A tono con el mensaje que repite semana a semana Javier Milei, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo lanzó una seguidilla de ataques a los periodistas, afirmó que "por mérito propio" la profesión "tiende a desaparecer" y afirmó que los comunicadores deben tomar nota y cambiar. Sin embargo, ¿qué hay detrás de sus declaraciones? ¿Qué enojó al funcionario?

La periodista experta en judiciales de Página|12 Irina Hauser explicó por la 750 qué hay detrás de los nuevos ataques del ministro de Economía y aseguró que la crítica no es casual, sino que esconde la intención de intentar ocular información.

Después de que el presidente Javier Milei aseguró que “no se odia lo suficiente” a la prensa y de que el ministro asegurara que es una profesión que va a “desaparecer”, Hauser explicó que esto no se puede separar de las causas judiciales que apuntan al Gobierno.

“Creo que ni a Caputo ni a Milei les gustan los datos. Por eso están empeñados en desacreditar a los periodistas”, tradujo en un lenguaje llano las intenciones detrás de la nueva campaña mediática del odio.

Y precisó con claridad: “Hace poco se conoció un peritaje contable en la causa donde se investiga a la organización Revolución Federal, un grupo pequeño de jóvenes muy violentos que tenía dos formas de actuar en los meses previos al atentado”.

Esto es un peritaje sobre el financiamiento de un grupo que “salía a la calle a desplegar acciones muy agresivas contra dirigentes políticos: desde insultos hasta pararse a centímetros, escupir, tirar basura, llevar horcas y guillotinas con frases amenazantes”.

Además, la periodista y autora del libro Muerta o presa, la trama violenta detrás del atentado a Cristina Kirchner, Morel hacía encuentros en las redes sociales, especialmente en Twitter Spaces, “donde decían abiertamente que había que matar dirigentes, que había que desestabilizar al Gobierno, y que había que matar, sobre todo, a Cristina Kirchner”.

“Uno de sus referentes, Jonathan Morel, decía que había que meterse en la multitud, hacerse pasar por militante, cantar la marcha peronista y pasar a la historia. Eso fue lo que intentó hacer Fernando Sabag Montiel, aunque la bala no salió”, dijo.

El vínculo con Caputo es directo, según detalló Hauser. “Revolución Federal, para ese despliegue, necesitaba dinero. No se movían con dos pesos. Una organización así necesita sustento”, explicó Hauser. Tras lo que añadió: “Morel tenía una carpintería en Boulogne. Ni cartel a la calle tenía. Y el cuento que cuenta él, como también la hermana de Caputo, es que pasó por el taller, se le ocurrió comprar una mesa ratona, y que se le rompió. Entonces volvió a reclamar”.

“En lugar de devolverle el dinero, le encargaron un trabajo enorme para equipar 60 departamentos en Añelo, cerca de Vaca Muerta. Y por eso le pagaron más de 15 millones de pesos”, afirmó Hauser sobre lo que dice la investigación judicial.

Y afirmó: “El peritaje contable que se conoció hace pocos días dice que no hay justificación para que se haya pagado ese dinero, y que Morel no tenía capacidad de realizar semejante trabajo. Se pagó, además, un 20% más. Imaginemos: un taller que no tenía cartel, sin trayectoria, sin empleados, sin herramientas”.

“Entonces, ¿qué le molesta a Caputo? Que se sepa que su familia puso plata para algo que no sabemos bien qué fue, pero que seguro fue para fomentar la violencia”, concluyó la periodista sobre la nueva ofensiva del Gobierno.