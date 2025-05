El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue dado de alta este domingo del hospital en Brasilia donde permanecía internado desde hace tres semanas, tras haberse sometido a una cirugía abdominal. Después de abandonar el hospital, el dirigente ultraderechista redobló su pedido de amnistía para sus seguidores enjuiciados, impulsando una manifestación en su favor a pesar de las recomendaciones de su equipo médico de evitar aglomeraciones.

El líder de la extrema derecha brasileña, a sus 70 años, se encuentra inhabilitado políticamente y a la espera de un juicio por una presunta conspiración golpista. El pasado 13 de abril había sido operado para resolver una obstrucción intestinal, una complicación derivada de la puñalada que sufrió en 2018 durante un acto de campaña. Con esta última intervención, Bolsonaro acumula ya siete cirugías por problemas digestivos desde aquel atentado ocurrido en Juiz de Fora, en plena campaña presidencial.

Acompañado por su esposa, Michelle, y parte del equipo médico, Bolsonaro abandonó la Clínica privada DF Star de Brasilia caminando y visiblemente sonriente. A la salida, fue ovacionado por sus simpatizantes que lo esperaban con cánticos de “Mito”. El exmandatario saludó brevemente a sus seguidores y dialogó con la prensa. “Gracias, Dios mío, por este milagro”, había escrito horas antes en su cuenta de X.

Según el parte médico, el expresidente recibió el alta tras presentar una evolución positiva en los últimos días, tras haber superado episodios de hipertensión y una inflamación hepática a raíz del procedimiento. La cirugía, que se extendió por 12 horas, fue considerada un éxito por los médicos, quienes destacaron la fortaleza física del paciente. “Tiene una salud muy fuerte”, dijo su cardiólogo, Leandro Echenique, aunque advirtió que “el riesgo de recaída nunca es cero”.

Bolsonaro fue internado el 11 de abril tras sufrir fuertes dolores abdominales durante una gira política por el noreste del país. Permaneció 17 días en cuidados intensivos, bajo tratamiento de fisioterapia y alimentación por sonda.

Tras recibir el alta, el exmandatario reiteró su defensa de una ley de amnistía para los condenados por la intentona golpista del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron violentamente las sedes de los tres poderes del Estado en la capital brasileña, reclamando una intervención militar contra el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva. “¿Por qué esa maldad con esas pobres personas que están en prisión? Algo quieren esconder...”, afirmó el ex mandatario frente a la multitud, sugiriendo sospechas sobre el juez de la Corte Suprema brasileña, Alexandre de Moraes, quien instruye la causa.

Del hospital al tribunal

A fines de marzo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió llevar a juicio a Bolsonaro por su presunto intento de mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula, un resultado que hasta la fecha el ultraderechista se rehúsa a reconocer como válido.

Se trata del primer juicio contra un expresidente por intento de golpe de Estado desde la dictadura militar (1964-1985). La acusación señala que lideró un complot para evitar la asunción de Lula, y culminó con el asalto a las instituciones del 8 de enero. Para contrarrestar el proceso, aliados suyos promueven en el Congreso un proyecto de ley de amnistía que absolvería a todos los imputados, y podría beneficiarlo en gran medida.

El domingo por la mañana, Bolsonaro agradeció a los médicos a través de redes sociales y aseguró que regresaba a su casa “renovado”. También anticipó su intención de asistir a la manifestación prevista para el miércoles en Brasilia en apoyo al proyecto de amnistía. “Algunos dicen que la amnistía es perdón y que lo ocurrido es imperdonable. Pero no hubo derramamiento de sangre ni armas de fuego”, sostuvo.

En un mensaje publicado después de ser descargado de su internación, el ex mandatario afirmó que su "próximo desafío" era acompañar la "Marcha Pacífica de Amnistía Humanitaria" , a pesar de las indicaciones de sus médicos.

Pese a sus deseos, los médicos recomendaron reposo, dieta restringida y evitar multitudes, ante el riesgo de infección y la necesidad de no comprometer su recuperación. “Le indicamos que no participe presencialmente del acto, no es recomendable”, declaró el cirujano a cargo de la operación, Cláudio Birolini, a medios locales.

“El consejo es mantener una dieta más blanda, evitar aglomeraciones, ya que eso aún puede interferir en la recuperación quirúrgica. Nada de actividad física intensa. Las visitas quedan a criterio del paciente, pero deben seguir siendo reservadas”, agregó Birolini. Aun con esas indicaciones, Bolsonaro insistió en su participación en un mensaje difundido en su perfil de X: “Intentaré estar presente si mi salud lo permite”

La manifestación, parte de una seguidilla de marchas organizadas por el bolsonarismo y de concurrencia decreciente, busca respaldar la ley de amnistía para quienes participaron en el ataque del 8 de enero de 2023, cuando cientos de sus seguidores invadieron y vandalizaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, pidiendo un golpe militar contra Lula.

A raíz de los incidentes, Bolsonaro permanece inhabilitado para ejercer cargos electivos hasta 2030, tras haber puesto en duda sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación electrónico.