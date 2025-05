Me quedo con aquello más sutil deEl Eternauta, el espíritu de época, aquello con lo que comienza la saga original en 1957, que es más que una historieta, y es casi, además de un relato emblemático, un relato bíblico, sobre la anunciación de Juan Salvo y su función como héroe colectivo. También es un ensayo y una crítica tecnológica sobre la equiparación del tiempo y sus faenas, sobre los misterios del tiempo filosófico y sobre el sorprendente espacio tiempo en el que Juan se pierde y viaja.

Escribe Oesterheld sobre El Eternauta: Siempre me fascinó la idea del Robinson Crusoe. Me lo regalaron siendo muy chico, debo haberlo leído más de veinte veces. EL ETERNAUTA, inicialmente, fue mi versión del Robinson. La soledad del hombre, rodeado, preso, no ya por el mar sino por la muerte. Tampoco el hombre solo de Robinson, sino el hombre con familia, con amigos. Por eso la partida de truco, por eso la pequeña familia que duerme en el chalet de Vicente López, ajena a la invasión que se viene.

Creo encontrar en la estructura de El Eternauta el espíritu y los ecos del proyecto común del peronismo de entre el 45 y el 55, que acababa de caer en manos de los sellos de la Revolución Libertadora, o mejor decir fusiladora. No en vano, Juan Salvo es un viajero en el tiempo, que elige un testigo, al propio Héctor Oesterheld, para contarle la historia de lo que vendrá. Lo que vendrá que, en realidad, como aquí ocurre, ya ha venido, ya ha sucedido. Juan Salvo nos habla desde el futuro, el futuro anterior, ese que se formula de la siguiente manera: habré sido. En ese sentido, no voy a discurrir sobre el análisis de la versión que se ha destinado a la plataforma con visos internacionales, ya que El Eternauta aparece como el riñón mismo de la argentinidad que, entre otras cosas, sólo puede ser contada desde su época, cada época. Esta también es la época deEl Eternauta, el mismo extrañamiento frente a los intereses oscuros e invasores del poder internacional y sus entregadores. Su época es circular, como propone el viajero en el tiempo que es Juan Salvo para nuestra cultura popular. Esta época nos ha perdido a nosotros tanto como él está perdido, y una y otra vez se repite en sus diferencias, para que podamos así hacer de eso referencia, introspección e inscripción común. Argentina se derrumba una vez más ante nuestros ojos azorados. Y hay aquí un testigo que escribe la historia que narra Juan Salvo --tanto como nosotros somos los testigos y no solo los televidentes--, se trata del propio Héctor Oesterheld en un giro anticipatorio y fatal, Juan y Héctor se intercambian y anticipan así su destino como perdidos, desaparecidos.

Una vez más estamos en las hondonadas del teatro isabelino, de Hamlet, de las obras de Shakespeare, y de la escena dentro de la escena. Aunque El Eternauta solamente pudo haber sido escrito en la Argentina de las pérdidas y los dolores, y en la Argentina de las aristocracias abusadoras. A excepción de la arcadia peronista que realizó el proyecto social y comunitario, Argentina no dejó de ser el país de los aristócratas, hoy las tecnocracias de Silicon Valley. Sobre eso luego aparecen las emulsiones y las aquiescencias de la falsa pertenencia por la enajenación a esa aristocracia, por esa oligarquía que aplasta, los tirados fascinados y paralizados por los ricos. Después, con eso, hacemos la revolución, a sabiendas que hay una dinámica que más que pendular es intrínseca, circular, y todavía no ha dado el nacimiento definitivo de esta nación.

Ya en la apertura hay algo revolucionario, maravilloso, sintético. En esa mesa de truco con la que comienza la historia ya está contada la historia solidaria, a un paso de la nevada mortal, en esa interioridad de la casa salvadora y resguardada de los infiernos, de los holocaustos por venir, de la Revolución Libertadora y de los oligarcas. Juan tiene su familia, su esposa Elena y su hija Martita, también sus amigos. Favalli, el físico, Polsky, el jubilado. Estampa de algo que ya estaba perdido en el 57, cuando se escribe la historia deEl Eternauta, pero que el propio Oesterheld sabía que nos estaría esperando en el presente y en lo porvenir. Invoco esa temporalidad cierta y presente, allí donde lo que acontece, acontece en Buenos Aires, acontece en la Argentina, acontece en los alrededores del estadio de River Plate, acontece en la ribera argentina, acontece en las Barrancas de Belgrano, acontece en la Plaza de Mayo, acontece en la Plaza del Congreso, nos acontece. Acontece en su suburbio de Vicente López, nos acontece. No es necesario recurrir a las referencias que hace la adaptación de Netflix sobre hombres que se sientan a la mesa a jugar truco, pero beben whisky. En Argentina, como le pasó a Luca Prodan y su euforia tan latina, se bebía ginebra y se toma vino, mis amigos. Y cuando manifestamos, no lo hacemos solo por los cortes de luz en el verano, sino por las razones profundas, las desigualdades, las atrocidades del imperio ensimismado, encabritado, invasor y ultrajador. De eso habla El Eternauta, y no solo de una invasión extraterrestre. Finalmente, nosotros, los Nos, estamos también del lado de Los manos --personajes de la saga--, apócope de hermanos, seres que padecen a la par nuestra las vicisitudes del opresor. La invasión, la subyugación, la esclavitud de los invasores se produce por efecto de Los Ellos. En ese cierto infinitivo impreciso, ello, modo impersonal de nombrar el mal y sus amenazas prácticamente indecibles. En ese impersonal: ello, ellos. En esa improcedencia de lo humano, los ellos, se encuentra también la crítica social deEl Eternauta, a los modos en los que las dictaduras argentinas, cómplices de los intereses de la oligarquía y de las multinacionales, se entregaron una y otra vez. El patrón de estancia que representa los Estados Unidos administrando los bienes del patio lindero con que ha transformado o pretendió transformar siempre a Latinoamérica. De un lado Los Manos y nosotros, del otro Los Ellos.

Dice Héctor Oesterheld: EL ETERNAUTA es una de mis historias que recuerdo con más placer. El héroe verdadero de EL ETERNAUTA es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir intimo: el único héroe válido es el héroe "en grupo", nunca el héroe individual, el héroe solo.

Las rupturas del estado de cosas --del espacio tiempo-- nos sumergen en el estupor inicial de la nevada mortal, para luego dar lugar al nacimiento de un sujeto social y los esfuerzos comunitarios, profunda dimensión reparadora de El Eternauta como símbolo social en la realidad política de nuestro país.

Cristian Rodríguez es psicoanalista y escritor.