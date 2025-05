“Creo que se abren puertas, esperamos que esto motive a ver el sector como una verdadera industria que puede generar fuentes de trabajo y que se acompañe con un contexto, porque todo lo que aportó esto creo que es muy positivo”, reflexiona Gastón Gallo. Cofundador junto a su hermano de Cacodelphia Studios, Gallo es uno de los máximos responsables del impacto mundial que está teniendo la adaptación de Bruno Stagnaro de El Eternauta. En sus estudios se filmó gran parte de la escena, en un galpón gigante repleto de pantallas de altísima definición y con una tecnología al tope de las posibilidades del momento. La misma que, señalan los expertos, se utilizó para The Mandalorian (la mejor serie de Star Wars de los últimos años).

“Para el público de a pie, esta tecnología es básicamente unir lo digital con lo real, adentro de un estudio con escenografías virtuales apoyadas en pantallas de LED de altísima definición y logrando la magia de que si la cámara se mueve, que equivale a nuestros ojos, la perspectiva también”, explica Gallo. “Eso es algo que nosotros notamos siempre que se mueve, pero que no lo analizamos conscientemente, y es clave para que sea realista”, agrega. “Además, el hecho de que hay todo un entorno inmersivo con pantallas de LED que rodean también ese momento del rodaje, el fondo digital que sí sale en cámara es congruente con la iluminación y con todo lo que entorna a los actores”. Para dimensionar el trabajo, hay que imaginar un galpón gigante cubierto literalmente hasta el techo de pantallas de LED que fungen de iluminación para los actores y ayudan a que la imagen final sea un todo orgánico. “Eso permite que los reflejos que caen sobre los actores mantengan el mismo ambiente de lo que está siendo capturado y se logra realmente una estética inmersiva donde no hay fallas en cuanto a la integración de los personajes reales y el fondo digital”. Esto, además, permite que los actores se sientan más cómodos con el entorno, pues evita la famosa “pantalla verde” del pasado.

Esta tecnología, considera Gallo, fue “fundamental” para que El Eternauta captara su tono y estética. “Si bien la productora había aprovechado la pandemia para escanear toda la ciudad, sin esta técnica eso hubiese quedado en una maqueta de computadora y hubiese servido para un videojuego, pero no para ser capturado para el cine”, destaca.

Cuando comenzó la producción de la serie, en 2018, esta tecnología aún no estaba plenamente desarrollada. Los Gallo fundaron Cacodelphia Studios en 2014 como una empresa de asistencia técnica para la industria audiovisual (el propio Gastón es cineasta) y cuando importaron los primeros servers la tecnología aún estaba en pañales. “Uno de los puntos que nos faltaba era incorporar un sistema de traqueo”, plantea. Es decir, que la perspectiva, lo que se veía en las pantallas, se adaptara al movimiento de cámara que proponía el director. Y relacionado con esto, la posibilidad de abrir un plano que llevara la imagen más allá de las pantallas que cubrían el galpón-estudio. “Eso se logra con una completiva, como se le dice, en post-producción, pero era necesario exportar esa información de movimientos de cámara, de todo lo capturado, de manera que en post-producción reciban la información servida y no sea un chino básico resolverlo”, cuenta. “En ese momento no teníamos la inteligencia artificial tan difundida ni nada por el estilo, realmente no se sabía cómo hacer. Nosotros pudimos investigarlo y trabajar, hasta que finalmente superamos ese obstáculo”, celebra.

El vínculo con K&S, responsable de la serie, llegó en 2020 porque desde la productora se interesaron en la técnica que se usaba en The Mandalorian. “Nosotros casi estábamos, nos faltaba apenas una parte y la terminamos de incorporar. Ellos nos contactaron justo antes de 2020 y después seguimos haciendo otros trabajos con producción virtual, como la primera película independiente de América latina toda de producción virtual, para México”, repasa. Y en el medio, las pruebas con el equipo de la serie. “Tuvimos la suerte de estar en esos dos mundos que sabíamos que iban a converger, ¿no? Por un lado el mundo de las pantallas, por otro lado el mundo del cine”.

“Hoy acá estamos a nivel internacional”, considera Gallo. “De Netflix mandaron gente de afuera para supervisar y ver que todo esté a la altura, y cuando llegaron a nuestro estudio de Barracas no podían creer porque estaban al máximo nivel de Hollywood en cuanto al manejo de esta técnica”, destaca. Creo que a partir de aquí se abre la posibilidad de contar un montón de historias, sean proyectos muy grandes como también proyectos chicos o películas independientes que no podrían aspirar a poder filmar en una gran estación de trenes o en un aeropuerto, o si es una serie más fantástica en un gran desierto. Se abren infinitas posibilidades desde lo creativo y después esperemos que también pueda acompañar estas oportunidades al resto de producciones”.

“Nos sentimos con una gran felicidad y también un gran orgullo como argentinos, porque se trata de una historia épica que previamente no se había podido realizar y como dijo Stagnaro en su presentación, en este caso apoyándose en esta tecnología fue posible”.