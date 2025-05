Jonathan Navarro veía cada miércoles en la tele cómo les pagaban a los jubilados en las movilizaciones y se amargaba. Su papá, de 62 años, un exencargado de edificio que ya no puede trabajar como consecuencia de la discapacidad que le quedó por un ACV, le dijo que había gastado 100.000 pesos en medicamentos, lo que duplicó su angustia. El fin de semana previo a la protesta del 12 de marzo le llegó una convocatoria de los hinchas de Chacarita de su barrio, Villa Zagala. No conocía a ninguno, pero no le importó. La propuesta era ir al Congreso a proteger a los "viejos y viejas". Era lo que él deseaba. Ahí estaba, cuando le tocó socorrer a dos de ellos. La policía los empujaba con sus escudos y caían al piso con fragilidad. Ahogado por los gases lacrimógenos, en cierto momento se tuvo que alejar. Un balazo de goma fue directo a su ojo izquierdo. Con un dolor indescriptible y ensangrentado se fue en colectivo y subte al hospital oftalmológico Lagleyze. Se llevó con él, como quien se abraza a algo seguro, la bandera roja que un jubilado le dio en agradecimiento y que lo acompaña como un amuleto en una dura recuperación tras dos operaciones y la pérdida de la vista del lado baleado.

Por lo que le ocurrió a Jony, como apodan al hincha de Chacarita, hay dos causas penales que se pasan como una pelota entre juzgados y fiscalías desde hace más de un mes y medio. Parece un deja vú de lo que sucedió con el ataque a Pablo Grillo con una granada de gas lacrimógeno, que lo dejó al borde de la muerte, y con Beatriz Blanco, de 87 años, herida en la cabeza y empujada por un policía en la misma manifestación, que dieron vueltas por varios juzgados hasta que un tribunal superior resolvió que investigara María Servini. Navarro, de 33 años, está convencido de que a él le disparó un agente de Prefectura Naval. Así lo declaró. Pero en ninguna de las actuaciones judiciales se incorporó hasta ahora ni una sola cámara de la zona donde fue herido, en avenida Rivadavia y Rodríguez Peña. Ni se tomaron testimonios ni se pidieron pruebas básicas.

"¿Cómo hizo el Gobierno para identificar enseguida a 29 supuestos barrabravas en esa movilización y acusarlos, pero no dicen quién me disparó?", le dice Navarro a Página/12. La teoría de los barras fue la que usó el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich tras la protesta del 12 de marzo para instalar que ellos generaron violencia. Pero no había barrabravas. Había hinchas de fútbol y una movilización variopinta. La violencia fue de las fuerzas de seguridad, no de los manifestantes. "Nosotros no agredimos a nadie, no tiramos ni una piedra. Estábamos apoyando a los jubilados. En mi caso, fui también por mis viejos y mis tíos", descarga Jony como si fuera quien debe dar explicaciones.

El gran bonete judicial

El fiscal del fuero penal ordinario, Augusto Troncoso, pidió imágenes de las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires y colaboración al centro de Monitoreo Urbano a comienzos de abril pero, según informó a este diario Pablo Zapulla, abogado del joven, nunca fueron entregadas. El letrado pensaba que podía ser más ágil y efectivo que la causa tramite en la justicia nacional --donde hizo la denuncia-- en lugar de Comodoro Py. Pero la jueza Fabiana Palmaghini se declaró incompetente y la mandó precisamente ahí, que es donde por lo general se siguen las causas sobre represión de las fuerzas federales.

Por sorteo le tocó la causa a la jueza federal María Eugenia Capuchetti. El martes último le devolvió el expediente a su colega. Dijo que para que intervenga el fuero federal no alcanza con que el hecho se haya producido en las inmediaciones del Congreso y que la denuncia apunte a una fuerza de seguridad federal. No hay "elementos suficientes que permitan establecer mínimamente los hechos denunciados", esgrimió con las palabras del fiscal Gerardo Pollicita. Tampoco había dispuesto ninguna medida para averiguarlo. En la misma resolución le pidió a la Auditoría General de la Nación, ubicada donde Jonatan fue herido, que preserve las filmaciones de la calle antes de que pasen los 60 días a partir de los cuales podrían eliminarlas.

Hasta aquí, aparecen en escena dos juzgados y dos fiscalías. Pero resulta que cuando Jonathan fue atendido en el Hospital Lagleyze, como había recibido un balazo de goma, una médica avisó a la comisaría de la zona y está a la fiscalía de flagrancia Oeste de la Ciudad. En esa causa declararon dos policías: uno enviado al lugar en la noche del 12 de marzo y otro que fue dos días después, le quiso tomar declaración a Navarro pero por su delicado estado fue imposible. La médica que lo atendió testificó que tenía "estallido del globo ocular" y que lo operaron. No se pidieron otras pruebas.

El mes pasado, la fiscalía le dijo a la jueza de esta causa, que era Karina Andrade, que debía intervenir la justicia ordinaria (o sea, la jueza Palmaghini). Pero Andrade --la magistrada con la que se ensañó el gobierno por dejar en libertad a los detenidos de aquella marcha-- esta semana resolvió, justo cuando Capuchetti se sacó de encima su causa, que la competencia debe ser de Comodoro Py. Se basó en que la investigación involucra a un miembro de una fuerza federal (sería de Prefectura) y que, "no ha sido identificado" "la condición de miembro no ha sido objeto de controversia".

Según la jueza es un caso comparable al de la jubilada Blanco, que finalmente quedó a cargo del juzgado de Servini, sobre hechos cometidos por fuerzas federales en la misma movilización en las cercanías del Congreso. Pero, además, Andrade tuvo en cuenta que el operativo se basó en el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” de la cartera de Bullrich (o "protocolo antiprotesta") que "se encuentra dirigido a las fuerzas federales". "Dichas fuerzas de seguridad responden a sus propias autoridades, más allá de que la seguridad pública se erige como un deber propio e irrenunciable del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", dijo Andrade en su resolución. La causa le tocó al juzgado federal 12, que subroga Ariel Lijo.

Al haber quedado un expediente en el fuero federal y otro en el común, habrá más burocracia y más discusión de competencia. Jonathan no solo pide que se responsabilice a quien le disparó, sino que se investigue a la ministra Bullrich y a quien haya sido responsable de todo el operativo desplegado.

Otro caso paradigmático

Como reveló Página/12, un año y dos meses después de la represión de la protesta contra la Ley Ómnibus (luego Ley Bases), donde el abogado de derechos humanos y asesor del Frente de Izquierda Matías Aufieri perdió la visión de un ojo por un perdigonazo de goma, el juez federal Julián Ercolini quiso mandar la causa al fuero ordinario. El autor del disparo había sido un policía federal, que no estaba individualizado. Aun así, el fiscal Ramiro González había pedido la indagatoria de 18 agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Federal por lesiones graves y leves en concurso con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En lugar de citarlos Ercolini intentó desprenderse del expediente.

Aufieri --representado por Carlos Platkowski y Myriam Bregman-- apeló, y la Cámara Federal le dio la razón. La decisión fue unipersonal, del camarista Roberto Boico, y sería un antecedente relevante. El fallo destacó que Aufieri no sólo había pedido investigar a quién le disparó sino a los jefes del Operativo y a Bullrich, pero lo segundo no había sucedido. El camarista dijo que había que completar esa parte, en el fuero federal. Sostuvo que se había dejado afuera "el objetivo del operativo" y "los alcances de las órdenes". Enfatizó que el querellante planteaba, también, que el gobierno había dado "un grave mensaje de amedrentamiento hacia los que se manifiestan contra el contenido de las políticas de la Ley Ómnibus promovida por el gobierno de Javier Milei".

¿Habrá consecuencias?

A pesar de que la represión es la respuesta casi sistemática del gobierno de Milei ante la movilización popular y que hay más de una decena de causas judiciales que la cuestionan, igual que la legalidad del protocolo antiprotesta, hasta ahora el Poder Judicial no ha dado una respuesta contundente. A lo sumo, por ejemplo, fue citado a indagatoria el policía que gaseó a Fabrizia, la niña de diez años que estaba el año pasado en una marcha de jubilados. ¿Ningún juez/a o fiscal/a va a analizar los abusos sistemáticos y planificados del gobierno frente a la protesta? Servini es una de las que podría hacerlo: de hecho, pidió información sobre el diseño y comando del operativo del 12 de marzo, donde fueron heridos Grillo, Blanco y Navarro, entre otros.

Jonathan dice que no tiene temor de volver a protestar. "Eso es lo que quieren, que tengamos miedo", reflexiona. Quizá lo que más lo afecta es no poder hacer --al menos por largo tiempo-- las changas de albañilería con las que ayudaba a mantener a su familia. Es empleado en la municipalidad de San Martín, pero con eso no le alcanza para vivir y ayudar a su mamá y a su papá. "No puedo hacer fuerza, solo me autorizaron a salir a caminar después de la operación. Tengo que poner mucha voluntad para no deprimirme --dice Navarro--. Soy creyente y eso me ayuda. También la solidaridad. La que recibí en el momento, de un amigo que me ayudó y me abrazó, la de quienes me atendieron en el Instituto Patria en la urgencia, el apoyo de tanta gente y en especial de los jubilados que se comunican conmigo".