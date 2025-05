De cara a las elecciones legislativas del próximo 11 de mayo, Matías Posadas, ex legislador provincial y actual candidato a senador por Capital por el Frente Juntos, afirmó que Salta atraviesa una situación crítica en materia de seguridad pública. Sostuvo que “no existe un plan integral” y la demanda de mayor protección ciudadana es constante en los barrios de la ciudad.

En diálogo con Salta/12, uno de los ejes en el que puso más énfasis y que se vio a lo largo de la campaña es la inseguridad creciente en los barrios. Aseguró que "no hay un plan de seguridad para los salteños". En el mismo sentido, dijo que el Plan Güemes y el Operativo Roca, que la provincia puso en marcha con la Nación, "son meros títulos que hablan de coordinación con fuerzas nacionales en la frontera. Pero hacia adentro de la provincia, en los barrios, no hay política". "Eso lo vemos en cada recorrida. Robos, violencia, venta de droga a la vista de todos, menos de la policía”, ironizó.

La crítica no se limitó a la situación actual. Para Posadas, hay un vacío de política pública que se arrastra desde hace años. “Ya pasaron cuatro ministros de Seguridad en esta gestión, y seguimos sin saber cuál es el plan porque no hay plan", cuestionó. En ese sentido, manifestó que esa ausencia tiene consecuencias concretas en la ciudadanía salteña, puesto que los "vecinos no duermen tranquilos, se sabe dónde se vende droga pero la policía no actúa. La provincia está desprotegida”, remarcó.

En estos días de campaña, entre visitas a los barrios, entrevistas y recorridas, Matías Posadas expresó una idea que repite con vehemencia: en Salta no hay política de seguridad. Siendo ahora candidato a senador por Capital por el Frente Juntos, afirmó que fue uno de los pocos dirigentes que durante esta elección se enfocó en discutir los temas que atraviesan la vida cotidiana de la ciudadanía: salud, trabajo, impuestos y, especialmente, seguridad. “A donde vamos, el planteo de los vecinos es siempre el mismo: la inseguridad. Ya sea por el narcomenudeo, los robos, la falta de patrullaje o la impunidad. Y no vemos al gobierno provincial actuando con seriedad”, afirmó.

Para Posadas, otros candidatos apelaron a perfiles personales o figuras mediáticas, mientras que desde el Frente Juntos decidieron poner sobre la mesa un diagnóstico crudo: la gente vive con miedo, y el Estado no responde. “El gobierno habla del Plan Güemes, del Plan Roca, pero eso tiene que ver con cuestiones fronterizas. En los barrios de Salta no hay nada. No hay política de prevención, no hay patrullajes efectivos, no hay reacción ante las denuncias. Llevamos años con distintos ministros de seguridad, y ninguno presentó un plan concreto”, sostuvo.

Control del poder

El candidato además expresó que otro de los grandes problemas es la concentración de poder que logró el oficialismo en la Legislatura: “En el Senado tienen el 100% de los legisladores. En Diputados, una mayoría aplastante. Eso impide cualquier tipo de control político”, dijo. En ese marco, propuso que una de las tareas fundamentales de la Legislatura debe ser la exigencia de planes, la transparencia en la ejecución de políticas públicas, y la revisión crítica de las decisiones del Ejecutivo.

Desde la banca, Posadas propone instalar estos temas en el debate legislativo. “Una de las funciones centrales de cualquier legislador es el control. Hoy no hay control político, porque no hay oposición. Y tampoco hay control técnico, porque los organismos que deberían cumplir ese rol, como la Auditoría General, están cooptados por el oficialismo. Incluso los auditores que deberían representar a la oposición ya se pasaron de bando. ¿Qué se puede esperar de eso?”, insistió.

Frente a este panorama, Posadas aseguró que es preciso no solo fortalecer la representación opositora, sino construir una agenda legislativa clara. “Hay que legislar para poner límites. El gobierno necesita un freno. No se puede seguir con un Estado provincial que no se adapta a los nuevos tiempos. El contexto nacional cambió, y Salta no lo asume". Prosiguió: "Todo se justifica diciendo ‘no hay plata’. No hay obras, no hay programas, no hay inversión. Pero tampoco hay voluntad de revisar gastos, de generar recursos propios, de planificar. Eso es lo más grave”.

Posadas también sostuvo que es necesario replantear el sistema electoral provincial, dado que consideró que ha favorecido al oficialismo gracias a un uso sistemático de listas colectoras. “Esto genera espacios llenos de contradicciones ideológicas. Hay sectores que se presentan como liberales, otros como progresistas, otros como kirchneristas, pero todos terminan votando lo mismo: a favor del gobierno”, argumentó. “Los legisladores oficialistas ni siquiera defienden al Ejecutivo, ni explican sus políticas. Directamente no hablan. Se esconden detrás de su imagen, o de su profesión. Un médico que no habla de salud pública, un periodista que no habla de comunicación. Es una campaña de silencios.”

El exlegislador insistió en discutir en serio una reforma política que elimine las colectoras y obligue a los frentes a tener una sola lista.

Nuevo escenario nacional

Consultado sobre cómo ve el panorama frente al ajuste del gobierno nacional y el parate en la obra pública, Posadas fue categórico: “La provincia tiene que adaptarse a una nueva realidad. No puede seguir con la lógica de los últimos 15 años, cuando todo dependía de lo que mandaba Buenos Aires. El esquema cambió, y Salta no está preparada para administrarse con recursos propios”.

Para el dirigente, la respuesta del gobierno provincial es limitada porque afirmó que "solo saben decir que no hay plata. No hay plata para escuelas, para rutas, para políticas sociales. Pero nadie se pregunta en qué se está gastando, cómo se pueden redirigir los fondos. Hay una ausencia total de gestión. Y mientras tanto, se sigue culpando al otro”.

Es por ello que destacó que el Frente Juntos llega como la principal fuerza opositora: “En las últimas elecciones fuimos los más votados después del oficialismo", recordó. Se trató de las elecciones ejecutivas en las que Miguel Nanni fue candidato a gobernador y el propio Posadas se postuló a la intendencia de Salta. "Planteamos una propuesta seria. Hoy, esa fortaleza nos permite plantarnos ante el gobierno provincial y decirles que no pueden seguir avanzando sin freno”, subrayó.

La campaña entra en su recta final. Y para Posadas, lo que está en juego es mucho más que una banca: “Se trata de volver a ponerle sentido a la política. De que el poder no se ejerza sin límites. Y de que Salta tenga una voz crítica y propositiva que defienda a los salteños en serio”, concluyó.