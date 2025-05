Central jugará el sábado los octavos de final del torneo Apertura ante Estudiantes en el Gigante de Arroyito. La instancia es de eliminación directa y todos los socios deberán pagar para ingresar al estadio, incluso los que tienen abonos, tanto para tribunas generales como plateas. El expendio comienza este mediodía pero exclusivo para quienes adquirieron abonos en la primera fase del campeonato, tanto en populares como en plateas, y vitalicios. Los únicos hinchas no socios que tendrán acceso a plateas serán aquellos que compraron al menos una vez una entrada a lo largo del torneo, y si hay disponibilidad el viernes.

El equipo de Ariel Holan se lanza el sábado a las 16.30 a la pelea por el título en el fútbol argentino y buscará el pase a cuartos de final de local, donde ganó en todas sus presentaciones, frente a Estudiantes. La expectativa que generó el equipo de Ariel Holan es muy grande y por eso la venta de entradas será por etapas desde hoy y hasta el viernes. En todos los casos los socios deberán pagar para presenciar el partido con el pincharrata.

La distribución será en la plataforma Deportick y podrán acceder los socios con cuota de abril paga desde las 12 del mediodía. Hoy se abre la venta exclusiva para aquellos que en el año adquirieron abono a tribuna general o a platea, y vitalicios. Estos podrán asegurar su lugar en el estadio con valores con descuento. La reserva de lugar en las populares costará 10 mil pesos para vitalicios y 12.500 pesos para abonados. Los que tuvieron abono a platea en la primera fase podrán mantener su butaca por 20 mil pesos y los vitalicios pagarán 15 mil pesos por presenciar el partido sentado. El expendio para socios con abono se extenderá mañana, pero el miércoles también se abrirá la venta para socios que no tienen abono. En este caso ingresar a la popular costará 15 mil pesos y una platea 25 mil pesos. El club aclaró que los abonados a platea al comprar su butaca deberán elegir entre las ubicaciones disponibles durante la compra dado que no se renueva automáticamente la platea adquirida en la fase del torneo. Los menores de 5 años inclusive no pagan entrada.

Para no socios la oportunidad de comprar plateas sera el viernes, estará sujeta a disponibilidad y solo lo podrán hacer aquellos que al menos compraron una platea a lo largo del año en la web de Deportick. Caso contrario no habrá forma de alentar el sábado al canaya en Arroyito. En caso de vencer Central el sábado a Estudiantes pasará a cuartos de final del campeonato, donde volverá a jugar de local para definir la llave de clasificación a semifinales y en este caso se repetirá la forma y venta de entradas.