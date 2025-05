El Centro Cultural Contraviento presentará en el salón auditorio al bajista Walter Cellini para una noche de funk y rock en el marco del ciclo musical de los jueves. Será el jueves 8 de mayo a las 20,30 en Rodríguez 721 con entradas limitadas disponibles en: entradasccc.com.ar.

Sesionista y músico solista, el artista cuenta con 25 años de experiencia con el bajo eléctrico, en bandas de distintos estilos como el folclore, jazz y principalmente funk y rock. Trabajó durante años con la cantante country Mary James (Mean Mary and the Contrarians) y fue alumno de dos legendarios bajistas: Victor Wooten y Jeff Berlin

El reconocido bajista rosarino llega a Contraviento a presentar su último material discográfico “Mapario”, el cual cuenta con ocho composiciones propias en formato de trío fusión y dos reversiones de Luis Alberto Spinetta y Jimmy Hendrix. Se sumarán al escenario de Contraviento los músicos invitados Fran Bulfon en guitarra, Maia Cordones en voz y Alejandro Garcilazo en percusión.

Durante toda la noche estará abierto Contraviento Bar para amenizar el show con un trago o para quienes quieran sentarse a probar los platos de la nueva carta.