espera como síntoma de debilidad.

Así, Pullaro marcó diferencias a su favor en los resultados de gestión de sus primeros 15 meses de gobierno y lo hizo apoyado en una lectura optimista sobre lo hecho en cuanto a pacificación territorial, baja de homicidios y control penitenciario; como también de la ejecución de obra pública a contrapelo de la motosierra nacional. Atribuyó lo que define como éxito a su modelo: lo llamó "el método" y allí incluyó valores como la transparencia, la austeridad y el ahorro. Hizo un breve y leve reclamo al Gobierno de Milei, y defendió las batallas más álgidas que libró en este tiempo: contra los gremios docentes, de estatales y judiciales, la reforma judicial y la reforma del sistema previsional.

El “método” o el “modelo Santa Fe que hoy todos miran”, no es más que un inflador anímico para la tropa y para la figura del máximo mandatario provincial. No hay ninguna provincia argentina que haya impuesto nunca método o sistema alguno a un gobierno nacional. Y en todo caso, las “virtudes” santafesinas reproducen las inequidades argentinas: Una provincia rica pero sumamente desigual, con un sistema tributario donde los Ingresos Brutos que todos pagan en cada operación constituyen el grueso de la recaudación frente a lo que dejan de tributar grandes empresas y exportadoras.

Coparticipación, afuera

Los gobernadores dialoguistas, y Pullaro integra ese lote, se enteraron por los diarios que Nación instrumentó cambios impositivos que tuvieron impacto negativo en la coparticipación y, por lo tanto, en los recursos que reciben las provincias. El gobierno nacional rebajó el primer pago del régimen de anticipos del Impuesto a las Sociedades y el esquema de retenciones de IVA Aduana. El golpe en las arcas de los gobernadores impactará en mayo, justo con las previsiones para el pago de aguinaldo de los empleados públicos.

El cambio en Ganancias para compañías será aplicable para ejercicios comerciales que cierren a partir de diciembre próximo, según precisó ARCA. Hasta ahora, en el caso de las grandes empresas, el anticipo era del 25% y, después, nueve pagos de 8,33% cada uno.

“Con esta decisión, Nación reduce bastante la coparticipación de junio ya que antes las empresas ese mes pagaban el 25% de los anticipos del año siguiente y luego las nueve cuotas. Ahora son nueve de 11,11%, la primera en junio. Todas las provincias ya tenían una planificación de gastos vinculada a ingresos que se altera”, explicó un funcionario provincial.

La otra modificación – “también unilateralmente resuelta”- fue en la forma de retener el IVA en las operaciones aduaneras. El cambio afectó la recaudación de IVA, un componente clave de la coparticipación. Los gobernadores se enteraron cuando vieron cambios en el goteo diario de recursos. Desde Nación nadie los había notificado.

“Todo es parte del mismo problema, no hay diálogo, ni búsqueda de alternativas; se manejan por la suya y, después, reclaman colaboración para gobernar”, enfatizó un mandatario aliado que, en las últimas semanas, endureció el tono para referirse al trato que recibe desde la administración de Javier Milei.

Los mandatarios subrayan que los impuestos que “bajan son los coparticipables". “Nunca bajan los impuestos que recaudan solo para Nación, como el gravamen al cheque, a los combustibles o las retenciones”, insisten varias fuentes que, además, señalan el impacto que hay también sobre los municipios.

Así y todo, el gobernador Pullaro sigue escondiendo sus críticas al gobierno que perjudica profundamente a los santafesinos. “Cuando quiera reaccionar ya va a ser muy tarde”, dijo el diputado Fabián Palo Oliver del Frente Amplio por la Soberanía, que entiende que los incumplimientos de nación y recortes “son escandalosos”. “(Pullaro) tiene que dejar de lado la especulación política electoral y enfrentar como corresponde a su representación al gobierno nacional”, sostiene.

El único momento en el que Pullaro señaló públicamente a las políticas nacionales fue cuando denunció el impacto del centralismo y el esquema de retenciones, a los que consideró “asfixiantes” para las economías regionales. “Desde Santa Fe decimos que este esquema ya no se soporta más”, remarcó, y exigió una política nacional que entienda al interior como motor productivo, no como fuente de recursos a expoliar. Fue lo único que dijo en su hora de discurso que sonara a oposición al gobierno nacional.

También el diputado provincial del peronismo, Marcos Corach destacó los fuertes incrementos en los servicios públicos en Santa Fe que complican aún más a la industria y a los habitantes de esta provincia. En Aguas, por ejemplo, señaló que “es necesario, una vez más, poner este aumento (del 30%) en contexto: El año pasado el incremento llegó a un total de 534%, para que de ese modo la facturación pasara de $16 mil millones a casi $106 mil millones. Pero así, con las tarifas por las nubes, la recaudación cayó de 79% a 63%”, detalló.

El legislador también destacó que Pullaro “perdió otra oportunidad de enfrentar con mucha más energía las dañinas políticas de Milei para Santa Fe. La administración libertaria no corta ni los yuyos al borde de las rutas y sin embargo sigue sin observarse un estrategia para abordar semejante situación”. También se mostró de acuerdo con el equilibrio fiscal y el orden en las cuentas de las empresas estatales. “Pero no acordamos en alcanzar ese objetivo con la motosierra sobre salarios y jubilaciones más brutales tarifazos en los servicios”, concluyó.