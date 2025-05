Mientras el oficialismo insiste con el proyecto de Ficha Limpia —que podría dejar fuera de juego electoral a Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional—, la senadora de Unión por la Patria, Alicia Kirchner, cuestionó el uso político de la agenda anticorrupción, a la que calificó como una maniobra distractiva frente a una realidad social cada vez más crítica. La exministra de Desarrollo Social de la Nación y dos veces gobernadora de Santa Cruz, apuntó directamente contra Javier Milei: “Al Presidente no le preocupa la corrupción. Lo vimos en vivo y en directo publicitar una estafa con la criptomoneda Libra, sin ponerse colorado”. También puso la lupa sobre su provincia y criticó al gobernador Claudio Vidal por instruir a sus senadores a votar Ficha Limpia a nivel nacional, mientras —según denunció— “sus legisladores no tratan el desafuero de un diputado provincial investigado por el presunto delito de dos casos de abuso sexual”. La entrevista transcurre entre llamados y alertas por el sismo en Chile y el impacto en el sur del país, que la senadora seguía de cerca: “No estamos preparados para algo como esto. El ambiente nos está ofreciendo situaciones impensadas”, advirtió en diálogo con Página/12.

--¿A Milei le interesa que se apruebe Ficha Limpia?

--Yo a veces me pregunto si Ficha Limpia es marketing, es ficción, quiere proscribir candidatos, o es pura hipocresía. Al Presidente no le preocupa la corrupción. Lo vimos en vivo y en directo publicitar una estafa con la criptomoneda Libra, sin ponerse colorado. Fijate todas las artimañas para que la comisión investigadora no funcione. Eso es doble vara. El proyecto Ficha Limpia no merece un análisis serio. Creo que está ocultando un montón de cosas y que tiene que ver más con la proscripción de candidatos que con otra cosa. Nuestra Constitución es muy clara en todo lo que tiene que ver con las condiciones para ejercer cargos públicos. Por lo cual, esa ley está cargada de una inutilidad absoluta. Tenemos el Código Penal y el Código Electoral, que ya rigen sobre lo mismo. Buscan entretenernos, montar un show.

--¿Cree que el oficialismo va a avanzar la próxima semana con la sanción de Ficha Limpia en el Senado?

--Durante la semana vamos a ver cuáles son los avances. Puede haber muchos rumores, pero eso se define minutos antes, horas antes de cada sesión. Por lo menos, eso es lo que yo veo en este año y medio. Puede haber contradicciones incluso entre ellos mismos, muchas cosas. Pero, ¿sabés qué? La realidad se ve minutos antes de la sesión.

--¿Puede haber alguna fuga dentro del interbloque de Unión por la Patria?

--Yo creo que no tendría que haber ninguna fisura. Pero eso se ve minutos antes, o momentos antes.

--¿Por qué el gobernador Vidal instruyó a sus senadores José María Carambia y Natalia Gadano a apoyar Ficha Limpia?

--Me llama poderosamente la atención del Gobierno de Milei cómo maneja su relación con los gobernadores. Es muy evidente la presión del Presidente sobre ellos, y de los gobernadores, en algunos casos, sobre los legisladores nacionales que les responden. Los legisladores nacionales se pronuncian muchísimas veces a favor de determinados proyectos cuando detrás está la presión del gobernador. Yo lo que veo otra vez es una doble vara. Mientras estas son las indicaciones a nivel nacional, los legisladores oficialistas que responden al mismo gobernador no tratan, por ejemplo, el desafuero de un diputado provincial que tiene concretamente un pedido de desafuero por el presunto delito de dos casos de abuso sexual coactivo e intimidatorio, y otro por abuso de autoridad. Ese mismo legislador fue intendente de una localidad de la provincia, y por unanimidad su Concejo Deliberante pidió que se apruebe Ficha Limpia, y él la vetó. Estamos en medio de contrasentidos, de un clima político de doble vara, cuando hoy tenemos problemas mucho más graves. El caso de Edgardo Kueider es una muestra de la compra de voluntades. A mí lo que más me preocupa es que el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo deben cumplir con sus roles como corresponde, y no ser entorpecidos permanentemente por un presidente que parece que lo único que le interesa es judicializar la política. Por eso, a mí me gustaría, fundamentalmente, que tratemos de dejar de lado estas aberraciones jurídicas y trabajar en serio por la reconstrucción de nuestro país. Tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos y a pensar en el rol que tenemos que cumplir. Por ejemplo, en el caso de los senadores y senadoras, lo que tenemos que pensar es: ¿para qué estamos? Para representar los intereses de nuestras provincias y defenderlos. Quiero una dirigencia en los tres poderes del Estado que trabaje, que dialogue con unidad, pero sobre todo que tenga convicciones. No quiero una democracia condicionada ni manipulación politiquera.

--El vicegobernador Leguizamón también fue denunciado recientemente por defraudación a la administración pública, abuso de autoridad y malversación de fondos.

--No puedo juzgarlo. Para eso están las distintas instancias. En este caso, están los diputados que deben pronunciarse. Lo que rechazo totalmente es la violencia de género que Leguizamón ejerció contra la diputada Lorena Ponce. Es una vergüenza.

--El presidente Milei asegura haber sacado a diez millones de personas de la pobreza. ¿Qué mirada tiene de su gestión como exministra de Desarrollo Social?

--Que no mira la realidad. Realmente no se puede gestionar desde el odio, desde la destrucción permanente. Destruyó los programas territoriales, que no están funcionando. No se mira a lo largo y a lo ancho de nuestro querido país. Y las decisiones se toman detrás de un escritorio, pidiendo, por ejemplo, auditorías, que no me parece mal que se hagan. Pero hacer auditorías sobre temas en un pueblo donde no existe siquiera una delegación, o no tienen manera de transmitir datos porque no tienen conexión, es bastante difícil. Entonces, cuando te dicen “vamos a auditar tal programa”, vos podés hacerlo si conocés la realidad. Ahora, si solo te manejás con lo que sucede en Capital Federal, el Gran Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza o Córdoba, en el centro del país, te vas a equivocar. Y yo creo que el presidente Milei no tiene idea. Viaja mucho, pero no tiene idea de lo que es este país. Caminemos el territorio, porque quizás esas encuestas o esos datos que tienen van a chocar muy fuerte con la realidad.

--¿Considera que el modo en que Milei ejerce el poder debilita los pilares de la democracia y la división de poderes?

--Lo que más me molesta es un Poder Ejecutivo atado a una economía sin rostro humano. Si respetamos nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales, podemos empezar —o reconducir— la historia de nuestro país como debe ser. Estoy en contra de la judicialización de la política. Cada poder del Estado debe cumplir con la Constitución, que realmente es muy amplia y nos permite a nosotros apropiarnos y cumplir con ella. A veces prefieren inventar leyes, como en este caso, donde nos ponemos a discutir estas particularidades y no vemos lo que realmente está pasando en el país. El “vale todo” no vale para la Argentina. Vale que cada uno de los poderes haga lo que tiene que hacer. Y dejemos de inventar escenarios para ocupar la opinión pública, porque hay gente que no tiene para comer.