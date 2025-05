El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, apuntó a la corrupción macrista autodenunciada por Silvia Lospennato, tras la indignación que le causó el voto en contra de dos senadores misioneros a el proyecto de ley de Ficha Limpia.

El editorial completo de Víctor Hugo Morales

Anoche a las 11 tenía dispuesto no venir para salir de la disfonía que me atraviesa estos días. Tuve mala suerte, porque haciendo cama vi televisión para conocer el final de Ficha Limpia y me encontré con la autodenuncia de Silvia Lospennato, sobre lo corrupta que ella misma es e interpreta al mundo.



Es interesante como el poder, en ocasiones, provoca sinceramientos inesperados. Entonces decidí que vendría de cualquier manera. Aunque sea un ratito.

Embalada en su enojo por los senadores que no votaron, hizo expresa mención, con amenaza incluida a los senadores misioneros, a los que ella pensaba comprados con los ATN. Los misioneros eran previstos dentro de la corrupción general, tipo Kuider,,que inspiran los Lospennato. Pero vaya uno a saber por qué, votaron en contra.

La pobre Lospennato, que contaba con la Ficha Limpia como el impulso a su campaña en la Ciudad -que vergüenza-, recibió el tiro en el ojo, porque le salió por la culata. Entonces, entre amigos periodistas que la complacían, que la animaban, dijo lo que dijo.

Pedaleando en la bajada, se pasó de rosca la mujer. Denunció cuál es el grado de corrupción que amparaba su plan. Es decir, la que más hizo por Ficha Limpia, se denuncia ella misma por corrupción.

La derecha tiene la idea de que la corrupción de ellos está bien. Necesitan de la corrupción para vencer a los malos. Ellos han designado quiénes son los malos y hay que derrotarlos. Lospennato es Macri, por lo cual jamás podría acusar a nadie.

Por decir una de Macri, cuando estaba por asumir la Presidencia, hizo una empresa con sus empleados y les dijo que compraran parques eólicos. Él les daría valor, desde la Presidencia, y los venderían a un precio mucho mayor para ganar cientos de millones. Hasta metió jugadores de fútbol, esos que suelen mostrarse muy agradecidos, y no es para menos. Le servía para el tema Boca, además, cuando todavía no contaba con Riquelme.

Era una carambola espectacular. Lospennato no puede desconocer esa historia. Pero para ella, Macri lo hacía porque así aumentaba su poder económico para luchar contra los malos, esos corruptos que si te descuidas te roban un producto bruto



TN y La Nación estaban sacados. Hasta las 22 era una jauja, estaban por vencer a los malos desde el monumento a la corrupción mafiosa, que es el lugar donde estaban sentados. Después la sorpresa. Lospennato sintió que había defraudado a Magnetto, a su gente y quiso explicar su indignación.

El balazo de Sabbag a CFK que no salió, el fallo que sí va a salir de la Corte se demora y la Ficha Limpia les dio contra. Así que, en el enojo, le dieron tantas ínfulas a Lospennato que la mujer se mancó feo.

Designados los malos, que en general son los enemigos politicos, los negros, los judios, los extranjeros, los pobres, el cura Paco y toda esa banda de la justicia social; una vez establecido el perfil del odio, Lospennato denuncia su propia corrupcion y la del sistema, porque eso esta bien. Hay que vencer a los malos. Como sea.