Ficha Limpia no es ley. El intento de proscribir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó obturado cuando La Libertada Avanza y sus aliados no consiguieron los votos necesarios para sancionar la norma. Por un voto se rechazó el proyecto. Fueron 36 afirmativos y 35 en contra. El resultado tomó por sorpresa a todo el recinto: el oficialismo y el PRO, principales impulsores de la norma, sufrieron una derrota inesperada que dejó expuestas sus fracturas internas y su falta de control parlamentario. Ezequiel Atauche, titular del bloque libertario, no ocultó su bronca: “La casta misionera fue responsable de la derrota”, disparó a pesar de que estos senadores actuaron como aliados en varias votaciones. A esa altura, ya circulaban acusaciones cruzadas entre los bloques que hasta pocas horas antes negociaban la sanción sin cambios. Con la confirmación del voto de los santacruceños, se especulaba con que los misioneros podían pedir cambios. Pero finalmente votaron en contra. Solo Unión por la Patria —único bloque que votó en contra— celebraba, aún sin terminar de creerlo.

La ley cayó por el rechazo de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que responden políticamente a Carlos Rovira. Sus votos eran claves y al retirar el apoyo al oficialismo hicieron naufragar el proyecto. “Nos llevaron hasta acá y a último momento se dieron vuelta”, se lamentó Atauche. Desde su banca, un senador que votó a favor de la ley murmuró resignado: “Jugó el oficialismo”. La rapidez con la que el gobierno nacional emitió un comunicado alimentó las sospechas de una maniobra de último momento. “La Oficina del Presidente condena la decisión del Senado de rechazar el proyecto de Ficha Limpia y permitir que los afiliados al Partido del Estado continúen impunes”, decía el texto difundido minutos después de la votación. "El Presidente Javier G. Milei aborrece la actitud de los senadores nacionales que han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo al que dicen representar. Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes. El Presidente Javier G. Milei no descansará hasta que Ficha Limpia se convierta en ley”, disparó el comunicado redactado en tiempo record. "Una enorme decepción" sintetizaron los radicales.

La Casa Rosada había intentado evitar la sesión durante toda la jornada. Lo que se ponía en juego no era solo una ley si no también el riesgo de entregarle un triunfo político al PRO, en plena campaña porteña, y dotar a la Justicia de una herramienta que puede volverle en contra, justo cuando el caso $LIBRA salpica al presidente y su entorno. Durante la tarde el Gobierno se replegó detrás del proyecto y buscó capitalizarlo. Enviaron al vicejefe de Gabinete José Rolandi a seguir la sesión que se mostró con un pin de la motosierra. Victoria Villarruel se encargó de impedir que la diputada Silvia Lospennato —autora de uno de los proyectos base— pudiera mostrarse en los palcos. “Por una cuestión de espacio”, argumentaron. Lospennato, sin embargo, se las ingenió para hablar con la prensa: “Es una lástima, me hubiera gustado aplaudir a los senadores”, dijo a Página/12. Y agregó: “No hay que discutir la paternidad del proyecto, es una discusión sin sentido. Al cierre de esta edición la principal impulsora de la medida escribió indignada en su cuenta de X: "Lamentable. Han defraudado a la Argentina. Pero no vamos a parar hasta saber qué pasó. No vamos a parar hasta que los corruptos no ganen más en la Argentina. Los que quieren impunidad. Los que miran al costando. No nos van a frenar. Sépanlo".

En la antesala del debate, el Partido Justicialista había difundido un comunicado con una consigna clara: “No hay Ficha Limpia cuando el verdadero objetivo es ensuciar la voluntad popular”. Afuera del Congreso, durante tarde las fuerzas de seguridad que responden a Patricia Bullrich reprimieron una vez más a los jubilados que protestaban porque no les alcanza para comer.

Cuando el tablero mostró el resultado adverso, entre los oficialistas evaluaban que el cambio de los misioneros podía estar relacionado con el armado libertario que Karina Milei realiza en Misiones y que enojó al jefe político de esa provincia, el exgobernador Carlos Rovira.

La jornada había comenzado con una ofensiva de Unión por la Patria, que intentó exponer las contradicciones de quienes promueven leyes anticorrupción mientras blindan a los funcionarios involucrados en el escándalo cripto. El bloque peronista pidió interpelar a Karina Milei y a Luis "Toto" Caputo por el caso $LIBRA, pero la moción fue rechazada por los mismos que luego no lograron aprobar Ficha Limpia.

El senador José Mayans pidió sobre tablas la interpelación: “Sé que tiene terror, porque es presidenta de un partido que no habla”, ironizó Mayans. La moción obtuvo 36 votos afirmativos, pero no alcanzó los dos tercios. “Los que piden Ficha Limpia en nombre de la República y ‘el coso’ votaron en contra de que vengan Caputo y Karina Milei a dar explicaciones”, resumió con sarcasmo la senadora Anabel Fernández Sagasti.

También fracasó el intento de interpelar al ministro de Defensa, Luis Petri, por el caso de Brisa Páez, la joven que terminó en coma inducido tras un ejercicio militar destinado a reprimir manifestaciones. “En el Senado no quieren que los funcionarios de Milei den explicaciones. Los argentinos no vamos a saber con quiénes se reunió Karina Milei ni Toto Caputo”, denunció Juliana Di Tullio en redes. “Ya nadie tiene dudas: Ficha Limpia es para proscribir inocentes”.

A las 15:20 comenzó el debate formal con una lista de 44 oradores, que se redujo a 36. Wado de Pedro fue uno de los primeros en abrir fuego: “Hoy comienza una nueva etapa de una democracia condicionada y con menos libertad. Ficha Limpia es la culminación de un método mafioso de proscripción de dirigentes, a partir del manejo de los medios y del copamiento del sector judicial”, lanzó. Y remató: “Antes tocaban las puertas de los cuarteles, ahora tocan las puertas de los juzgados. Es un proyecto para proscribir a Cristina Kirchner”.

Martín Lousteau también cuestionó la narrativa oficialista, aunque anticipó su voto afirmativo: “Este proyecto se vende como la solución a la corrupción, pero mientras se vota esto, hay un escándalo de este gobierno con el PAMI, donde los funcionarios son nombrados para recaudar plata”, señaló. “Hoy nos tendríamos que haber ido con Ficha Limpia y con las interpelaciones” a los responsables del caso LIBRA.

Desde la UCR, Carolina Lozada le habló al PRO y a los libertarios: “Que nadie se apropie de esta ley, es una ley de todos”, pidió. “Les pido a mis colegas que no caigan en la miseria de la política”. Pero ya era tarde. La senadora Silvia Sapag fue categórica: “Esto es una gorilada para impedir la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. La quisieron matar y ahora la quieren proscribir, como a Oesterheld”.

La ley escrita para proscribir a CFK establecía que no podrán ser candidatos a cargos electivos nacionales quienes tengan condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia. La inhabilitación solo aplicaba si la sentencia firme se dictaba 180 días antes de la elección. Paradójicamente, varios senadores objetaron su alcance limitado: “Con esta ley, un homicida o un narcotraficante podría competir”, advirtió Sapag. La letra, sin embargo, era clara: se buscaba dejar fuera del juego a la expresidenta aunque ella había adelantado que su intención era competir en la provincia de Buenos Aires.

Desde el recinto, Sagasti enumeró los principales argumentos jurídicos contra la norma: “No solo es inconstitucional porque viola el principio de inocencia, sino también porque vulnera el principio de irretroactividad de la ley”. Y concluyó: “Esto de limpio no tiene nada”.

Por un voto los libertarios y sus socios del Pro se quedaron sin Ficha Limpia. Además el Senado ratificó las autoridades de la Cámara designó a Emilio Viramonte como nuevo secretario administrativo como quería Victoria Villarruel y se aprobó por unanimidad los pliegos de los embajadores en Estados Unidos y España. También se declaró la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales por el temporal del 7 de marzo, que dejó 16 muertos, a partir de un proyecto impulsado por Juliana Di Tullio.