Organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza de Ecuador pidieron "acciones urgentes" y "transparencia" al Gobierno ante la alerta epidemiológica registrada en la Amazonía por casos de fiebre amarilla y por la muerte de ocho niños por leptospirosis.



En un comunicado, quince organizaciones agrupadas en la Alianza por los derechos humanos denunciaron que el Ministerio de Salud se demoró cuatro meses en identificar que la bacteria leptospira era la causante del brote que provocó la muerte de ocho niños y niñas desde diciembre de 2024 en el municipio de Taisha, situado en la amazónica provincia de Morona Santiago, fronteriza con Perú.



Señalaron que Taisha es uno de los cinco municipios donde se registran los mayores índices de pobreza en el país y que los menores de las comunidades afectadas no cuentan con servicios de salud, agua segura y presentan cuadros de desnutrición.



Además, aseguraron conocer que el ministerio proveerá vacunas fraccionadas de fiebre amarilla a la población de entre 2 y 59 años, pero que no hay suficiente información sobre ello o sobre si se están gestionando acciones para adquirir más dosis.



Los cuatro casos de esta enfermedad, que se transmite a través de la picadura de mosquitos, que se han registrado en el país se detectaron en las provincias amazónicas de Zamora Chinchipe, donde ya falleció días atrás un primer contagiado, y en Morona Santiago.



"La falta de comunicación clara y transparente es un factor que agrava la situación y limita la confianza de la población en el sistema de salud", mencionaron.



Las organizaciones también señalaron que, de acuerdo con la información que han recibido, "el sistema integral de vigilancia epidemiológica en el país está debilitado y a cargo de un grupo pequeño de personas, lo que le hace insuficiente para manejar todas las carteras del servicio".



"Esta situación es alarmante, considerando los casos de leptospirosis. Además, el brote de fiebre amarilla en la Amazonía agrava aún más la crisis sanitaria. Todo esto pone de manifiesto que las condiciones de vida de los pueblos amazónicos están severamente afectadas por la falta de servicios básicos, lo que resalta la urgente necesidad de atención y acción por parte de las autoridades competentes", denunciaron.



"La salud de estas comunidades no puede seguir siendo ignorada. Es imperativo que se implementen medidas integrales efectivas para garantizar su bienestar y protección", añadieron.



Ante esto, los grupos exigieron que la población amazónica, especialmente aquella que reside en zonas remotas, sea considerada como una zona de intervención prioritaria, lo que implica "la asignación de personal altamente capacitado y equipamiento adecuado".



También pidieron que se trabaje articuladamente "con un enfoque en la epidemiología comunitaria", pues "es fundamental que se mantenga una vigilancia activa para la confirmación de nuevos casos de estas y otras enfermedades".



Asimismo exigieron que se informe a la población "en sus idiomas ancestrales y de forma culturalmente apropiada" de las causas de las enfermedades identificadas, de las formas de prevenirlas y de las rutas que deben seguir en caso de detectar determinados síntomas.



Además, que haya mayor transparencia en la información relacionada con las vacunas que se van a administrar a la población, entre otros pedidos.