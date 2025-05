El reciente estreno en Disney+ de la serie documental Kun por Agüero ha despertado interés tanto en aficionados al fútbol como en quienes buscan explorar la dimensión humana de los deportistas. El proyecto, compuesto por cuatro episodios bajo la dirección de Justin Webster, invita a revivir hitos clave de la trayectoria del delantero argentino Sergio Agüero, mientras revela facetas poco conocidas de su vida privada. Desde una infancia marcada por las dificultades en Argentina hasta su estrecha colaboración con Lionel Messi, el futbolista comparte experiencias íntimas, como la arritmia que lo llevó a retirarse prematuramente.

La vida más allá del fútbol

Sergio Agüero, reconocido por su carisma y destreza deportiva, asume ahora el papel de narrador de su propia historia. La serie profundiza en aspectos de su vida alejados de los estadios, como su relación compleja con su padre, Leonel Del Castillo, quien reconoce no haberle expresado elogios públicamente. "Si no ganaba, el regreso a casa era difícil porque no me hablaba", reveló el exfutbolista. También aborda cómo la arritmia lo obligó a reevaluar sus capacidades físicas: "De corazón estoy muy bien, gracias a Dios", afirma, mostrando resiliencia frente a las adversidades.

La amistad eterna

Uno de los aspectos más destacados de la producción es la relación entre Agüero y Lionel Messi. En sus propias palabras, el Kun detalla la conexión sólida y el respeto mutuo que mantuvieron durante sus carreras. Más allá de los partidos, forjaron una amistad que resistió las presiones del deporte y celebró juntos la conquista de la Copa América. Este vínculo se refuerza con testimonios de Messi, quien reflexiona sobre la ausencia de Agüero como compañero en el campo.

Patrones de sacrificio y gloria

A lo largo de su trayectoria, el Kun Agüero no solo sobresalió por su talento, sino por su dedicación constante. Desde sus comienzos en Villa Itatí —donde el fútbol representaba su oportunidad para escapar de la pobreza— hasta su consagración en el Manchester City, cada gol simbolizó el fruto de su perseverancia, no un mero dato estadístico. Su adaptación al estilo de Pep Guardiola en el club inglés marcó otro desafío: aunque inicialmente hubo tensiones, su desempeño lo consolidó como figura emblemática del equipo.

Con este documental, los seguidores descubren no solo a un goleador excepcional, sino a una persona con logros y desafíos, presentando una mirada sincera sobre una vida dedicada al deporte.