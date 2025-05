Tras varias semanas de idas y vueltas, el Senado confirmó la sesión de este miércoles a las 11.30. La iniciativa que busca sacar electoralmente de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner por vía legislativa entra en su recta final. La antesala incluyó una reunión de urgencia en la Casa Rosada, donde el senador libertario Ezequiel Atauche recibió instrucciones, y otra en el Instituto Patria. Por la tarde, los jefes de bloque mantuvieron una tensa reunión de labor parlamentaria en la que se definió el temario: Ficha Limpia será el último punto de una sesión que incluirá la ratificación de las autoridades de la Cámara, la aprobación de los pliegos de los embajadores en Estados Unidos y España, y la declaración de la emergencia en Bahía Blanca. Aunque el oficialismo asegura tener los votos, reina la desconfianza. Los libertarios no quieren darle un rédito político a Silvia Lospennato a días de la elección porteña, en la que la derecha dirimirá su interna a cielo abierto. “Estuvieron 7 años sin aprobarlo, ahora se hacen los ñoños republicanos” reprochó el presidente Javier Milei.

Tras ratificar en un comunicado su apoyo a la sanción de la ley que lleva la marca del PRO, los libertarios comenzaron a buscar alternativas para dilatar su tratamiento pagando el menor costo político posible. En esa clave leyeron los bloques dialoguistas el pasaje del texto publicado el lunes pasado en X, que mencionaba un supuesto proyecto para congelar las dietas de los senadores. La iniciativa no fue mencionada durante la reunión de labor parlamentaria del martes, según confirmaron a Página/12 varios legisladores presentes, y creen que podría ser un anzuelo para obstaculizar la sesión y postergar el debate de fondo. El interbloque de Unión por la Patria, sin embargo, se mostró más escéptico y reconoció, al cierre de esta edición, que el oficialismo “tiene los números”. Por su parte el presidente Javier Milei negó que su espacio político haya buscado frenar la sanción de la ley y desafió a quienes la respaldan: “Que firmen los que realmente van a votar”. "Qquiero que la ley salga", remató.

El martes el senador Atauche, enlace de Santiago Caputo en la Cámara alta, fue convocado a la Casa Rosada, donde se reunió con Eduardo “Lule” Menem y transmitió que los votos estaban. En paralelo, las principales espadas parlamentarias de Unión por la Patria se dirigieron al Instituto Patria, donde se encontraron con la ex presidenta, blanco central de la ley. Días atrás, la impulsora del proyecto, Silvia Lospennato, blanqueó su objetivo en televisión: “Lo que está en juego es si queremos garantizar la impunidad de Cristina o no”, reconoció sin rodeos. Y ayer redobló la presión desde sus redes sociales: “Senadores, no hay más tiempo que perder ni vueltas que darle al asunto. Los corruptos afuera del Congreso.” La candidata a legisladora porteña ya capitaliza la sesión de este miércoles e incomoda al Gobierno, que preferiría no regalarle un triunfo legislativo al Pro en el sprint final de la campaña porteña.

Desde el inicio, la relación de La Libertad Avanza con Ficha Limpia fue ambigua. En diciembre pasado, fue el propio oficialismo quien dinamitó el quórum en Diputados para evitar su tratamiento. “No es prioridad”, repitieron una y otra vez en Balcarce 50. Los libertarios desconfían de entregar una herramienta de ese calibre a una Justicia que no controlan, más aún desde que estalló el criptoescándalo. Los legisladores de Unión por la Patria se lo advirtieron durante la reunión de labor parlamentaria. También propusieron introducir modificaciones para abrir el texto y forzar su regreso a Diputados, pero los bloques dialoguistas bloquearon esa posibilidad. Los libertarios volvieron a mirar con buenos ojos a Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, senadores por Misiones. Los cuatro diputados de esa provincia votaron a favor del proyecto cuando se trató en la Cámara Baja, aunque promovían modificaciones que entonces fueron desoídas. ¿Podrían ahora exigir que el texto vuelva a Diputados?. La moneda está en el aire.

La dualidad entre Ficha Limpia y la Casa Rosada está mediada por los focus groups, que mostraron respaldo social al proyecto. Por eso el gobierno decidió intervenir: presentó su propia versión, apenas maquillada, para tomar la iniciativa sin cederle el protagonismo a Lospennato. Pero en ese intento terminó atrapado en su propia trampa. Por eso la disputa ahora es quién se lleva la marca, es decir quién capitaliza el triunfo. A horas de la sesión Milei dijo a sus amigos de Neura media “el dictamen lleva mi nombre” y agregó “Argentina necesita normas claras y castigos reales para los corruptos”.

UN TRAJE HECHO A MEDIDA

El proyecto mutó tantas veces como el derrotero de la causa Vialidad. El texto establece que no podrán postularse a cargos nacionales quienes tengan condenas por delitos de corrupción ratificadas en segunda instancia, siempre y cuando la confirmación se produzca al menos 180 días antes de la elección. Por eso, desde Unión por la Patria lo definieron ante este diario como “un traje a medida para proscribir”.

“Nada nuevo bajo el sol: PROSCRIBIR es el verbo… y el sujeto, el PERONISMO”, escribió esta semana Cristina Fernández de Kirchner desde su cuenta de X, tras presentar la recusación del juez Ricardo Lorenzetti en la causa Vialidad que se encuentra en estudio de la Corte Suprema de Justicia. "El verdadero objetivo que persigue el funcionario recusado es dejarme fuera del proceso electoral inminente", denunció CFK en redes sociales. El supremo dijo en un reportaje televisivo que "promovería un rápido tratamiento de nuestro recurso, antes de las elecciones de medio término", concluyó.

En este escenario, el destino de Ficha Limpia está atado a la especulación política del oficialismo. El dilema libertario es tan incómodo como revelador: impedir que el PRO se lleve la victoria o capitalizar la eventual proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, con un riesgo no menor —el de consagrar un precedente que, más temprano que tarde, podría volverse en contra y caer sobre cualquier candidato, incluso de su propia tropa.